«Не говорила ни слова на французском»: сибирячка в 36 лет переехала в Ниццу и вышла замуж — как ей это удалось

«Если бы он жил в другом городе, то и я бы рассказывала об ином месте»





Эльза родилась в одном из поселков городского типа в Новосибирской области с населением около десяти тысяч человек. Сибирячка окончила школу и уехала в Новосибирск, где поступила в Новосибирский государственный университет экономики и управления. По словам Эльзы, она оставалась в Сибири до своего переезда во Францию. Женщина уехала из России в Ниццу в 2019 году. Ей было 36 лет.



— Ниццу я не выбирала, скорее она выбрала меня. Я всегда знала, что однажды покину Родину — было такое внутреннее ощущение. Но я даже не могла представить, что буду жить в Ницце. Это была другая планета, куда запрещён вход «простым смертным». Оказалось, что мой будущий муж живёт в Ницце, — рассказала Эльза.

