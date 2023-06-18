«Первым выездом за границу стал переезд». Катя из сибирского села уехала жить в Швецию — кем она работает и сколько получает

В октябре 2022 года Катя приехала в Стокгольм.



О поисках вкусного кофе, больших налогах и отношении к русским

Она признается, что всегда хотела попробовать пожить в другой стране, но не знала, что возможность ей представится уже так скоро. О Швеции на тот момент она не знала почти ничего и, откровенно говоря, никогда не задумывалась о ней, как о стране, куда можно переехать.



— На удивление многие мои друзья знали о Швеции даже больше, чем я. У них были какие-то мечты об этой стране, а тут повезло мне. И поэтому я себя даже немножко некомфортно чувствовала. Но друзья очень рады за меня, как и мама. Хотя ей было страшно за меня, она переживала, но я думаю, что мой второй переезд ей было уже легче принять. Ну и плюс я ее убедила, что буду приезжать. Последний раз я была в Краснозерском в марте. А так моим первым выездом за границу и стал переезд, — делится Катя.