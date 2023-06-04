«На те деньги, которые получали, жить было невозможно»: сибирячка рассказала, как перебралась в Канаду

В конце нулевых экс-сибирячка Лариса из-за тяжелой обстановки в России была вынуждена вместе с семьей перебраться в Канаду. Однако и здесь путь к хорошей жизни оказался тернистым: после переезда семье пришлось жить в подвале и столкнуться с проблемами трудоустройства. Корреспондент НГС Павел Пешков поговорил с женщиной и узнал, что ждет эмигрантов, которые решаются переехать в Канаду, а также выяснил, как в стране обстоят дела с медициной, что там с хоккеем и почему из-за русских снизились цены на проституток.
Дорога до Канады заняла 8 лет
Сибирячка Лариса родилась и выросла в новосибирском Академгородке. В свое время она успела поучиться в НГУ и Ярославском госуниверситете и получить специальность химика, однако работать по профессии женщина не стала, а прошла переквалификацию на бухгалтера. Еще в начале 2000-х Лариса вместе с бывшим супругом подала документы в консульство, чтобы переехать в Канаду, но перебраться за границу сибирячка смогла лишь в 2009 году.
— Мы подали документы в консульство в Москве, чтобы получить разрешение на переезд. Мы два раза ездили туда на интервью, но из-за того, что бывший супруг служил в армии и у него была первая форма допуска, переезд затянулся на 8 лет. За то время, пока я ждала разрешения, я вышла замуж за другого мужчину, родила второго ребенка, и только в 2009 году мы перебрались. В Канаду мы переехали всей семьей: я, мой нынешний муж, дочка и сын, — пояснила Лариса.
Тяжелые условия жизни подтолкнули семью Ларисы к переезду. По ее словам, в России они бы не смогли добиться того, что дала жизнь в Канаде.
— На самом деле в то время семье с двумя детьми было материально тяжело жить на зарплату, которую мы получали. К примеру, купить квартиру в начале 2000-х было очень тяжело, в то время как таковой ипотеки не было. А так как тогда только в Канаде и Новой Зеландии можно было получить статус постоянного резидента, а не беженца, мы и выбрали Канаду. Уже через три месяца жизни в стране у нас была страховка, нам платили пособия на детей — в общем, государство поддерживало. Когда мы переезжали, хорошо владел английским только муж, мне и детям сразу после переезда назначили специальные бесплатные языковые курсы, — рассказала Лариса.
Очереди к врачам, дешевые продукты и автобусы, которые работают как часы
В Канаде семья Ларисы поселилась в небольшом городке Аврора, который находится в получасе езды от Торонто. Лишь через полгода женщина устроилась секретарем в языковую школу для эмигрантов из России, в которой она работала несколько дней в неделю. Также параллельно женщина устроилась еще в одну организацию на должность офис-менеджера.
— На работу в стране устроиться без местного образования очень трудно, конечно, если вы не переехали по трудовой визе или не IT-специалист. Дипломы из стран бывшего СССР тут не котируются, всем переехавшим нужно отучиться в колледже или в местном университете, но тут возникает другая проблема: чтобы поступить, необходимо знать английский. Мне в этом плане повезло, я смогла пробиться. В школе я проработала 2 года, а затем полностью перешла во вторую организацию, в ней я работала 3 года, пока меня не сократили, — пояснила экс-сибирячка.
После того как Ларису уволили с работы, она пошла учиться в медицинский колледж.
— Я всегда хотела быть медиком, поэтому я поступила колледж на медицинскую сестру. После колледжа по этой же специальности я окончила местный университет. В колледже я училась 2,5 года и столько же в университете. Вот уже 7 лет я работаю в медицине, в среднем я зарабатываю от 4,5 до 5 тысяч канадских долларов в месяц. Полный бюджет семьи у нас составляет около 10 тысяч долларов, — отметила Лариса.
По словам женщины, жить в Канаде можно достаточно бюджетно. В среднем ее семья из четырех человек на продукты тратит около 800 долларов в месяц. Одежда в стране также стоит недорого, полный комплект одежды можно приобрести за 50–100 долларов. Как отметила Лариса, в Канаде очень распространена система скидок и купонов.
— Если говорить о салонах красоты и сфере бьюти, то я делаю маникюр раз в месяц, и он мне обходится в 60 долларов, педикюр стоит столько же. Покраска волос стоит 150–200 долларов, если просто стрижка, то это примерно 100 долларов, — пояснила сибирячка.
Первое время после переезда семья Ларисы снимала бейсмент — цокольный этаж в жилом частном доме. В месяц за него семья отдавала около 1000 долларов. Как отметила сибирячка, сейчас из-за наплыва русскоговорящих эмигрантов цены на жилье в стране поднялись в два раза.
— Еще полтора года назад однокомнатную квартиру можно было снять за 1,5 тысячи долларов, сейчас такое жилье обойдется вам в среднем в 2,5 тысячи. Свой дом мы купили за 500 тысяч долларов в рассрочку на 25 лет. Сейчас точно такой же двухэтажный дом с хорошо обустроенным бейсментом обойдется минимум в миллион, — отметила женщина.
Коммунальные услуги обходятся семье в 200–300 долларов в зависимости от сезона. В эту сумму входит плата за электричество, газ, воду и интернет.
