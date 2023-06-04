«На те деньги, которые получали, жить было невозможно»: сибирячка рассказала, как перебралась в Канаду

Дорога до Канады заняла 8 лет

Сибирячка Лариса родилась и выросла в новосибирском Академгородке. В свое время она успела поучиться в НГУ и Ярославском госуниверситете и получить специальность химика, однако работать по профессии женщина не стала, а прошла переквалификацию на бухгалтера. Еще в начале 2000-х Лариса вместе с бывшим супругом подала документы в консульство, чтобы переехать в Канаду, но перебраться за границу сибирячка смогла лишь в 2009 году.



— Мы подали документы в консульство в Москве, чтобы получить разрешение на переезд. Мы два раза ездили туда на интервью, но из-за того, что бывший супруг служил в армии и у него была первая форма допуска, переезд затянулся на 8 лет. За то время, пока я ждала разрешения, я вышла замуж за другого мужчину, родила второго ребенка, и только в 2009 году мы перебрались. В Канаду мы переехали всей семьей: я, мой нынешний муж, дочка и сын, — пояснила Лариса.