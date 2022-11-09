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Истории

«Здесь раз в десять безопасней»: россиянин в 60 лет бросил всё и уехал жить в Албанию

Максим Птицын оставил бизнес и родню, а в новой стране обрел друзей и гармонию

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Для 60-летнего жителя Екатеринбурга Албания оказалась страной, которая ничего общего не имеет со стереотипами о ней

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Албания — не самое популярное место у россиян. В умах сидят стереотипы: здесь опасно, нищета и война. Однако это абсолютно не так. Сейчас в эту страну стремятся не только туристы, но и люди, которые переезжают «насовсем».

Одним из таких оказался екатеринбуржец Максим Птицын. Он в одиночку в 60 лет собрался и переехал на Балканский полуостров. Было это непросто, но с декабря 2021 года он живет у побережья на границе Ионического и Адриатического морей. Максим рассказал, как решился на переезд с сурового Урала, с какими проблемами столкнулся и что такого особенного нашел в Албании. Читайте его рассказ от первого лица.

«Поверить не мог, что еду в безопасную страну»

Уехать в Албанию я решился в конце 2021 года. Глядя на то, что происходит в России, начал анализировать, куда можно отправиться. Главная задача была — уехать в недорогую страну, которая оказалась бы довольно близко к Европе. Я сел и начал методично собирать информацию, на это ушел месяц. И вот неожиданно для себя выбрал Албанию, причем до этого момента ни разу там не был.

Максим бросил бизнес в Екатеринбурге, отправился в Албанию и ни о чём не жалеет

Максим бросил бизнес в Екатеринбурге, отправился в Албанию и ни о чём не жалеет

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Я начал искать какие-то контакты, людей, которые туда уехали или бывали. Через знакомых нашелся один, спрашиваю его: «Слушай, а что там, как? Что за жизнь в Албании? Вот приеду я туда, всё нормально будет?» — «Да всё нормально, приезжай», — заверил он. Я рискнул и оказался абсолютно прав. Все эти рассказы, что в Албании высокая преступность и наркомафия, оказались байками. Я перепроверил международные сайты, и выяснилось, что преступность там даже ниже, чем в Греции. Это я молчу про Россию.

«Какой смысл жить на вулкане?»

Страны СНГ и нынешние популярные направления я тоже рассматривал. Но почему не Турция? Потому что президент Эрдоган за последнее время провел две военные операции против курдов. А еще он пытается организовать тюркский мир, который доходит до Сибири. Албания, к слову, туда тоже входит. Это что-то типа Неоосманской империи со Стамбулом в центре. В такую страну ехать не захотелось.

Город Влёра омывают воды Адриатического и Ионического морей

Город Влёра омывают воды Адриатического и Ионического морей

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Почему не Грузия? Потому что ее территория может стать новой точкой напряжения. Через нее проходит газопровод из Азербайджана в Европу. Есть вероятность начала конфликта в соседней Армении.

Казахстан находится под патронажем Китая и одновременно в подбрюшье России. Положение у него шаткое. К тому же это место пересечения слишком многих интересов. Какой смысл жить на вулкане? Кроме того, Казахстан далек от Европы. Поэтому я отсеял все страны СНГ, а еще те, которые имеют претензии друг к другу. Например, у Македонии с Грецией терки, а Сербия Косово не признала.

Эта балканская страна имеет богатую историю

Эта балканская страна имеет богатую историю

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«Понял, что не там нахожусь»

Есть ощущение и подозрение, что мир движется к крупным конфликтам. Из-за этого сужались перспективы для бизнеса.

У меня был объект, который я сдавал в аренду. В 2010 году несколько клиентов платили около 65 тысяч рублей в месяц. Через десять лет я с большим трудом нашел того, кто согласился на 40 тысяч рублей в месяц, хотя с учетом инфляции аренда должна была стоить около 80 тысяч. Это говорило о слабости экономики. Собрав все факты воедино, я понял, что нахожусь не там.

Население Влёры, по данным на 2015 год — около 130 тысяч человек. Сейчас сюда едет много иностранцев

Население Влёры, по данным на 2015 год — около 130 тысяч человек. Сейчас сюда едет много иностранцев

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«Когда тебя ничего не держит»

Самым сложным оказалось закончить все дела в России. Пришлось расторгать коммунальные договора, продавать объекты, подавать декларации в налоговую, закрывать ИП. После заявления об этом началась проверка. Только в июле я смог рассчитаться по всем статьям. Правда, даже в этом году пришлось заплатить налог на недвижимость за прошлый, 2021 год. Поэтому после переезда я еще какое-то время держал счета открытыми.

Когда тебя ничего не держит, очень легко уезжать. Весь год до отъезда я помогал маме в саду. Куда-то уезжать она не захотела, присматривать за ней вызвалась сестра.

Такие невероятные закаты на албанском берегу можно наблюдать почти каждый день

Такие невероятные закаты на албанском берегу можно наблюдать почти каждый день

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Купил квартиру у моря

В прошлом году в Албании выпустили закон, по которому иностранцы при покупке от 20 квадратных метров недвижимости могут получить вид на жительство (ВНЖ). В декабре 2021 года я воспользовался этим способом и купил в городе Влёра квартиру площадью 80 квадратов в четырех минутах от моря.