Плохо развитая система здравоохранения — одна из основных проблем в стране. По словам экс-сибирячки, качество предлагаемых медицинских услуг в Канаде высокое, но, чтобы попасть к нужному врачу, приходится ждать несколько недель, а то и месяцев.
— Медицина в Канаде бесплатная, и она схожа с российской. Здесь делают качественные операции, работают отличные врачи, но в отличие от России здесь, чтобы попасть на прием к узконаправленному специалисту, приходится ждать несколько месяцев. К примеру, на прием к гинекологу вы попадете лишь спустя три месяца, это минимум. В России с медициной дела обстоят лучше. Отмечу, онкологи в Канаде работают отлично и оперативно, — рассказала Лариса.
В стране хорошо развит общественный транспорт — это первое, что удивило Ларису после переезда.
— Транспорт ходит по часам, минута в минуту. Практически на каждой остановке есть расписание движения автобусов. Если нет расписания, то ты можешь позвонить диспетчеру, номер указан на всех остановках, сказать, на какой остановке находишься, и тебе подскажут, через сколько подъедет нужный автобус. Цена за билет фиксированная, стоимость проезда в автобусе — 4,25 доллара. Метро есть только в крупных городах, к примеру, в Торонто проезд стоит 3,5 доллара, — пояснила Лариса.
Детские сады в Канаде полностью платные, в среднем в месяц семья за одного ребенка платит 1,5–2 тысячи долларов. Однако обучение в школах полностью бесплатное, место в учебном заведении ребенок получает по месту жительства. К тому же если в школу приходят дети мигрантов и у них плохое знание языка, то им бесплатно назначают дополнительные уроки английского.
— Отмечу, что в стране есть такое правило, что ребенок до 12 лет не имеет права идти один из школы. Школьные автобусы, конечно, ходят, но если на остановке школьника не встречает кто-то из родителей, то об этом очень быстро сообщат в детскую комиссию, и у семьи будут проблемы. Если говорить о высшем образовании, оно платное, конечно, бывают какие-то гранты, но это редкость. В среднем обучение за семестр стоит примерно 4 тысячи долларов, — рассказала женщина.
Дикие животные на улицах и помешанные на хоккее канадцы
Дикие животные, гуляющие по улицам города, — одна из особенностей Канады. Нередко можно заметить лося, который гуляет по газону у дома местных, или енотов, которые вскрывают мусорные баки и ищут, чем можно поживиться.
— Все уже давно привыкли, что дикие животные могут прийти к твоему дому. К примеру, я прикормила скунса, и он каждый вечер с 10 до 12 приходит к двери и ест кошачий корм, который я специально ему оставляю. Или, к примеру, наглые гуси толпой выходят на дорогу, и водителям приходится ждать, когда они вразвалочку перейдут на другую сторону. В стране такая система, что мусорные баки обычно все держат в гараже, если же бак стоит на улице, его может вскрыть енот, — отметила Лариса.
Канада ассоциируется у всего мира с хоккеем и кленовым сиропом. Что неудивительно, ведь хоккей — это их страсть, а стадион — одно из самых популярных мест для свиданий.
— В Канаде действительно все в хорошем смысле слова помешаны на хоккее. К примеру, я работаю в хирургическом отделении, и многие пациенты после операции первое, что спрашивают, кто победил и какой счет. Во время чемпионатов в больницах по телевизору идет только хоккей. У меня в семье дочь и муж постоянно смотрят хоккей, регулярно ездят на игры, — пояснила женщина.
Если вы живете в канадском небоскребе, то должны смириться с тем фактом, что к вам могут прийти посторонние, потому что в высотках очень часто проходят проверки безопасности (осматривают сантехнику, радиаторы отопления, противопожарные устройства).
— Когда проводят проверки, всех жильцов заранее оповещают и просят быть дома. Также у владельца здания есть ключи от всех квартир, так как это положено по технике безопасности на случай чрезвычайной ситуации, — отметила Лариса.
Несколько лет назад в Канаде произошел бум в технологической сфере. В стране активно стала развиваться сфера IT, при этом специалистов в Канаде зачастую не хватает, поэтому спрос на них большой. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию с кадрами, власти начали активно принимать на работу мигрантов.
— Когда в Канаде объявили, что приглашают на работу айтишников, то сюда очень много перебралось русских ребят. Многие приезжали целыми семьями, некоторые уже после трудоустройства обзаводились здесь семьями. У меня знакомая работает в отделе кадров и рассказывала, что очень большой поток специалистов из постсоветского пространства, а также из Индии, — пояснила Лариса.
Сфера IT не единственная, которая активно развивается в стране. По словам Ларисы, из-за большого количества мигрантов в Канаде появилось много проституток, в том числе и из России.
— После наплыва мигрантов в стране появилось очень много проституток. За последний год в этой сфере стало очень много девочек из России. Я лично не встречала, но знаю девчонок, которые общаются с представительницами этой профессии, также есть знакомые мужчины, которые пользуются их услугами. По их словам, из-за того, что появилось много новеньких, цены на услуги девушек упали, — отметила сибирячка.
Лариса довольно часто бывает в Новосибирске, но возвращаться в Россию она не планирует. Сейчас семья часто путешествует по стране и рассматривает варианты переезда в другой канадский город.
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