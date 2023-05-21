«Взял отпуск и купил билет в один конец»: новосибирский айтишник переехал в Турцию и зарабатывает 800 тысяч в месяц — чего он не ожидал от новой страны

«Полудикая страна, где есть только all inclusive и арабы, которые знают одно слово — Наташа» — такое представление о Турции было у новосибирца Сергея (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) до того, как он переехал в страну. В начале 2022 года мужчина перебрался в Анталью и приятно удивился уровню жизни. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил с сибиряком и выяснил, из-за чего турецкие киностудии сравнивают с Болливудом, почему для путешествия в соседний город люди выбирают авиаперелеты.
Путь к зарплате в валюте
32-летний Сергей родился и вырос в новосибирском Академгородке. Он учился в 130-м лицее и ФМШ, а после поступил в НГУ на физфак на специальность «физико-техническая информатика». После окончания вуза Сергей устроился в частную IT-компанию, но зарплата в 80–100 тысяч рублей его не устраивала, и он решил перебраться в Санкт-Петербург.
— Долгое время я думал о переезде в Санкт-Петербург. В 2018 году взял отпуск на работе, купил билет в один конец и перебрался в Северную столицу. После переезда я буквально за день нашел работу в сфере IT в частной зарубежной компании и уволился из организации, которая находится в Новосибирске, — рассказал Сергей.
В 2018 году зарплата Сергея составляла 4 тысячи долларов — этих денег легко хватало на аренду жилья и еженедельные походы в ресторан.
— В Питере я снимал однокомнатную квартиру в центре города. Она обходилась мне в 35 тысяч рублей в месяц, плюс 5 тысяч уходило на коммунальные платежи. В месяц на продукты я примерно тратил 20–25 тысяч рублей. Также оставалось достаточно денег на развлечения, — рассказал он.
Жизнь в питерском климате далась Сергею тяжело: сырость, морозы и отсутствие солнца зимой заставили его задуматься о переезде. И через четыре года он перебрался в турецкий курортный город Анталья.
— В начале 2022 года, сразу после Нового года, я переехал в Анталью. Перебраться за границу я планировал еще в 2020 году, но из-за вспышки коронавируса не получилось переехать. К тому же я нашел новую удаленную работу в международной компании, которая базируется в Гонконге, и после того, как всё стало оправляться от ковида, я переехал в Турцию. Сейчас я зарабатываю 10 тысяч долларов в месяц (
В Турцию за помидорами и счетами за электричество
Высокое качество продуктов — первое, что оценил сибиряк: именно в Турции он узнал, что у вроде бы обычных овощей, таких как огурцы и помидоры, есть вкус.
— В Турции очень крутые фермерские продукты. В принципе, ни в чем себе не отказывая на продукты, я трачу 10–12 тысяч лир. Для сравнения: мой коллега из Новосибирска, который тоже переехал в Турцию, тратит в районе
В Турции достаточно дешевая одежда: здесь работают все бренды массмаркета, которые недавно ушли из России, и полный комплект повседневной одежды хорошего качества можно купить в среднем за 5 тысяч лир. А, например, стрижка в барбершопе обойдется вам в 150–200 лир.
Сергей переехал в Турцию до наплыва мигрантов из России и снял квартиру площадью около 100 квадратных метров за 12 тысяч лир в месяц — сейчас, заметил он, такая квартира будет стоить в 2,5 раза дороже. Жилье экс-сибиряк нашел с помощью риелтора буквально за 1 день.
— Коммунальные услуги оплачиваются отдельно. В Турции очень дешевая вода: в среднем счет за нее — 50 лир в месяц. Дома я готовлю на газе, покупаю газовый баллон на 12 литров за 300 лир, мне его хватает в среднем на полгода. Здесь очень дорогое электричество, счет за него варьируется в зависимости от сезона. В жаркий сезон из-за постоянной работы кондиционеров в месяц выходит примерно 2,5–
Как турки делятся собой после смерти
Высокое качество медицины — одна из особенностей Турции. При этом стоимость приема у врача зависит от твоего текущего статуса. Если ты иностранец-турист, то медпомощь будет стоить очень дорого, а когда человек получает долгосрочную визу, то в больницах при ее предъявлении делают скидки.
— Также в Турции есть различные страховки. За страховку на 1 год я заплатил 1000 долларов, но сейчас самая дешевая страховка стоит 1,5 тысячи лир, — говорит Сергей. — Вообще, после 2 лет в стране страховка покрывает все плановые операции. Помимо этого, в Турции очень дешевые лекарства, причем в аптеках можно торговаться. К примеру, достаточно дорогое лекарство «Саксенда» в Питере мне обошлось в 55 тысяч рублей, здесь — в 3 тысячи лир, или примерно
В Турции распространены пластическая хирургия и трансплантология — это одна из немногих стран, где делают операции по пересадке кожи лица. И так же популярно донорство органов.
