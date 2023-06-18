«Первым выездом за границу стал переезд». Катя из сибирского села уехала жить в Швецию — кем она работает и сколько получает

Кате 22 года, она родилась и выросла в Краснозерском — рабочем поселке на 9 тысяч человек в 300 километрах от Новосибирска. О жизни за границей девушка и не мечтала, на тот момент ее главной целью было окончание школы и поступление в Санкт-Петербургский вуз. Катя смогла: получила место на бюджете, место на стажировке в международной IT-компании, а затем и предложение о работе в ней. Не так давно в ее жизни произошел еще один крутой поворот: она релоцировалась в Стокгольм вместе с коллегами. С корреспондентом НГС она поделилась своим впечатлением о Европе: что ее бесит и радует в Стокгольме, насколько шведы отличаются от сибиряков и во сколько обходится аренда однушки.
Краснозерское — Санкт-Петербург — Стокгольм
Первый переезд в жизни Кати случился в 18 лет — из небольшого поселка городского типа она уехала в Санкт-Петербург. Переезду предшествовали долгие раздумья: девушка окончила школу с золотой медалью, успешно сдала ЕГЭ и проходила по баллам на бюджет в НГУ и в Санкт-Петербургский горный университет на IT-специальность.
— Я решила переехать подальше от дома, потому что мне было интересно попробовать, каково это. И хоть я раньше никогда не была в Санкт-Петербурге, я была уверена, что мне понравится этот город, — рассказывает она.
На втором курсе у нее появилась возможность пройти стажировку в международной финтех-компании. По словам Кати, обстановка и задачи так ей понравились, что она рискнула и после стажировки сообщила руководству, что хотела бы поработать у них:
— Я понимала, что не будет так: я сразу приду и начну приносить большую пользу компании. Ну и руководство понимало, что какое-то время меня придется обучать, но так совпало, что в тот момент работодатель набирал молодых ребят и был готов в них вкладывать. Мне повезло, и я попала в список таких ребят. Я стала младшим инженером-разработчиком.
Работу пришлось совмещать с учебой, и на этом этапе не было и речи про огромные зарплаты айтишников — Кате платили порядка 35 тысяч рублей (за
А в феврале 2022 года после начала спецоперации работодатель задумался о закрытии офиса в России.
— Это международная компания, и руководство решило закрыть офис в Санкт-Петербурге, ну а нам был предложен переезд. Какое-то время компания определялась, куда именно, но в итоге был выбран Стокгольм — тут уже был офис и русские сотрудники, переехавшие сюда еще раньше. Всё лето 2022 года нам готовили документы. Приятная часть — мне ничего не нужно было делать. Ну разве что я в Москву дважды приезжала — за биометрией, а затем за ВНЖ, — улыбается она.
Из-за грядущего переезда ей нужно было решить, как быть с учебой в университете, поскольку в ее вузе не существовало заочного обучения. Вначале Катя перевелась в другое учебное заведение, а уехав в Швецию, решила вовсе не продолжать учебу:
— Я переживала за маму, не знала, как она отреагирует на то, что я больше не буду учиться. С работодателем проблем не было — он больше ценит мои навыки, чем то, оконченное у меня образование или нет. Но вот мама… В общем, я написала маме, объяснила ситуацию, и она отнеслась с пониманием. Возможно, это потому, что, когда я переводилась на заочку, она уже тогда сказала, что из этой идеи ничего хорошего не выйдет.
В октябре 2022 года Катя приехала в Стокгольм.
О поисках вкусного кофе, больших налогах и отношении к русским
Она признается, что всегда хотела попробовать пожить в другой стране, но не знала, что возможность ей представится уже так скоро. О Швеции на тот момент она не знала почти ничего и, откровенно говоря, никогда не задумывалась о ней, как о стране, куда можно переехать.
— На удивление многие мои друзья знали о Швеции даже больше, чем я. У них были какие-то мечты об этой стране, а тут повезло мне. И поэтому я себя даже немножко некомфортно чувствовала. Но друзья очень рады за меня, как и мама. Хотя ей было страшно за меня, она переживала, но я думаю, что мой второй переезд ей было уже легче принять. Ну и плюс я ее убедила, что буду приезжать. Последний раз я была в Краснозерском в марте. А так моим первым выездом за границу и стал переезд, — делится Катя.
Она говорит, что самым ярким впечатлением от заграницы (Катя добиралась в Швецию через Финляндию. — Прим. ред.) стали ровные и чистые дороги:
— Стокгольм — это такой тихий город, отчасти похожий на Санкт-Петербург. Удивили еще цены. Первое время я всё переводила в рубли, и каждый раз я удивлялась: как же дорого! Сейчас я уже привыкла и стараюсь не считать в рублях, ну если только так, ради интереса. А потом мы начали получать шведскую зарплату, и как-то цены уже не казались такими сумасшедшими.
