По дороге из коржей и взбитого крема: кондитер из Новосибирска уехала в Венгрию — как она живет в порно-столице Европы

Дорога из коржей и взбитого крема

25-летняя Марина родилась и выросла в небольшом поселке в Сибири. После школы девушка поступила в один из местных вузов и собиралась всю жизнь посвятить развитию детей, но судьба распорядилась иначе. Во время учебы Марина устроилась работать в кондитерскую и решила кардинально изменить планы на будущее.



— Я училась на дефектолога — это специалист, который занимается с детьми с нарушениями в развитии. Они могут быть слабослышащие, слабовидящие, с различными синдромами. Когда я училась, начала работала в кондитерской студии, а также параллельно окончила онлайн-курсы на кондитера. В какой-то момент моя начальница переехала в Венгрию, открыла тут кондитерскую, начала набирать команду и пригласила меня, — пояснила Марина.