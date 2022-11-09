«Здесь раз в десять безопасней»: россиянин в 60 лет бросил всё и уехал жить в Албанию
Максим Птицын оставил бизнес и родню, а в новой стране обрел друзей и гармонию
Албания — не самое популярное место у россиян. В умах сидят стереотипы: здесь опасно, нищета и война. Однако это абсолютно не так. Сейчас в эту страну стремятся не только туристы, но и люди, которые переезжают «насовсем».
Одним из таких оказался екатеринбуржец Максим Птицын. Он в одиночку в 60 лет собрался и переехал на Балканский полуостров. Было это непросто, но с декабря 2021 года он живет у побережья на границе Ионического и Адриатического морей. Максим рассказал, как решился на переезд с сурового Урала, с какими проблемами столкнулся и что такого особенного нашел в Албании. Читайте его рассказ от первого лица.
«Поверить не мог, что еду в безопасную страну»
Уехать в Албанию я решился в конце 2021 года. Глядя на то, что происходит в России, начал анализировать, куда можно отправиться. Главная задача была — уехать в недорогую страну, которая оказалась бы довольно близко к Европе. Я сел и начал методично собирать информацию, на это ушел месяц. И вот неожиданно для себя выбрал Албанию, причем до этого момента ни разу там не был.
Я начал искать какие-то контакты, людей, которые туда уехали или бывали. Через знакомых нашелся один, спрашиваю его: «Слушай, а что там, как? Что за жизнь в Албании? Вот приеду я туда, всё нормально будет?» — «Да всё нормально, приезжай», — заверил он. Я рискнул и оказался абсолютно прав. Все эти рассказы, что в Албании высокая преступность и наркомафия, оказались байками. Я перепроверил международные сайты, и выяснилось, что преступность там даже ниже, чем в Греции. Это я молчу про Россию.
«Какой смысл жить на вулкане?»
Страны СНГ и нынешние популярные направления я тоже рассматривал. Но почему не Турция? Потому что президент Эрдоган за последнее время провел две военные операции против курдов. А еще он пытается организовать тюркский мир, который доходит до Сибири. Албания, к слову, туда тоже входит. Это что-то типа Неоосманской империи со Стамбулом в центре. В такую страну ехать не захотелось.
Почему не Грузия? Потому что ее территория может стать новой точкой напряжения. Через нее проходит газопровод из Азербайджана в Европу. Есть вероятность начала конфликта в соседней Армении.
Казахстан находится под патронажем Китая и одновременно в подбрюшье России. Положение у него шаткое. К тому же это место пересечения слишком многих интересов. Какой смысл жить на вулкане? Кроме того, Казахстан далек от Европы. Поэтому я отсеял все страны СНГ, а еще те, которые имеют претензии друг к другу. Например, у Македонии с Грецией терки, а Сербия Косово не признала.
«Понял, что не там нахожусь»
Есть ощущение и подозрение, что мир движется к крупным конфликтам. Из-за этого сужались перспективы для бизнеса.
У меня был объект, который я сдавал в аренду. В 2010 году несколько клиентов платили около 65 тысяч рублей в месяц. Через десять лет я с большим трудом нашел того, кто согласился на 40 тысяч рублей в месяц, хотя с учетом инфляции аренда должна была стоить около 80 тысяч. Это говорило о слабости экономики. Собрав все факты воедино, я понял, что нахожусь не там.
«Когда тебя ничего не держит»
Самым сложным оказалось закончить все дела в России. Пришлось расторгать коммунальные договора, продавать объекты, подавать декларации в налоговую, закрывать ИП. После заявления об этом началась проверка. Только в июле я смог рассчитаться по всем статьям. Правда, даже в этом году пришлось заплатить налог на недвижимость за прошлый, 2021 год. Поэтому после переезда я еще какое-то время держал счета открытыми.
Когда тебя ничего не держит, очень легко уезжать. Весь год до отъезда я помогал маме в саду. Куда-то уезжать она не захотела, присматривать за ней вызвалась сестра.
Купил квартиру у моря
В прошлом году в Албании выпустили закон, по которому иностранцы при покупке от 20 квадратных метров недвижимости могут получить вид на жительство (ВНЖ). В декабре 2021 года я воспользовался этим способом и купил в городе Влёра квартиру площадью 80 квадратов в четырех минутах от моря.