Первые три месяца компания оплачивала Кате аренду квартиры. На тот момент у нее даже не было местной банковской карты, поэтому зарплату ей выдавали наличными. Как объясняет девушка, заработок к тому моменту у нее вырос, но точную цифру она не называет и поясняет, что если ее перевести в рубли, сумма получится «огромной»:
— Но по факту мне хватает на всё, что мне нужно. Чуть больше трети всех денег у меня уходит на аренду квартиры. В целом, аренда квартиры с одной спальней обходится в 900–1300 евро в месяц, при этом коммунальные услуги могут быть уже заложены в эту сумму. В Швеции прогрессивная шкала налогов: чем больше зарабатываешь, тем больше налог. Так что зарплату могут повысить на какую-то, казалось бы, весомую сумму, но после вычета налогов прибавка окажется не такой уж большой. Благодаря этому в Швеции все получают примерно одинаково (условно, конечно), и реально большие зарплаты — 6000 евро и выше — получает намного меньше людей, чем зарплаты в пределах 2500–4000 евро. Да, налоги действительно очень большие даже на среднюю зарплату, но по всему в городе и стране видно, что налоги используются по назначению.
Английский — вот, чем Катя начала заниматься еще до релокации, и подтягивает язык она до сих пор. До 2022 года у нее был достаточно средний уровень владения, сейчас ситуация постепенно улучшается:
— Переход с intermediate до upper-intermediate сам по себе тяжелый, еще и переезд сказался. Порой я всё еще ощущаю себя где-то между этих уровней. А когда я приехала в Стокгольм, мне вообще было очень страшно, я ведь до этого даже не говорила ни разу с носителями. Месяц-полтора мне понадобилось вообще, чтобы с кем-то заговорить. Сейчас уже без проблем могу что-то спросить у консультанта в магазине. Но вообще я бы еще хотела выучить шведский, хотя английского тут вполне хватает.
Катя признается, что Стокгольм ей нравится своим комфортом: здесь безопасно, развит общественный транспорт и кругом приятные, скромные, хоть и малоразговорчивые люди:
— Видно, что в городе многое сделано для его жителей. Есть, например, соответствующая инфраструктура для инвалидов, поэтому люди могут самостоятельно выезжать на прогулки. В России я что-то как-то не замечала подобного, и это грустно. Недостатки тоже есть: кафе, рестораны, кофейни и даже магазины закрываются рано, в
Что касается еды, то здесь, по признанию сибирячки, можно найти кухню на любой вкус, а вот с кофе есть проблемы. Катя всё еще в поисках вкусного, говорит, что у местного напитка специфический неприятный вкус. Но цены на него не особенно отличаются от столичных — 40 крон за чашку (около 300 рублей. — Прим. ред.). Столько же, к слову, обходится одна поездка на метро, а проездной на месяц обойдется в 1000 крон (чуть больше 7000 рублей). Цены на транспорт Катя считает завышенными.
— Каждый подход в магазин мне обходится в 200–300 крон (от 1500 рублей). Мясо из этой суммы затрат — самое дорогое, 60 крон (примерно 500 рублей). А хлеб, молоко — около 20 (150 рублей). Вообще ценник в 20–30 крон — достаточно стандартный. Выделяется разве что мясо, им в Швеции тут гордятся, это такой знак качества. Даже в ресторане в меню пишут: «Используется шведское мясо».
Девушка еще не обзавелась иностранными друзьями, весь круг общения — это ее коллеги. С одной стороны, как считает она, это плюс, поскольку есть большая поддержка и сплоченность, а с другой — минус — она по-прежнему чувствует себя неадаптированной к новой среде.
— Шведы скорее предпочтут какой-то small talk и ничего не расскажут о себе. Но в целом они дружелюбные и помогут, если их о чем-то спросишь. Наверное, в чем-то даже похожи на русских, но доброжелательности больше. Да и сами они порой заговаривают первыми. Я не раз попадала в такую ситуацию, что какая-нибудь шведская бабушка спрашивала у меня на шведском, как пройти куда-то. Это всё из-за моей скандинавской внешности — они принимают меня за местную, — улыбается она. — К русским шведы относятся спокойно, уважительно. Ну во-первых, в Швеции много людей с самой разнообразной внешностью, поэтому так, с виду никто и не поймет, что ты русский. А во-вторых, даже если сказать шведу, что ты из России, никакой особо яркой реакции не последует. С тобой просто продолжат разговаривать. Это всё потому, что шведы уважительно относятся к любым нациям, даже несмотря на сложную ситуацию из-за боевых действий.
В ее планах — прожить в Швеции еще как минимум 3,5 года. Ее вид на жительство истечет через полтора года, после этого Катя будет получать новый — еще на 2 года:
— Пока нынешний ВНЖ не позволяет мне проводить много времени за пределами Швеции. Если всё сложится удачно и я получу возможность остаться, то я попробую пожить и в других странах Европы. Как знать, может быть, Швеция — это не та страна, где я захочу жить всю жизнь. Вот это и узнаю.
Сергей из Новосибирска тоже переехал в Европу — он поселился в Амстердаме. С 2021 года сибиряк успел объездить едва ли не всю Европу, пережить локдаун из-за ковида и увидеть своими глазами наплыв беженцев в Нидерланды после 24 февраля. Он рассказал, насколько сложно получить работу в Европе иностранному специалисту, и показал свою квартиру.