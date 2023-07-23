«Можно быть счастливым без денег»: сибиряк уехал из Новосибирска в Испанию — он живет в деревне у моря и не жалеет, что бросил всё

Устал жить от выходных до выходных

50-летний Виктор родился и вырос в Новосибирске, а затем переехал в Омск, где у него родился второй ребенок. Мужчина начинал работать водителем, а затем ушел в коммерческий бизнес. Изменения, которые впоследствии привели сибиряка к решению о поездке в зарубежную страну, произошли в его жизни, когда ему было около 40 лет.

— В определенный момент я понял, что устал жить от выходных до выходных, принял решение об уходе с работы, чтобы год-два отдохнуть. Уволился, начали поступать предложения по работе, а я как минимум на месяц улетел в Испанию со своими родителями, — рассказал Виктор. — Я приехал, и мне там понравилось. Горы, море, океан. После отдыха я переехал в Новосибирск и вновь начал трудовую деятельность, а затем понял, что опять попал в ловушку: пришел к тому, от чего хотел уйти. Так длилось четыре года, после чего понял, что точно хватит.

