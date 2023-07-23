«Можно быть счастливым без денег»: сибиряк уехал из Новосибирска в Испанию — он живет в деревне у моря и не жалеет, что бросил всё

Житель Новосибирска Виктор (имя изменено по просьбе героя публикации) уехал из города в деревню, но не российскую — испанскую. Сибиряк прожил в новой стране около года, но интерес к Испании у него возник еще десять лет назад. Корреспондент НГС поговорила с новосибирцем и узнала о жизни в королевстве. О том, где провести время в зарубежной стране, сколько стоит жизнь в государстве и что означает любимое слово испанцев, mañana, — в материале Анастасии Хрипушиной.
Устал жить от выходных до выходных
50-летний Виктор родился и вырос в Новосибирске, а затем переехал в Омск, где у него родился второй ребенок. Мужчина начинал работать водителем, а затем ушел в коммерческий бизнес. Изменения, которые впоследствии привели сибиряка к решению о поездке в зарубежную страну, произошли в его жизни, когда ему было около 40 лет.
— В определенный момент я понял, что устал жить от выходных до выходных, принял решение об уходе с работы, чтобы год-два отдохнуть. Уволился, начали поступать предложения по работе, а я как минимум на месяц улетел в Испанию со своими родителями, — рассказал Виктор. — Я приехал, и мне там понравилось. Горы, море, океан. После отдыха я переехал в Новосибирск и вновь начал трудовую деятельность, а затем понял, что опять попал в ловушку: пришел к тому, от чего хотел уйти. Так длилось четыре года, после чего понял, что точно хватит.
Мужчина решил получить студенческую визу и уехать из Новосибирска в Испанию. Сибиряк приобрел квартиру в деревне на юге страны вблизи побережья. Сейчас он уже более двух лет обходится без основной работы.
— Я давно хотел пожить в Испании, и в 2022 году мое желание исполнилось. После полугодичного с перерывами пребывания в зарубежной стране я ровно как год переехал и, можно сказать, не выезжаю из Евросоюза, — рассказал Виктор. — Находясь в Испании год, я открыл ее для себя заново. В течение десяти лет я приезжал сюда каждый год на месяц и не успевал всё посмотреть, да и сама страна недостаточно глубоко открывалась.
Mañana — «не сегодня»
По словам новосибирца, Испания — красивая, богатая и развитая страна c отличной инфраструктурой. При этом местные жители достаточно неторопливы, из-за чего мужчина задается вопросом: «Как они всего достигают?»
— Они не всегда всё аккуратно делают, любимое слово испанцев — Mañana (маньяна), что в буквальном переводе значит «завтра», а не в буквальном — «не сегодня». Я купил в Испании квартиру, новые апартаменты, и при заезде обнаружил множество недочетов. Я впервые столкнулся с трудностями, что в помещении нужно исправлять разные недочеты, и мне специалисты говорят: Mañana, — то есть, как я считал, придут завтра для ремонта. В результате наступил следующий день, но никто не пришел устранять дефекты. Так я и узнал значение этого слова, — смеется Виктор.
Море, горы, океан
Виктор поселился в деревне в 400 метрах от берега моря. Чтобы добраться до океана, ему необходимо преодолеть всего 60 километров дороги, а расстояние от его дома до Гибралтарского пролива составляет 40 километров. За время жизни в Испании сибиряк как путешествовал по королевству, так и посещал другие страны.
— Испания — достаточно богатая страна, отдых в ней я бы приравнял к премиум-сегменту. Здесь отличные автобаны, сочетание исторических зданий и современности, достаточно прохладная вода — прогревается до 23–24 градусов тепла из-за холодных течений, летом нет изнуряющей жары — всего +30 градусов. Бывают и жаркие дни, но они не длятся долго, — уточнил Виктор. — Отношение к людям доброжелательное, идущие навстречу улыбаются. Здесь, кстати, очень много англичан и скандинавов — это связано с тем, что у них мало солнца, и они приезжают восполнять витамин D.
Во время отдыха в деревне мужчина гуляет по побережью моря и плавает на сапборде с дайверскими очками. Кроме пляжного отдыха, сибиряк занимается теннисом и дистанционно работает на фондовом рынке. Виктор путешествует по стране, открывая для себя новые города и достопримечательности. В частности, в городе Эстепона на каждой улице имеются горшки с цветами, которые для разных улиц разукрашены в разные цвета, — выглядит как радуга.
