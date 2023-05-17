«Меньше всего понравились Брюссель и Париж. Ужасные места»: россиянин рассказал, как недорого путешествует по Европе

«Стараюсь уложиться в 20 евро в день»

Свой первый шенген в новый загранпаспорт Антон получил в 2022 году через Венгрию. Он был под даты поездки. Чтобы отправиться в дальнейшее путешествие по Европе, Антон подавал документы на новую визу через Францию. Французы дали ее на два месяца. По словам ярославца, никаких трудностей при оформлении шенгена не возникло. Антон просто собрал все нужные документы.



Ярославец начал активно путешествовать по Европе в 2018 году. Говорит, тогда было дешевле слетать в Германию, чем поездить по России. Да и сейчас в целом дешевле прилететь в Австрию с пересадками, чем добраться, например, до Камчатки, Байкала или Сахалина.

