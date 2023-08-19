«Не говорила ни слова на французском»: сибирячка в 36 лет переехала в Ниццу и вышла замуж — как ей это удалось

— Мне было наплевать на Ниццу, я о ней не думала. Я летела к будущему мужу, — заявила НГС уроженка Новосибирска Эльза (имя изменено по просьбе героя, — прим. Ред.). Сибирячка приехала во Францию к мужчине и решила там остаться — поездка завершилась браком. В Ницце женщина живет уже четыре года и не желает возвращаться. Эльза рассказала НГС о жизни в новой стране и своем решении покинуть Родину ради любви.
«Если бы он жил в другом городе, то и я бы рассказывала об ином месте»
Эльза родилась в одном из поселков городского типа в Новосибирской области с населением около десяти тысяч человек. Сибирячка окончила школу и уехала в Новосибирск, где поступила в Новосибирский государственный университет экономики и управления. По словам Эльзы, она оставалась в Сибири до своего переезда во Францию. Женщина уехала из России в Ниццу в 2019 году. Ей было 36 лет.
— Ниццу я не выбирала, скорее она выбрала меня. Я всегда знала, что однажды покину Родину — было такое внутреннее ощущение. Но я даже не могла представить, что буду жить в Ницце. Это была другая планета, куда запрещён вход «простым смертным». Оказалось, что мой будущий муж живёт в Ницце, — рассказала Эльза.
Сибирячка познакомилась с будущим супругом дистанционно, через общих знакомых. В один момент мужчине дали ее номер телефона, и он решил позвонить. По словам Эльзы, ей и избраннику потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, что они интересны друг другу, после чего они около года общались по телефону и видеосвязи. Во время общения мужчина сделал женщине предложение, и она решила приехать к нему во Францию. Избранник жил в средиземноморском городе на юго-востоке страны — Ницце. Он взял на себя расходы Эльзы на перелеты, отели и другие нужды.
— Когда я ехала к нему в первый раз, он уже сделал мне предложение. Меня покорила не Ницца, а мой муж. Мне было все равно на то, где он живёт, — сказала Эльза. — Мне было наплевать на Ниццу, я о ней не думала, даже когда летела. Я летела к будущему мужу! Если бы он жил в другом городе, то и я бы рассказывала об ином месте. Просто такая случайность и приятный бонус.
«В начале я ненавидела Францию и французов»
Приехав в Ниццу, женщина начала жить в квартире супруга, а позже он внес ее в документы как дополнительного собственника жилья. В Ницце не бывает холодов, отопление почти не требуется. Так, самая низкая температура, которая устанавливается в городе, составляет десять градусов выше нуля.
— Такая погода в январе и феврале. Осень тут очень приятная — комфортная температура, нет туристов и еще можно насладиться морем. Иногда в октябре даже купаются, — сказала Эльза. — Раньше в ноябре — декабре в городе бывали дожди, но из-за смены климата их нет второй год. Раз в пять лет выпадает снег, но сразу тает. Я его еще не видела — в последний раз он был за год до моей поездки во Францию.
Эльза уточнила, что в начале жизни во Франции ей был непривычен быт в новой стране, в том числе еда и сортировка мусора — к последнему она привыкала около трех месяцев. Культура же Франции и вовсе вызывала в женщине раздражение.
— Культура, безусловно, вызывала раздражение. В начале я ненавидела Францию и французов, каждый день хотела вернуться в понятную мне Россию. Это всё потому, что просто трудно в начале. Всегда, — сказала Эльза. — Раздражало, что французы очень общительны, им всегда нужно болтать. Я же не очень разговорчивая. Сейчас я спокойно общаюсь с ними, понимая, что это их культура, и я её уважаю. Раздражали улыбки без повода. А теперь мне не нравятся хмурые серьёзные лица.
Как прошел переезд
У Эльзы не возникло сложностей во время переезда в другую страну, в том числе с оформлением визы. В течение почти года ей было необходимо ездить к будущему супругу для решения вопросов по документам и оформления брака во Франции. По словам Эльзы, основные проблемы у нее возникли уже после релокации.
— Трудности начались, когда полностью переехала во Францию — в течение четырех лет я ни разу не ездила в Россию и не видела своих родных. Я не говорила ни слова на французском языке, но сразу начала его учить, — сказала женщина. — Я полностью исключила русский язык и общалась на нем только со своей семьей по телефону.
Сибирячка отметила, что первое время разговаривала со своим супругом на английском языке, но уже через год попросила мужчину плавно перейти на французский. В 2022 году она подтвердила знание нового иностранного языка на экзамене, где получила В1 — Intermediaire, пороговый уровень. Через неделю после переезда из России Эльза нашла работу во Франции, сейчас занимает должность в торговой компании по своему профилю образования.
Несмотря на наличие экономического диплома, Эльза не может работать экономистом во Франции — для подобного ей необходимо переучиться в местном вузе. Но другие сферы деятельности по экономическому направлению ей, как соискателю, доступны.
Что стоит посетить во Франции и Ницце
Ницца — туристический город, путешественники приезжают в основном летом. Для отдыха в городе сибирячка советует арендовать автомобиль, чтобы у туриста была возможность перемещаться по побережью. Рядом с Ниццей находятся Канны, коммуна Антиб, а также карликовое государство Монако. Кроме того, рядом граница с Италией.
— Зимой можно подняться в горы и покататься на лыжах, летом пляжи. Муж очень любит горные лыжи, поэтому каждую зиму мы выбираемся в горы, — сказала Эльза. — Франция небольшая, и есть смысл посетить разные места, не только юг. Тут есть потрясающий открытий огромный зоопарк на западе страны — Боваль. Дети будут в восторге. Так же, если у вас шенгенская виза, можно посетить Испанию или Швейцарию. Это тоже наши соседи.
Почему девушка не хочет возвращаться в Россию
Впервые после переезда сибирячка посетила Россию в 2023 году. Женщина встретилась с семьей, но возвращаться в родную страну она не желает.
— Я поняла, что я уже выстроила свою жизнь здесь, во Франции. Выстроила так, как мне нужно. И она мне очень нравится, — сказала Эльза — Я затратила очень много ресурсов на это, поэтому возвращаться в Россию не имеет никакого смыла. Там я уже чужая, а здесь своя. Во Франции, в Ницце, я дома.
В конце июля НГС рассказывал историю сибиряка, который уехал жить из Новосибирска в Испанию. Мы узнали о стоимости жизни, достопримечательностях и отдыхе в жаркой стране