— Еще открыл для себя горы. В Испании много троп в горах, где можно ходить и познавать природу. Можно и Алтай встретить, и Марс — пейзаж восхитительный, — рассказал Виктор. — Но вообще, живя здесь, можно увидеть многое, даже не выезжая из страны: города Малага, Ронда, Севилья, Гранада, Карбонерас и другие. Есть возможность посетить Африку — она находится в 14 километрах от Испании через море.
Сейчас с новосибирцем живет его 21-летняя дочь, студентка одного из вузов в Санкт-Петербурге. В 2022 году она приехала к нему пожить на лето, но осенью решила повременить с возвращением в Россию.
— Мы думали, что возьмет академический отпуск, но вуз не хотел его давать, пришлось отчислиться. Но нас заверили, что мы можем восстановиться в любой момент, — рассказал Виктор. — Было желание перевестись и учиться в европейском вузе. Дочь начала ходить на курсы по испанскому языку, уже достигла уровня B2. В планах — улучшить понимание испанского на С1. Мы подготовили документы, чтобы перевести ее в испанский вуз, и ее заявку одобрили: с сентября она пойдет учиться в вузе города Малаги.
Сколько стоит жизнь в Испании
В разговоре с НГС Виктор привел примеры цен на отдельные продукты и товары. Он уточнил, что самые большие траты уходят на технику, которая потребляет бензин и электроэнергию.
— Бензин стоит 1,6 евро за литр (около 160 рублей по текущему курсу. — Прим. ред.), в 2022 году его максимальная цена составила 2,2 евро. Месячные платежи, если ты пользуешься кондиционером, тоже большие. Кондиционер включают в основном зимой для обогрева помещений, и зимой я плачу 100–120 евро в месяц не очень активного потребления. Летом я включал его всего два раза, когда температура воздуха составила +36 градусов, — сказал Виктор.
Стоимость водоснабжения — горячей и холодной воды — составляет около 50 евро за три месяца, в летний период цена на электричество также достигает 50 евро. По словам Виктора, автомобили в Испании расходуют в два раза меньше топлива, чем в России, так как в стране продаются только гибридные двигатели. Кроме того, города в Испании соединяют автобаны, на которых нет ни пробок, ни светофоров, что также влияет на потребление бензина.
При этом, отметил Виктор, за прошлый год в Испании выросли цены на продукты, и некоторые позиции стали дороже почти в два раза.
— 80 граммов сыра камамбер стоили 1,2 евро — 100 рублей, по российским меркам очень дешево. Сейчас он стоит 1,8 евро — подорожал на 50%. Литр оливкового масла раньше стоил 5 евро, а теперь купить его можно за 7 евро, — уточнил Виктор. — Купить персики в магазине можно за 1,5 евро, арбуз — за евро, гранаты — за 2 евро.
Счастье без денег
Виктор уточнил, что около 90% испанцев проводят отдых на территории своей страны. Одна из причин — разные климатические условия на ее территории, которые могут разнообразить досуг.
— Мы в 2022 году поехали с юга на север страны, в города Бильбао и Сансебастьян. Расстояние — всего 1 тысяча километров. Мы выехали, было +30 градусов, приезжаем на север Испании, не доезжая 100 километров до океана — +17 градусов вечером. На океане столбик термометра поднимается до +27–28 градусов, — сказал Виктор.
Мужчина уточнил, что во время путешествия он пользовался палаткой, не заезжая в гостевые дома и отели. В стране множество оборудованных кемпингов, где люди ставят машины с палатками и проводят свое время.
— Удобства общие: туалеты, постирочные, зоны приема пищи и бассейны. Почти как в отелях, только в палатках. Это дешевле, но в 2022 году было сложно найти места для остановки, так как был огромный туристический поток, видимо, отложенный спрос после пандемии, — смеется Виктор. — Обсуждали с товарищем, что испанцы любят отдыхать на территории своей страны. Товарищ при разговорах с другими людьми решил, что те не выезжают из Испании не из-за того, что им здесь хорошо, у них просто мало денег, поэтому это делает их счастливыми. Я ответил: «Прекрасно! Если деньги делают человека несчастным, то почему бы не находиться в счастливом пребывании». В общем, в Испании можно быть счастливым без денег.
У Виктора нет желания возвращаться в Новосибирск, но он хотел бы встретиться с родными, которые находятся в России. В планах мужчины — путешествия как в Испании, так и близлежащих странах.
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