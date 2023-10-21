«Два года мы ждали приглашения»: сибирячка в 51 год вышла замуж за американца — как она переезжала в США и что ее удивило

Верится ли мне, что все получилось? Я как будто не очень-то и задерживала дыхание. Испытания нужны для того, чтобы люди осознавали еще и еще раз: «А мы правда этого хотим?». Бог испытывал нас с начала знакомства. Мы познакомились в апреле 2020 года — все границы закрылись, но муж нашел страну, где мы встретились. Потом было много отмен рейсов, пропажи билетов, но мы и это пережили. Муж героически меня успокаивал и молча покупал очередные билеты взамен пропавших, я очень ценю его выдержку. Была цель не переехать в США, а нам воссоединиться. Поэтому, пока прошло две недели, я чувствую себя немного в отпуске (мы дольше 3 недель вместе не жили), но уже привыкаю, что я в доме хозяйка.

