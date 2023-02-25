Новосибирец уехал в Европу и зарабатывает больше 400 тысяч рублей в месяц — он сравнил жизнь в трех странах

В 2015 году зарплата Максима составляла около 3300 евро — этих денег легко хватало на аренду жилья и еженедельные походы в ресторан.



— Арендная плата составляла 700 евро в месяц за однокомнатную квартиру в спальном районе. Зарплаты, в принципе, хватало на то, чтобы ни в чём не отказывать себе в еде, на продукты в месяц примерно тратил 600–700 евро. В целом моих средств хватало на то, чтобы раз в неделю ходить с друзьями в ресторан или кафе, — отметил Максим.

Первая же зима в новой стране сильно удивила сибиряка: по его словам, он даже и не догадывался, что в Италии может быть так снежно. Также его поразило, как работает курьерская служба в Италии.

