Новосибирец уехал в Европу и зарабатывает больше 400 тысяч рублей в месяц — он сравнил жизнь в трех странах

37-летний новосибирец Максим (имя изменено по его просьбе, он также предпочел скрыть свою профессию и некоторые места в целях анонимности) родился и вырос в Академгородке, получил образование в физико-математической школе, а затем окончил Новосибирский государственный университет. Долгое время он и не задумывался о переезде за границу, но в 2015 году ему предложили работу за рубежом. За 8 лет мужчина успел пожить в трех странах. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил с Максимом, узнал, как найти работу в Европе, и расспросил об особенностях каждой страны.
Италия: снежные зимы, холодное жилье, посылки в кафе
О том, чтобы переехать в другую страну, Максим никогда не задумывался. Но после окончания факультета естественных наук НГУ и нескольких лет работы в частных российских компаниях стал понимать, что не сможет до конца раскрыть свой потенциал и добиться тех вершин, которые возможны за рубежом. Несмотря на плохое знание английского языка, он решил попытать удачу и поискать работу в заграничных компаниях. И вот в 2015 году Максиму предложили работу в Италии.
— Работу удалось найти при помощи проекта от Европейского союза, который поддерживает молодых специалистов из разных стран. Для стран ЕС молодым считается специалист до 35 лет. Сначала компания ищет сотрудника в своей стране, если не находит, то ищет среди иностранцев в тех странах, которые входят в ЕС. Если подходящего человека так и не нашли, то ищут и приглашают на работу из любой страны, — рассказал Максим. — Когда я только начинал искать работу за рубежом, казалось, что всё это не закончится успехом. Я думал, что отбор будет слишком жестким, и казалось, что я не смогу пройти. Настрой был пессимистический. Но с первой же попытки удалось договориться с компанией, которая предложила мне трудоустройство.
В Италии Максим работал научным сотрудником в научно-технической организации. Он не знал итальянского языка и говорил на ломаном английском, но говорит, что уже через полтора года полностью освоил язык.
В 2015 году зарплата Максима составляла около 3300 евро — этих денег легко хватало на аренду жилья и еженедельные походы в ресторан.
— Арендная плата составляла 700 евро в месяц за однокомнатную квартиру в спальном районе. Зарплаты, в принципе, хватало на то, чтобы ни в чём не отказывать себе в еде, на продукты в месяц примерно тратил 600–700 евро. В целом моих средств хватало на то, чтобы раз в неделю ходить с друзьями в ресторан или кафе, — отметил Максим.
Первая же зима в новой стране сильно удивила сибиряка: по его словам, он даже и не догадывался, что в Италии может быть так снежно. Также его поразило, как работает курьерская служба в Италии.
— Мне несколько раз привозили посылки, когда я был не дома. Курьер никогда не оповещает вас, когда он придет. Если он приехал на адрес, а вас нет дома, то для Италии это норма — оставить вашу посылку в ближайшем кафе или ресторане. Благо на первом этаже дома, в котором я жил, была кофейня, и очень часто посылки я забирал там, — пояснил мужчина.
Еще одна из особенностей Италии — это холод в квартирах в зимнее время.
— Отопление во всех домах есть, но его вы должны включать не выше определенного градуса, из-за чего в квартирах достаточно прохладно. Если вы поставите отопление на максимум, то в конце месяца приходят огромные счета. Для меня это было очень странно, ведь я привык, что в Новосибирске зимой по квартире можно ходить в шортах, — в Италии такого нет. Вместо шорт приходится ходить в шерстяных штанах и свитере с длинным рукавом, — поделился мужчина.
Медицина в стране платная. Часть расходов за прием у врача или лекарства оплачиваете вы, а часть — государство.
— Что удивительно, просто так к врачу вы не попадете, вам нужно заранее записаться на прием, и уже к назначенному времени прийти в больницу. Также если вы, к примеру, лежите дома с температурой 40 градусов, ни одна скорая не приедет, вы сами должны обратиться в медицинскую организацию. Скорые выезжают лишь в экстренных случаях, — рассказал Максим.
Дания: алкоголь в середине рабочего дня и коляски с младенцами возле кафе
В Италии Максим подружился с коллегами из Дании, с которыми удаленно работал над совместными проектами. Так коллеги порекомендовали Максима директору компании в Дании, и мужчине предложили переехать.
— Я решил, что это отличная возможность, чтобы углубить знания о моей профессии и о новой стране, — рассказал Максим.
В Дании мужчина прожил с 2018 по 2021 год. По его словам, хотя зарплата в новой стране у него была выше, жизнь в Дании оказалась дороже итальянской.
— Зарплата была около 4300 евро. После жизни на юге Европы я заметил, что в Дании всё значительно дороже. Я снимал однокомнатную квартиру ближе к окраине, в месяц она мне обходилась в 1400 евро. На продукты я тратил в месяц примерно 1100 евро. После переезда в Данию я стал реже куда-то выбираться, так как цены очень высокие, старался экономить, да и проживание в стране выпало на время ограничений из-за ковида, — рассказал мужчина.
Зато медицина в Дании полностью бесплатная: все расходы на себя берет государство, и обратиться в больницу может любой гражданин.
В Дании Максима удивило, что маленьких детей родители могут оставить спать на улице в коляске.
— К примеру, когда молодая семья идет с друзьями в ресторан, они могут завезти коляску с ребенком в заведение, но очень часто младенца потеплее укутывают и оставляют спать в коляске на входе в ресторан при -5 градусах, — поделился Максим.