Тогда она стоила 50 тысяч евро (3 миллиона рублей), а сейчас я могу ее продать уже за 80 тысяч евро (4,8 миллиона рублей). Сколько квартира будет стоить, когда в стране появятся еще порты для яхт и новый аэропорт, вопрос открытый.
Больше всего в Албании меня удивила демократичность государства. На протяжении многих лет местная экономика растет. Правительство договаривается об инвестициях с другими странами. Например, в этом году ОАЭ вложили в развитие Албании около 2 миллиардов долларов, на эти деньги строят яхтовые порты. Недавно швейцарская компания вложилась в аэропорт. Его обещают закончить через два года.
Дороги тут невероятного качества, всё как в классической Европе. Многое делается для населения, в том числе и система одного окна, что-то вроде местных «Госуслуг». Более того, страна близка к вступлению в Европейский союз. В то же время Албания на протяжении многих лет была сельскохозяйственной.
Килограмм яблок как стоил по 50 лек (26 рублей), так и стоит. Молоко за последнее время чуть-чуть подорожало, стоит около 190 лек (99 рублей). Чашечка кофе стоит 60 лек (31 рубль). Сыры тут представлены в большом разнообразии от 400 до 1000 лек за килограмм (от 200 до 517 рублей). Помидоры, огурцы и картофель — по 60 лек (31 рубль). Виноград — около 100 лек (51 рубль).
«Твоя вера никого тут не интересует»
Албания оказалась довольно приветливой. Несмотря на то, что в стране больше всего мусульман, это светское государство. Получив независимость от Турции, правительство решило, что для въезда туркам нужны будут визы, поэтому тут их мало. А вот итальянцев и греков много.
У меня здесь появилась компания пенсионеров — людей, кому за 60 лет. Один — профессор, другой — водитель автобуса, третий — переводчик, который раньше служил в Северном флоте. У последнего даже наколка «СССР» есть.
Но в столице Тиране на главной площади, например, стоят мечеть, католическая церковь и православный храм. Здесь празднуют и православную, и католическую Пасху, Рождество, Курбан-байрам, Новый год, 8 Марта и прочее. Нет людей в хиджабах и паранджах.
Людей здесь волнует, что ты за человек. Причем к русским, как бы это ни было странно, отношение лучше, чем ко многим другим национальностям. У меня здесь появился приятель-албанец, который держит бар. Любимая песня у него — «Миллион алых роз».
Он хочет изучать русский. Поэтому мы периодически собираемся, подтягиваем знания друг друга.
«Во времена эмиграции белогвардейцев не было интернета»
На удивление, ностальгии по России у меня нет. Многие друзья тоже разъехались по миру, но это не мешает нам переписываться и созваниваться. Много приятелей появилось здесь, во Влёре. Поэтому нет такой проблемы, что не с кем пообщаться. Здесь, например, можно списаться в русском чате, где полторы сотни человек, договориться и сходить поиграть в баскетбол. Сейчас мужики организовали чат по футболу. В моем доме живут украинцы, с ними тоже прекрасное общение.
В России контакты тоже остаются, родня и друзья пересылают фотографии. Они мне: «Вот снег выпал, слепили снеговика», а я им скидываю фотографии, на которых 27 градусов тепла и я на пляже.
Если какой-то дискомфорт и возникает, то его можно пережить, например, купаясь в море, поездками на велосипеде и солнечными ваннами. Я доволен, а что еще надо?
А вот людям, которые планируют поехать сюда, я бы рекомендовал узнавать обстановку из первых уст, от людей, которые тут живут. Те же байки о наркомафии — это миф. Жить здесь раз в десять безопасней, чем в России.
Почитайте еще, как красотка-курьер из Сибири стала моделью в Турции. Раньше она развозила заказы по 16 часов в день. А еще посмотрите, как молодой человек только с пятого раза выехал из России. Мы описывали все сложности, через которые ему пришлось пройти. Загляните в текст, в котором эмигранты рассказывают о том, ущемляют ли россиян в Европе.
Обратите внимание на историю молодой семьи, которая переехала в Германию с тремя детьми. Мы публиковали рассказ казахстанца о том, как приехавшие россияне адаптируются в новой стране и с какими проблемами сталкиваются. А жители Грузии рассказывали, как изменилась их страна с наплывом русских.