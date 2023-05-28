Вода с мышьяком и кладбище кораблей: инженер из Новосибирска переехал в Бангладеш и получает 450 тысяч в месяц — что его пугает

«В Дакке нищие, но добрые люди», — так отзывается о столице Бангладеша новосибирец Дмитрий (имя изменено по просьбе героя., — Прим. ред.). В 2021 году мужчина из-за работы перебрался в самую перенаселенную страну мира и ужаснулся уровню жизни местных. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил с сибиряком и выяснил, почему воду из здешних рек нельзя пить, а в городских пробках можно провести целый день. Что так напугало сибиряка в новой стране — читайте в материале.
33-летний Дмитрий родился и вырос в Новосибирске. Закончив 9 классов, мужчина поступил в один из техникумов на инженера-теплотехника.
— Изначально я планировал сразу после 9 класса поступить в техникум в Москве, но родители оказались против, поэтому пришлось поступать в Новосибирске. Окончив техникум, я устроился на работу инженером в одну из местных компаний и проработал в ней 4 года, зарабатывал около 60 тысяч рублей в месяц, — рассказал Дмитрий.
Получив достаточно опыта и накопив средств, в 2014 году мужчина поступил в Московский энергетический институт и перебрался в столицу.
— К тому моменту, когда я поступил, родители уже купили мне квартиру в Москве, так что мне не пришлось жить в общаге. Так как я поступил на основании диплома из техникума, меня приняли сразу на второй курс, — вспомнил сибиряк.
После окончания института Дмитрий устроился инженером по обслуживанию электростанций, зарабатывал 120 тысяч рублей в месяц. По словам сибиряка, этих денег в целом хватало на жизнь в Москве, но он принял решение устроиться на работу в другую компанию.
— Я загорелся желанием поработать в Росатоме, сейчас компания помимо проектов в России строит несколько крупных объектов за границей. В Бангладеше организация строит атомную электростанцию АЭС «Руппур». В начале 2021 года я подал свое резюме на должность инженера, меня достаточно быстро приняли на работу и уже спустя 4 года я переехал в республику. Сейчас я зарабатываю примерно 450 тысяч рублей в месяц, — говорит Дмитрий.
Дешевые медикаменты и недорогое жилье: о быте Дакки
В республике Дмитрий условно живет на 2 города. В рабочие будни находится в поселке Руппур, рядом с которым строят АЭС, а на выходные уезжает в столицу Дакку.
— Вообще в Руппуре компания нам полностью оплачивает жилье и питание. Российским сотрудникам снимают квартиры. Если говорить о ценах в Дакке, то аренда двухкомнатной квартиры в месяц обойдется вам в 15–17 тысяч рублей, все коммунальные включены. Что качается еды, то я не особо экономлю: периодически посещая рестораны и кафе, я трачу примерно 20 тысяч рублей в месяц. Отмечу, что продукты тут очень дешевые, а счет в ресторане редко превышает 500 рублей. Одежда в стране тоже стоит очень дешево, комплект качественной одежды вместе с обувью можно купить за 5 тысяч рублей, — пояснил сибиряк.
Самой активно меняющейся сферой жизни в Бангладеше Дмитрий считает медицину. Так, долгое время не все слои населения имели к ней доступ из-за высокой стоимости услуг врачей. Сейчас доступ стал проще: в стране наравне с платными клиниками появляется все больше государственных больниц. По словам сибиряка, структура медицины схожа с российской.
— Получив рабочую визу, ты можешь обратиться как в платные клиники, так и в государственные больницы. Сейчас доступ к медицине имеют большинство граждан, чего не было еще лет пять назад. Из-за того, что бедные слои населения не могли обращаться к врачам, средняя продолжительность жизни составляла около 35–40 лет. Сейчас медицина Бангладеша одна из самых передовых в Южной Азии, — отметил сибиряк.
Также, по словам Дмитрия, в стране очень хорошо развита фармацевтика, она считается одной из лучших в мире. А цены на медикаменты по сравнению с Россией дешевле в 8 раз.
Столица Бангладеша — самый густонаселенный город Земли, на маленькой территории здесь проживают 16,5 миллиона человек. Из-за того, что город перенаселен, Дакка буквально стоит в пробках. По словам Дмитрия, можно несколько часов простоять в заторе.