Пьющие люди — еще одна из особенностей страны. Как рассказал Максим, для местных считается нормой выпить алкоголь во время рабочего дня.
— Каждую неделю после обеда датчане идут в бар, выпивают по несколько бокалов пива, а после идут дорабатывать свой рабочий день. Выходные местных также не обходятся без алкоголя: каждый датчанин хотя бы кружку пива, но обязательно выпьет за уик-энд, — отметил мужчина.
Германия: никакого капучино и огороды на кладбищах
В Германию в 2021 году Максим переехал так же, как и в Данию: коллеги посоветовали его кандидатуру директору компании, и ему предложили работу во Франкфурте.
— Предоставили очень интересное место работы. После очень тщательных раздумий я переехал во Франкфурт, где сейчас и живу, — пояснил мужчина. — Очень счастлив, очень люблю этот город. Все три места, в которых я жил, многим отличаются друг от друга, но в то же время между ними много общего.
По сравнению с Данией Германия оказалась достаточно бюджетной страной. При зарплате в 5600 евро мужчина может позволить себе арендовать однокомнатную квартиру недалеко от центра города и практически каждый день ходить в кафе или рестораны.
— В среднем на продукты в месяц я трачу около 1000 евро. На жилье обычно уходит около 2000 тысяч евро, но думаю, что в этом году траты за квартиру вырастут, так как в стране подорожала электроэнергия, — отметил мужчина.
По словам Максима, медицина в стране более коммерческая. Получить услуги врача можно лишь по страховке, за которую вы ежемесячно платите 500 евро.
Одной из особенностей жителей Германии оказались предпочтения в кофе: оказалось, что немцы не пьют капучино после завтрака.
— Взрослые после завтрака не пьют кофе именно с молоком — все предпочитают эспрессо. Конечно, вы можете выпить капучино и латте, если хотите, но смотреть на вас будут косо, — рассказал Максим.
Также после переезда во Франкфурт Максима удивило большое количество свободного времени, которое он тратит на встречи с друзьями, спорт и путешествия по стране.
— В Германии очень строго относятся к соблюдению рабочего времени. И в связи с этим его у меня появилось достаточно много, так как задерживаться по окончании рабочего дня не принято. Работодатель сам стимулирует сотрудников отправиться домой и не думать о работе после 8 часов работы в день, — рассказал Максим.
Парки и огороды на местах, где было кладбище — одна из достопримечательностей страны. В городах из-за массовой застройки остается мало свободной земли, и местные жители стараются любое свободное пространство озеленить и превратить в место для отдыха.
— У нас в Германии некоторые исторические кладбища переживают своего рода обновления и превращаются в более привлекательные для местных жителей места для посещения. Например, во Франкфурте я видел одно кладбище с могилами со времен семнадцатого и восемнадцатого века, которое превратили в своего рода парк. Я понимаю, это может прозвучать странно, но в каком-то смысле это место настолько преобразилось с клумбами и большим количеством посадок, что мне было приятно пройтись там с друзьями в выходной день, — говорит Максим. — В Берлине есть одно историческое кладбище, где установили деревянные контейнеры с землей для тех, кто хочет для досуга заниматься садоводством. Городские огороды — это явление, широко представленное по всей Германии.
По его словам, он сам иногда задумывается о том, чтобы завести небольшой зеленый участок рядом с домом и выращивать там фрукты и овощи.
Про бумажную волокиту и отношение к русским в Европе
Перед каждым переездом Максиму приходилось собирать десятки документов, чтобы начать работать в новой стране. По его словам, зачастую работодатель берет на себя часть работы с бумагами, но иногда приходится и самому подготавливать всё необходимое.
— В моем случае каждый переезд приходилось готовить с нуля. Пришлось по новой оформлять все необходимые документы, получать ВНЖ. Приходилось обращаться в консульства, собирать кучу документов: предъявлять приглашение с новой работы, дополнительные документы о том, чем буду заниматься на новом месте работы, — пояснил он.
При этом, отметил Максим, за годы жизни в разных странах мужчина ни разу не сталкивался с плохим отношением к себе из-за национальности.
— Когда я жил в Италии, то особо не замечал разницы между мной или другими иностранцами. Так как в Италии много приезжих, местные очень открыты к людям из других стран и другим культурам. В Дании также никогда никаких негативных моментов в свою сторону не отмечал. После переезда в Германию не заметил, чтобы ко мне было плохое отношение из-за национальности, — рассказал он.
О плюсах и минусах Германии
По мнению Максима, Франкфурт, может, и не обладает красивой исторической застройкой (город был разрушен во время Второй мировой войны, а после заново отстроен), но он очень удобен для жизни.
— Все необходимое находится рядом: магазины, аэропорт, вокзал и
Говоря о минусах, мужчина выделил то, что город не обладает исторической застройкой, а потому не пользуется популярностью у туристов.
— Очень не хватает традиционной исторической немецкой красоты во Франкфурте. Архитектура по сравнению с другими городами достаточно простая и безликая, — отметил Максим. — По сравнению с Италией здесь намного меньше солнца, постоянно облачное серое небо. Летом тут очень жарко, а из-за того, что во многих зданиях нет кондиционеров, жить очень тяжко.
Как рассказал Максим, он планирует навсегда остаться в Германии. Он думает о возможном переезде в другой город, но лишь внутри страны.
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