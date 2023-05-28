Вода с мышьяком и кладбище кораблей: инженер из Новосибирска переехал в Бангладеш и получает 450 тысяч в месяц — что его пугает

Получив достаточно опыта и накопив средств, в 2014 году мужчина поступил в Московский энергетический институт и перебрался в столицу.



— К тому моменту, когда я поступил, родители уже купили мне квартиру в Москве, так что мне не пришлось жить в общаге. Так как я поступил на основании диплома из техникума, меня приняли сразу на второй курс, — вспомнил сибиряк.



После окончания института Дмитрий устроился инженером по обслуживанию электростанций, зарабатывал 120 тысяч рублей в месяц. По словам сибиряка, этих денег в целом хватало на жизнь в Москве, но он принял решение устроиться на работу в другую компанию.