Тогда она стоила 50 тысяч евро (3 миллиона рублей), а сейчас я могу ее продать уже за 80 тысяч евро (4,8 миллиона рублей). Сколько квартира будет стоить, когда в стране появятся еще порты для яхт и новый аэропорт, вопрос открытый.

С 1 октября по 30 апреля, чтобы увидеть такую красоту, придется оформлять визу

С 1 октября по 30 апреля, чтобы увидеть такую красоту, придется оформлять визу

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Больше всего в Албании меня удивила демократичность государства. На протяжении многих лет местная экономика растет. Правительство договаривается об инвестициях с другими странами. Например, в этом году ОАЭ вложили в развитие Албании около 2 миллиардов долларов, на эти деньги строят яхтовые порты. Недавно швейцарская компания вложилась в аэропорт. Его обещают закончить через два года.

Дороги тут невероятного качества, всё как в классической Европе. Многое делается для населения, в том числе и система одного окна, что-то вроде местных «Госуслуг». Более того, страна близка к вступлению в Европейский союз. В то же время Албания на протяжении многих лет была сельскохозяйственной.

Килограмм яблок как стоил по 50 лек (26 рублей), так и стоит. Молоко за последнее время чуть-чуть подорожало, стоит около 190 лек (99 рублей). Чашечка кофе стоит 60 лек (31 рубль). Сыры тут представлены в большом разнообразии от 400 до 1000 лек за килограмм (от 200 до 517 рублей). Помидоры, огурцы и картофель — по 60 лек (31 рубль). Виноград — около 100 лек (51 рубль).

Спустя год жизни в Албании Максим обзавелся немалым количеством друзей и приятелей

Спустя год жизни в Албании Максим обзавелся немалым количеством друзей и приятелей

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«Твоя вера никого тут не интересует»

Албания оказалась довольно приветливой. Несмотря на то, что в стране больше всего мусульман, это светское государство. Получив независимость от Турции, правительство решило, что для въезда туркам нужны будут визы, поэтому тут их мало. А вот итальянцев и греков много.

У меня здесь появилась компания пенсионеров — людей, кому за 60 лет. Один — профессор, другой — водитель автобуса, третий — переводчик, который раньше служил в Северном флоте. У последнего даже наколка «СССР» есть.

Но в столице Тиране на главной площади, например, стоят мечеть, католическая церковь и православный храм. Здесь празднуют и православную, и католическую Пасху, Рождество, Курбан-байрам, Новый год, 8 Марта и прочее. Нет людей в хиджабах и паранджах.

Албания долгое время оставалась страной, закрытой для массового туризма. Только в конце <nobr>2000-х</nobr> россияне начали приезжать сюда на отдых и покупать недвижимость

Албания долгое время оставалась страной, закрытой для массового туризма. Только в конце 2000-х россияне начали приезжать сюда на отдых и покупать недвижимость

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Людей здесь волнует, что ты за человек. Причем к русским, как бы это ни было странно, отношение лучше, чем ко многим другим национальностям. У меня здесь появился приятель-албанец, который держит бар. Любимая песня у него — «Миллион алых роз».

Он хочет изучать русский. Поэтому мы периодически собираемся, подтягиваем знания друг друга.

«Во времена эмиграции белогвардейцев не было интернета»

На удивление, ностальгии по России у меня нет. Многие друзья тоже разъехались по миру, но это не мешает нам переписываться и созваниваться. Много приятелей появилось здесь, во Влёре. Поэтому нет такой проблемы, что не с кем пообщаться. Здесь, например, можно списаться в русском чате, где полторы сотни человек, договориться и сходить поиграть в баскетбол. Сейчас мужики организовали чат по футболу. В моем доме живут украинцы, с ними тоже прекрасное общение.

За покупку недвижимости в Албании выдается вид на жительство

За покупку недвижимости в Албании выдается вид на жительство

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В России контакты тоже остаются, родня и друзья пересылают фотографии. Они мне: «Вот снег выпал, слепили снеговика», а я им скидываю фотографии, на которых 27 градусов тепла и я на пляже.

Если какой-то дискомфорт и возникает, то его можно пережить, например, купаясь в море, поездками на велосипеде и солнечными ваннами. Я доволен, а что еще надо?

А вот людям, которые планируют поехать сюда, я бы рекомендовал узнавать обстановку из первых уст, от людей, которые тут живут. Те же байки о наркомафии — это миф. Жить здесь раз в десять безопасней, чем в России.

Почитайте еще, как красотка-курьер из Сибири стала моделью в Турции. Раньше она развозила заказы по 16 часов в день. А еще посмотрите, как молодой человек только с пятого раза выехал из России. Мы описывали все сложности, через которые ему пришлось пройти. Загляните в текст, в котором эмигранты рассказывают о том, ущемляют ли россиян в Европе.

Обратите внимание на историю молодой семьи, которая переехала в Германию с тремя детьми. Мы публиковали рассказ казахстанца о том, как приехавшие россияне адаптируются в новой стране и с какими проблемами сталкиваются. А жители Грузии рассказывали, как изменилась их страна с наплывом русских.

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