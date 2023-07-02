По дороге из коржей и взбитого крема: кондитер из Новосибирска уехала в Венгрию — как она живет в порно-столице Европы

«Поглощая еду, мы познаем культуру страны» — такого мнения придерживается кондитер Марина (имя изменено по просьбе героини. —
Дорога из коржей и взбитого крема
25-летняя Марина родилась и выросла в небольшом поселке в Сибири. После школы девушка поступила в один из местных вузов и собиралась всю жизнь посвятить развитию детей, но судьба распорядилась иначе. Во время учебы Марина устроилась работать в кондитерскую и решила кардинально изменить планы на будущее.
— Я училась на дефектолога — это специалист, который занимается с детьми с нарушениями в развитии. Они могут быть слабослышащие, слабовидящие, с различными синдромами. Когда я училась, начала работала в кондитерской студии, а также параллельно окончила онлайн-курсы на кондитера. В какой-то момент моя начальница переехала в Венгрию, открыла тут кондитерскую, начала набирать команду и пригласила меня, — пояснила Марина.
По словам сибирячки, она долгое время думала, стоит ли переезжать, но посоветовавшись с родными, решила рискнуть.
— Родные поддержали меня и сказали, что стоит попробовать: если не понравится, я всегда могу вернуться. В 2019 году я окончила университет, в сентябре подала документы на получение рабочей визы в посольстве Венгрии в Москве, и лишь в декабре мне пришел положительный ответ. А уже 10 января 2020 года я была в Будапеште, — отметила девушка.
После переезда в новую страну Марина продолжила развиваться в сфере кулинарии. Помимо работы кондитером, сибирячка окончила курсы бариста — это тоже помогает в ее профессиональной деятельности.
— В основном работаем на заказ и навынос, столики для посадки в студии у нас есть, но их не так много. В России я зарабатывала около 50 тысяч рублей, а здесь я плачу большие налоги, на них уходит порядка 40% от заработка, и после вычета я получаю в среднем 300 тысяч форинт (74 тысячи рублей по курсу на конец июня. —
Очереди к врачам, дешевые продукты и автобусы, которые работают как часы
Адаптация в стране далась Марине относительно легко — в первую очередь благодаря тому, что в их кондитерской работают русскоговорящие сотрудники. В Будапеште многие говорят на английском, что также облегчает жизнь в бытовом плане, а за время пребывания в стране девушка немного выучила базовый венгерский. При этом сибирячка отметила, что язык достаточно сложный.
После переезда Марина арендовала небольшую квартиру-студию. По словам девушки, найти квартиру в Будапеште достаточно легко: можно воспользоваться услугами риелтора, поискать в специальном приложении Ingatlan, где публикуют объявления, или же просто в соцсетях.
— После переезда я снимала квартиру-студию, она мне обходилась в 130 тысяч форинтов (32 тысячи рублей. —
Жизнь в стране оказалась достаточно бюджетной. В месяц на продукты у девушки в среднем уходит около 50 тысяч форинтов, или 12 тысяч рублей. Как отметила Марина, мясо в стране стоит относительно недорого, а вот на фрукты и овощи цены завышены.
Одежда в стране также стоит недорого. Полный комплект можно приобрети за сравнительно небольшие деньги.
— Я вчера потратила 44 тысячи форинтов (11 тысяч рублей. —
А вот сфера бьюти-индустрии в Венгрии по сравнению с Россией развита плохо. По словам девушки, в стране мало профессиональных специалистов.
— Такое чувство, что здесь салоны и мастера застряли в прошлом. Тут до сих пор популярны безвкусные длинные ногти, стразы, алмазы, блестки, чего уже давно никто не делает в России. Эту индустрию сейчас развивают выходцы из постсоветского пространства, — отметила она.
Структура медицины в стране схожа с российской: в Будапеште есть как платные клиники, так и бесплатные поликлиники. Но пациенту приходится ждать несколько недель, чтобы попасть к врачу.
— Я как-то записалась к врачу, думала, что пойду к нему уже завтра, а нет — прием назначили только через две недели. И такая ситуация как в платных, так и в бесплатных клиниках. Или другой пример: мне понадобилась помощь врача в какой-то из праздников, я приехала в больницу, меня отправили в другую клинику, в той клинике перенаправили в следующую — и так несколько раз. В итоге плюнула и поехала домой. В таких ситуациях хочется оказаться в России, у вас с этим проще. Единственное, помню, что вакцинацию от COVID-19 тут сделали быстро, — рассказала Марина.
Детские сады в стране бесплатные, но за питание ребенка семьям приходится платить из своего кармана. В среднем в месяц это стоит около 17 тысяч форинтов, или 4 тысячи рублей.
— Когда женщина уходит в декретный отпуск, ей ежемесячно выплачивают 70% суммы от ее зарплаты, при этом декретный отпуск дают на 3 года. Также за рождение третье ребенка государство выделяет деньги семье на приобретение жилья, — рассказала сибирячка.
Обучение в школе также бесплатное, при этом во многих учебных заведениях делается особый упор на изучение иностранных языков, и дети учат минимум 2–3 дополнительных языка — из-за того, что за границей мало людей говорят на венгерском.
