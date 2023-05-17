«Меньше всего понравились Брюссель и Париж. Ужасные места»: россиянин рассказал, как недорого путешествует по Европе

В то время, когда для большинства россиян закрыты европейские страны,
«Стараюсь уложиться в 20 евро в день»
Свой первый шенген в новый загранпаспорт Антон получил в 2022 году через Венгрию. Он был под даты поездки. Чтобы отправиться в дальнейшее путешествие по Европе, Антон подавал документы на новую визу через Францию. Французы дали ее на два месяца. По словам ярославца, никаких трудностей при оформлении шенгена не возникло. Антон просто собрал все нужные документы.
Ярославец начал активно путешествовать по Европе в 2018 году. Говорит, тогда было дешевле слетать в Германию, чем поездить по России. Да и сейчас в целом дешевле прилететь в Австрию с пересадками, чем добраться, например, до Камчатки, Байкала или Сахалина.
— Основные траты идут на переезды, питание и жилье. Пока на весь транспорт и проживание суммарно потратил 3 тысячи евро. В Швейцарии, например, я не потратил ни копейки на жилье. Жил по каучсерфингу у местных жителей. Условия лучше некоторых отелей. Цены на питание везде разные. В среднем стараюсь уложиться в 20 евро в день. Сувениры тоже привожу из поездок: мне их либо дарят, либо покупаю по распродаже в нетуристических местах, — рассказывает Антон.
Во всех поездках ярославец общается с местными жителями. По словам путешественника, все относятся к нему с позитивом, помогают в решении проблем, радушно принимают.
На тему политики ярославец практически не общается со своими новыми знакомыми. Он говорит, что многим вообще наплевать, что происходит за пределами их страны. Их волнуют проблемы на местном уровне: цены и налоги. Многие страны также устали от наплыва беженцев.
Советы, как питаться дешево
Один из самых приятных моментов в поездках — это возможность насладиться местной кухней. Антон говорит, что во всех странах успел попробовать национальные блюда, при этом не заплатив почти ничего.
— Я либо покупаю продукты и мы готовим вместе с ребятами, у которых я живу, либо захожу в какие-то небольшие кафешки в нетуристических местах, где обедают местные жители, — рассказывает Антон.
Самыми дорогими странами Антон назвал Швейцарию и Люксембург. Цены на жилье и питание здесь намного выше, чем у соседей.
— Меньше всего понравились Брюссель и Париж. Ужасные места. Грязь, бомжи и высокие цены, — признается ярославец.
Антон работает в Ярославле торговым представителем с графиком 5/2. Он говорит, что в такую долгую поездку ему удалось выбраться благодаря отпуску, совмещенному с «неотгуленными» днями с прошлого года и долгими праздниками в мае. Кроме того, он помогает людям строить маршруты в путешествиях и консультирует по получению виз. Антон поделился советами для тех, кто мечтает дешево путешествовать:
- ешьте в кафе, где питаются местные жители. Также покупайте продукты в магазинах и готовьте в том месте, где живете. Для совсем отчаянных есть места, где кормят малоимущих, и места для беженцев. Там можно и поесть, и получить ночлег, но это может быть рискованно;
- всегда делайте заранее страховку в путешествие. Так вы сэкономите на лечении, если оно понадобится;
- забудьте про багаж. Только ручная кладь! Зачем вам груз и ненужные вещи, за которые вы переплачиваете? Всё умещается в рюкзак 30 литров на путешествие в 14–18 дней;
- выбирайте жилье по отзыву и рейтингу. Не брезгуйте проживанием в семье. Так вы сэкономите на жилье, познакомитесь с культурой страны и получите опыт и эмоции;
- стройте маршруты с ночными переездами и лоукостерами или дешевыми автобусными компаниями.
Ранее мы рассказывали про риелтора, которая с семьей переехала в Дубай. Она поделилась советами для тех, кто хочет сменить место жительства.