— В стане только недавно построили несколько станций метро. Самый распространенный транспорт — это велорикши, тук-туки и мотоциклы. Фиксированной цены на транспорт тут нет, платишь столько, на сколько договоришься. Есть автобусы и маршрутки, но я на них не ездил. Вообще в Дакке, как и во всем Бангладеше мало машин, из-за того, что население живет очень бедно, они просто не могут позволить приобрести себе автомобиль, — рассказал мужчина.
Жизнь без документов и кучи мусора: ужасы Дакки
После переезда в страну первое, что поразило сибиряка, это огромные кучи мусора на улицах Дакки. По словам Дмитрия, из-за того, что в стране не развита коммунальная сфера, люди выкидывают мусор прямо на улицы.
— Необычный запах — одна из особенностей столицы Дакки. Воздух буквально пропитан ароматом специй вперемешку с нотками гнили и зловонных сточных вод. Дакка одна из самых грязных столиц мира, тут кругом кучи мусора, — отметил мужчина.
Бангладеш — самая перенаселенная страна на планете. В ней живут почти 170 млн человек. При этом все они умещаются на территории, равной Вологодской области (148 460 км²). Многие жители не имеют никаких документов.
— При рождении ребенок не имеет никаких документов, если родители сами не займутся оформлением, то человек всю жизнь может прожить без них. При этом есть одна особенность. К примеру, если родители лишь спустя три года регистрируют ребенка, то в документах датой рождения ставят число, в которое проходило оформление. Вот такой способ скосить себе возраст. Также бедные слои населения редко регистрируют детей пока им не исполнится 7–8 лет, так как из-за ужасных условий жизни большая вероятность, что они не выживут. Вообще здесь живут очень нищие, но в то же время очень добрые люди, — пояснил Дмитрий.
Река Буриганга — главная транспортная артерия Бангладеша — считается мертвой. В нее помимо мусора регулярно сбрасывают отходы производства с промышленных предприятий, поэтому воду нельзя не только пить, но и использовать для хозяйственных целей. Правда, местных это не останавливает.
— Помимо того, что в Буригангу регулярно сбрасывают мусор, так еще и Дакка построена на залежах природного мышьяка, поэтому вода из колодцев, которые выкапывают, так же не пригодна. Так как большинство горожан живут бедно, они не только моются водой из реки, но и пьют ее. Вообще в городе есть центральный водопровод, эту воду специально очищают, но ее не рекомендуют пить, можно использовать только в быту. Для питья и готовки нужно покупать воду в бутылках, — объяснил Дмитрий.
По словам мужчины, из-за большой бедности среди населения дети в стране начинают работать с 5 лет, а многие еще раньше, большинство их них занимаются попрошайничеством. В Дакке есть районы, где люди живут в самодельных палатках прямо на ЖД- путях и спят на картонках.
«Берег мертвецов»: чем знаменит Бангладеш
Бангладеш знаменит не только местом, которое носит зловещее название «Берег мертвецов». Вы никогда не задавались вопросом, куда деваются старые корабли, огромные круизные лайнеры и нефтяные танкеры. Так вот, их все буксируют сюда, в Бангладеш. Это в прямом смысле смертельно опасное место, но не для моряков, а для тех, кто после них поднимается на борт. Берег мертвецов — это 7 километров мертвых кораблей, которые разбирают на запчасти.
— История появления этого места очень простая. Когда-то один корабль сел на мель, местные жители решили его разобрать, а самый предприимчивый из них сделал бизнес. Утилизация кораблей — очень грязное дело, все токсичные отходы, остатки нефти и топлива просто сливают в Камбейский залив Аравийского моря, — пояснил Дмитрий.
Разборка кораблей в Бангладеше считается одной из самых опасных работ в мире. По неофициальной статистике, при разборке одного судна погибают минимум 2 человека, при этом рабочие здесь получают 6 долларов в день.
— Я разговаривал с людьми, которые там работают, спрашивал, почему они никуда не жалуются на низкую зарплату, на ужасные условия труда, они сказали, что им некому обратиться, так как владелец «Берега мертвых» — известный в Бангладеше политик, — пояснил мужчина.
Как отметил сибиряк, сейчас на верфи работают только совершеннолетние, хотя еще пару лет назад дети также могли здесь работать наравне со взрослыми, при этом платили им вдвое меньше.
В Бангладеше Дмитрий планирует пожить еще несколько лет. В будущем мужчина рассматривает вариант переезда в другую страну.
Ранее мы рассказывали историю новосибирца, который в 2022 году переехал в Турцию. После переезда мужчина полностью мнение о стране в лучшую сторону. О том, что так приятно удивило сибиряка, читайте по ссылке.