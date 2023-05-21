«Взял отпуск и купил билет в один конец»: новосибирский айтишник переехал в Турцию и зарабатывает 800 тысяч в месяц — чего он не ожидал от новой страны

Путь к зарплате в валюте

32-летний Сергей родился и вырос в новосибирском Академгородке. Он учился в 130-м лицее и ФМШ, а после поступил в НГУ на физфак на специальность «физико-техническая информатика». После окончания вуза Сергей устроился в частную IT-компанию, но зарплата в 80–100 тысяч рублей его не устраивала, и он решил перебраться в Санкт-Петербург.

— Долгое время я думал о переезде в Санкт-Петербург. В 2018 году взял отпуск на работе, купил билет в один конец и перебрался в Северную столицу. После переезда я буквально за день нашел работу в сфере IT в частной зарубежной компании и уволился из организации, которая находится в Новосибирске, — рассказал Сергей.