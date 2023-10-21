«Два года мы ждали приглашения»: сибирячка в 51 год вышла замуж за американца — как она переезжала в США и что ее удивило

В прошлом году мы писали большую историю любви Юлии из Новосибирска и Роджера из Америки. Все началось с того, что Юлия решила зарегистрироваться на иностранном сайте знакомств и мечтала об итальянце, но судьба распорядилась иначе. Пришло письмо с другого континента, завязалась переписка, а дальше — как в кино, и мы сейчас не шутим. Юлия и Роджер поженились, но не могли жить вместе из-за сложностей с оформлением документов — на эту процедуру ушло два года. Недавно мечта молодоженов исполнилась — Юлия Ушакова переехала к мужу в Ричмонд и рассказала нам о своих первых впечатлениях. Далее — от первого лица.
Наш дом находится в Ричмонде, штат Вирджиния. Приземлившись в аэропорте Washington DC, мы проехали около 2 часов — это примерно 200км до дома по автостраде. Сам дом находится не в городе, а пригороде (до Ричмонда 15 минут на авто). Если сравнить с Новосибирском — этакий загородный поселок в Заельцовском бору. От города близко, но в то же время — в лесу. В глаза первым делом бросилась ухоженность территории, американские флаги и украшение домов к Хэллоуину, а еще — улыбчивость всех и со всеми.
В прошлом году в мае мы полетели на встречу с семьей Роджера в Турцию. Потом муж снял для нас с дочкой и внучкой квартиру, мы прожили год в Алании. Этот опыт жизни в другой стране (не как турист) очень помог мне в адаптации. Я вовсе не чувствую себя иностранкой. Здесь точно такие же люди, как и везде, только более улыбчивые и готовые к разговору с первым встречным. Минусов жизни в новом месте назвать не могу, только плюсы. Роджер говорит, скоро листва завалит дом и будет нужна уборка. Я думаю, это не снег в Сибири откидывать, справимся. Жизнь в доме всегда была моей мечтой, так получилось, что она реализовалась в другой стране.
Мы поженились 8 сентября 2021 года, сразу же подали документы мне на визу, а на собеседование приехали в Израиль только в июле 2023 года. Почти два года мы ждали приглашения, и это не из-за текущей ситуации в мире. Говорят, так было всегда и ухудшилось в пандемию. Были сложности с границами: когда я жила в Турции и оттуда должна была просто съездить в Израиль на медкомиссию, мне поставили запрет на въезд в Турцию и все билеты (на меня и мужа), которые были куплены заранее, сгорели. Пришлось менять логистику, но мы не жалеем — ведь из-за этого Роджер оказался в Москве и Новосибирске, познакомился с моим братом, семьей, друзьями.
Я приехала в США по миграционной визе жены, то есть со временем у меня будет двойное гражданство. Мы хотим, чтобы и у мужа так же было гражданство России. Оглядываясь назад, я понимаю, что нам непросто дались эти годы разлуки, но все можно пережить, если знать ради чего. Муж всегда говорит: «Ты — мой дом», и не важно, где жить, в какой стране, лишь бы вместе с тобой, семьей. Я такого же мнения. Пока у Роджера есть обязательства, мы будем жить здесь, и ездить в Россию.
Верится ли мне, что все получилось? Я как будто не очень-то и задерживала дыхание. Испытания нужны для того, чтобы люди осознавали еще и еще раз: «А мы правда этого хотим?». Бог испытывал нас с начала знакомства. Мы познакомились в апреле 2020 года — все границы закрылись, но муж нашел страну, где мы встретились. Потом было много отмен рейсов, пропажи билетов, но мы и это пережили. Муж героически меня успокаивал и молча покупал очередные билеты взамен пропавших, я очень ценю его выдержку. Была цель не переехать в США, а нам воссоединиться. Поэтому, пока прошло две недели, я чувствую себя немного в отпуске (мы дольше 3 недель вместе не жили), но уже привыкаю, что я в доме хозяйка.
Перед отъездом в США муж приготовил мне подарок — знал, как я близка с мамой, дочкой и внучкой и что мне будет трудно расстаться с ними. Он заполнил анкеты и подал заявку на собеседование для них — верим, что все получится и визы дадут. Правда соскучиться по родным я еще не успела: мы созваниваемся каждый день, обсуждаем все, делимся новостями, общаемся по видео.
Я понимаю, что если бы уехала в 90-е, когда не было интернета и семью можно было увидеть раз в 10 лет — было бы трудно, но сейчас технологии позволяют увидеться в любой момент времени. Да и мы в следующем году хотим приехать в Россию — уж очень Роджеру понравилась русская банька, задушевные компании с семьей и друзьями, русская кухня.
Пока я привыкаю к новой жизни. Муж так долго меня ждал, что я стараюсь каждый день его баловать чем-то вкусным. Он в восторге от борща, пельменей, блинчиков, ленивых голубцов, гречки (впервые на днях её попробовал). Мы много гуляем по окрестностям с собакой. В нашем лесу очень спокойно, в отличие от Нью-Йорка, например.
В первый день пребывания меня напрягло то, что любой участок земли — чья-то собственность и заходить на нее нельзя. Например, берег реки. Я, как русский человек, подумала сразу: «Как так? А если я хочу искупаться? Река же общая?». Муж объяснил, что есть специальные места для этого, просто надо чуть дальше пройти. Негодование сменилось принятием довольно быстро. Я как-то поразмыслила и поняла, что мне так сильно нравится эта лужайка, именно потому что она чья-то, о ней заботится конкретный человек и глаз не оторвать, как она прекрасна. Потому я быстро приняла это их право на частную собственность. У медали есть и другая сторона: с собакой идем на прогулку, дверь не закрываю, так как знаю, что никто в дом не зайдет.
Муж возит меня в местные моллы, чтобы показать, какие тут магазины. Марок, которые известны в России, мало. Да и красиво, стильно одетых людей тоже немного. Возможно, нужно ехать в города покрупнее, чтоб увидеть стиль, у нас ведь тоже не везде люди одеты современно. Не буду делать поспешных выводов — «тут им стилисты не нужны», так как к одежде отношение утилитарное — посмотрим. Пока у меня есть работа онлайн. Я консультирую клиентов из России по стилю и завела телеграм-канал, где рассказываю о жизни в Америке, делюсь опытом, помогаю девчонкам стать счастливыми в отношениях.
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