В стране хорошо развит общественный транспорт, а цена за проезд по городу одинаковая для всего транспорта.
— Общественный транспорт работает очень слаженно, буквально по часам. Проезд достаточно недорогой, поездка обойдется в 350 форинтов (86 рублей. —
Будапештский метрополитен — один из старейших в Европе. Отличительными чертами являются крайне маленькие расстояния между станциями и его неглубокое расположение: многие станции находятся практически сразу под асфальтом, так что попасть на платформу можно, преодолев всего один лестничный пролет.
Помешанные на сладостях и паприке и любовь к алкоголю
Будапешт — второй город в Европе после Вены по количеству «сладких» заведений: кондитерских, пекарен, блинных, кофеен. По словам Марины, местные буквально помешаны на десертах и покупают их в больших количествах.
— Венгры обожают сладкое, многие очень любят русские десерты, поэтому поток клиентов у нас постоянный. У них есть свои национальные десерты: к примеру, здесь популярны торты «Добош», «Эстерхази», «Кремеш» — это слоеное тесто с двух сторон, а посередине взбитый крем с меренгой, — рассказала девушка. — У них проходит очень много разных кондитерских конкурсов. К примеру, я участвовала в национальном конкурсе «Торт года — 2023». Я прошла в финал, из 35 участников выбрали 6 лучших тортов. У меня был торт с лавандой, черничной прослойкой, лимонное кремю, миндальные коржи, хрустящий слой на основе гранолы. 7 июня был финал, но результаты объявят 20 августа, в День святого Иштвана в Венгрии — главный государственный праздник страны, который считают днем основания венгерского государства.
Во многих странах есть какие-то любимые специи, которые традиционно добавляют в разные национальные блюда. Венгры тоже обзавелись таким ингредиентом — паприкой. Ее любят настолько, что кладут во все блюда и употребляют в любом виде: сладкую, горькую, острую, копченую. Если в России паприку можно встретить только в молотом виде, то в Венгрии можно прикупить эту приправу еще и в формате пасты в тюбиках.
— Местные помешаны на паприке, это национальный продукт, который венгры добавляют в супы. Есть острая, есть сладкая паприка, они даже делают десерты с этой специей. Даже в конкурсе тортов можно было использовать паприку, — рассказала Марина.
В Венгрии часто устраивают винные туры, экскурсии на виноградники и в винные погреба. Эта страна славится своим вином, особенно белым. Вино Токай венгры считают традиционным.
— Здесь регулярно проводят винные и пивные фестивали, они все начинаются весной и продолжаются всё лето. Венгрия вообще славится вином: здесь очень хороший климат для определенного сорта винограда, из которого производят знаменитое токайское вино. Много конкурсов среди виноделов. Здесь популярен напиток «Фрёч» — это смесь вина и содовой газировки, соотношение 1 к 1. Он считается главным летним напитком Венгрии, — пояснила Марина.
Несмотря на большую любовь к выпечке и алкоголю, местные активно занимаются спортом. Вечерами в будние дни и особенно в выходные с утра и до вечера улицы Будапешта заполняются людьми в спортивной форме — бегающими, прыгающими, мчащимися куда-то на велосипедах или самокатах, в одиночку и целыми семьями.
— Здесь очень много велодорожек, местные очень любят кататься на велосипедах. В городе много спортивных площадок под открытым небом, где регулярно занимаются венгерцы. Здесь есть остров Маргит: там по кругу острову располагается мягкая беговая дорожка, — пояснила сибирячка.
Металлические туфельки, здравница Европы и порностудии
Будапешт — единственная столица-курорт Европы благодаря обилию горячих термальных источников. Самый большой — Сеченьи, один из крупнейших банных комплексов в Европе.
— В страну приезжает очень много туристов по лечебной визе именно на источники. Здесь в разных источниках может быть разная температура, они также отличаются друг от друга по содержанию в себе каких-то примесей и минералов. Только в Будапеште около 30 источников, — рассказала Марина.
Тот, кому доводилось после 2005 года прогуливаться по длинной и широкой набережной Дуная в Будапеште, непременно останавливал свой взгляд на странной детали: здесь носками к воде стоит множество ботинок, башмачков и туфель. Издалека кажется, что кто-то просто забыл обувь, но подойдя ближе, понимаешь, что они отлиты из чугуна.
— Это копии обуви жертв Холокоста, которые встретили смерть на этом месте незадолго до окончания Второй мировой войны. Памятник можно посетить в любое время. Жители Будапешта часто оставляют рядом цветы, детские игрушки и конфеты, — поделилась сибирячка.
Еще одна из достопримечательностей — первый в мире действующий фуникулер. Еще в 1870 году он начал поднимать горожан к Будайскому дворцу. Сегодня у него нет столь важного транспортного значения, и он исполняет роль аттракциона для туристов.
Будапешт считают мировой порно-столицей. Город служит центром как порнографической кинопромышленности, так и секс-индустрии Европы в целом. Проституция в Венгрии не только легальна — местные власти обязаны по закону выделять определенные районы под «зону красных фонарей».
— Венгрия — одна из стран, где была развита порно-индустрия. В стране действительно много снимают порнографических фильмов, здесь достаточно много киностудий по производству таких видео, — отметила девушка.
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