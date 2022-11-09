«Здесь раз в десять безопасней»: россиянин в 60 лет бросил всё и уехал жить в Албанию

Албания — не самое популярное место у россиян. В умах сидят стереотипы: здесь опасно, нищета и война. Однако это абсолютно не так. Сейчас в эту страну стремятся не только туристы, но и люди, которые переезжают «насовсем».



Одним из таких оказался екатеринбуржец Максим Птицын. Он в одиночку в 60 лет собрался и переехал на Балканский полуостров. Было это непросто, но с декабря 2021 года он живет у побережья на границе Ионического и Адриатического морей. Максим рассказал, как решился на переезд с сурового Урала, с какими проблемами столкнулся и что такого особенного нашел в Албании. Читайте его рассказ от первого лица.