— В Турции распространена практика передачи органов после смерти. В стране есть система E-NABIZ, она представляет собой единую электронную медицинскую карточку, в которую записывают все твои обращения к врачам, операции и тому подобное. В ней даже указаны названия ниток, которыми делали швы, и пластыри, которыми швы заклеивают. В этой системе также есть отдельный пункт, который можно заполнить и указать, какие твои органы в случае смерти ты готов передать в качестве донора, если есть совместимость, — рассказал Сергей. — Можно передать как внутренние органы, так и конечности, даже кожу лица для пересадки.
Новый Болливуд и клиентоориентированность
В Турции снимают от 150 до 250 сериалов год, и сейчас страна активно соперничает по производству скетчкомов с Болливудом. Из-за большого спроса число актерских школ растет как грибы после дождя. При этом даже в самый хитовый сериал может попасть любой человек — продюсеры всегда находятся в поиске новых лиц и типажей.
— В Турции большое производство турецких сериалов, причем они достаточно высокого качества. Эти сериалы популярны не только в арабских странах, но знаю, что сейчас они активно распространись и на российский рынок, — пояснил Сергей.
По наблюдению Сергея, турецкий бизнес очень клиентоориентирован. После наплыва мигрантов из России в магазинах все чаще стали появляться российские продукты.
— Спустя какое-то время после того, как я переехал в Турцию, начал скучать по российским продуктам — и примерно к октябрю в супермаркетах стали появляться продукты из России. Появилась сметана с надписью на русском, гречка и другие продукты. Как понимаю, после наплыва людей из России местные наладили поставки, — отметил сибиряк.
В соседнее село — на самолете
По наблюдениям Сергея, в Анталье популярны автобусы и трамваи — 8 и 3 лиры за билет соответственно. Многие в городе передвигаются на такси, но оно имеет свои особенности.
— В стране нет единого приложения, как в России, к примеру «Яндекс». Здесь в каждом регионе свои отдельные приложения и таксопарки, — отметил он.
Также внутри страны очень развито авиасообщение, поэтому турки вместо того, чтобы несколько часов трястись в междугороднем автобусе, предпочитают самолет.
— Перелет в одну сторону стоит около 700–800 лир. К примеру, из Антальи в Измир билет стоит 600 лир — в переводе на рубли это порядка 2500 рублей, — подсчитал Сергей. — За время жизни в Турции я успел побывать в Аланье, Кемере, был в Стамбуле, Анкаре, посетил Айвалык и Трабзон.
Не только all iclusive
Как отметил Сергей, турецкий менталитет сильно отличается от российского: люди более открытые и доброжелательные.
— Жители намного добрее, они всегда пытаются тебе чем-то помочь, подсказать, если нужна помощь. Для меня это был такой разрыв шаблона, потому что Турция у меня ассоциировалась с полудикой страной, где есть только аll inclusive и арабы, которые знают одно слово — Наташа. По факту всё оказалось совсем по-другому. Страна на самом деле достаточно технологичная, — пояснил сибиряк.
В Турции русский язык учат наравне с английским. Поэтому проблем общения с местными может не возникнуть. Но если вы планируете переехать в страну насовсем, Сергей советует учить турецкий язык.
Одним из главных плюсов страны, по мнению Сергея, является климат. Здесь постоянно тепло, а зимой столбик термометра редко опускается ниже +10 градусов, так что в Турции очень много зелени. Помимо этого, власти активно занимаются благоустройством города.
— В Турции, в частности в Анталье, очень хорошо работает муниципалитет — в отличие от властей Новосибирска. К примеру, если ты захочешь пожарить шашлыки на Обском море, то тебе, помимо продуктов, нужно купить мангал, плюс еще и столик со стульями тащить на берег. А после того, как отдохнешь, мусор, который появится, тебе придется тащить домой, так как мусорных баков нормальных на Обском нет. В Анталье местные власти заботятся о людях: они на берегу моря создали территорию с кучей бесплатных мангалов, установили столики с зонтиками и шезлонгами для отдыхающих. Рядом стоят контейнеры для мусора, которые каждый день убирают, — рассказал Сергей.
При этом в стране очень высокие налоги на доход, и чем больше человек зарабатывает, тем большую сумму он отдает в казну. Высокий призывной возраст в армию — также один из минусов, по мнению Сергея.
— Если бы я получил гражданство в Турции, мне бы пришлось идти в армию, так как в России я не служил. Здесь призывной возраст до 41 года, — отметил сибиряк.
Одна из особенностей страны — это землетрясения. По словам Сергея, в Турции часто ощущаются подземные толчки, но в Анталье они в пределах 5 баллов. Из-за того, что страна находится в сейсмически опасной зоне, в городах редко встретишь дома выше 11 этажей.
Несмотря на плюсы жизни в Турции, Сергей планирует переехать — уже готовит документы, чтобы перебраться в США.
Ранее мы рассказывали историю новосибирца, который в 2015 году переехал в Европу. За 8 лет за границей мужчина успел пожить в трех странах.