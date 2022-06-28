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«Я отношусь к нему как к королю»: сибирячка вышла замуж за американца в 51 год и дала инструкцию для тех, кто хочет также

Юлия признается, что мечтала об итальянце, но Роджер покорил ее с первых слов — красивая история любви

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Прочтите эту красивую историю любви

Прочтите эту красивую историю любви

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Если искренне верить в любовь, она обязательно придет. Юлия Ушакова верила, и в ее жизни случилась настоящая сказка. Как-то раз она сильно пожелала себе счастья, и оно постучалось к ней в виде сообщения на иностранном сайте знакомств. Письмо прислал некий Роджер Смит из Америки, Юля ответила, а дальше... как в кино, и мы сейчас не шутим. Специально для НГС Роджер и Юлия рассказали свою красивую и необычную историю любви.

Часть 1. Юлия

Юлии Ушаковой 51 год, она уже два раза была замужем, но оба брака распались. У Юлии есть дочь и маленькая внучка — втроем они проводят много времени вместе. Семья для Юлии на первом месте, и именно о настоящей семье женщина и мечтала. Она задалась целью встретить спутника жизни — итальянца, но судьба распорядилась несколько иначе.

— Моя подруга встретила своего любимого на иностранном сайте знакомств и уехала к нему в Италию. Мы с ней часто созванивались, и она делилась, как уважительно относятся к женщинам итальянцы. Италия была моей мечтой, потому я решила попробовать и зарегистрировалась. Сайт называется RussianCupid. Моей целью была именно встреча спутника жизни, дружеская переписка меня не интересовала — я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, — говорит Юлия Ушакова.

Женщина признается, что на момент регистрации на сайте она ничего не знала об иностранных мужчинах, были опасения, что из-за разных культур им будет сложно понять друг друга.

— Как я буду с ним жить, если он не смотрел фильмы Рязанова? Над чем мы будем вместе смеяться? — рассуждала Юлия.

Наверняка, у кого-то из девушек тоже есть такие сомнения — Юлия с уверенностью говорит:

— Не сомневайтесь! Знакомьтесь! У нас с мужем очень похожее чувство юмора, мы одинаково саркастично относимся к себе, постоянно шутим и смеемся над одними шутками. А фильмы Рязанова со временем, думаю, посмотрим, — улыбается собеседница.

У Юлии и Роджера много общего — оба любят спорт, вкусную еду, всё качественное и красивое

У Юлии и Роджера много общего — оба любят спорт, вкусную еду, всё качественное и красивое

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До знакомства с Роджером Юлия была на сайте уже полгода. Велись переписки с итальянцами, которые разочаровали, — одни восторженные комплименты и обещания, ничего по существу. Была пара эпистолярных романов, которые Юлия завершила в виду их несерьезности, а с Роджером было всё иначе.

— Он в первом же сообщении подробно рассказал о себе, дочке, своих намерениях и попросил мой номер телефона. Мы перешли в WA, и начался самый чудесный период узнавания друг друга, который длится до сих пор. Роджер предложил такую интересную игру «28 вопросов». Он задает, а я должна откровенно ответить и потом задать любой вопрос. Не могу вспомнить, сколько вопросов мы задали друг другу, но точно больше 28, и играли не один день, мы договорились, что будем честны друг с другом. Так как у нас нет возможности обнять друг друга физически — мы будем звонить по видео и говорить всё, что нас беспокоит сразу.

Я очень благодарна Роджеру за его моральную поддержку в разных житейских ситуациях. И, конечно, материальную. С первых дней он стал посылать мне деньги, чтобы я заказала ужин (потому что устала и тебе не стоит трудиться на кухне), или чтобы сходила на массаж, или купила себе цветы, — откровенничает Юлия. — Языкового барьера между нами практически не было. Я учила английский язык 30 лет назад, а Роджер говорит на очень понятном английском.

Часть 2. Роджер

Роджер Смит — ровесник Юлии, ему тоже 51 год, живет в городе Ричмонде. Он работает в крупной государственной структуре и занимает должность директора по персоналу. Роджер в разводе, от первого брака у него есть дочь Берит. В интервью мужчина признался, что устал от менталитета американских женщин, которые больше сосредоточены на карьере. По мнению Роджера, американки ставят личные интересы выше интересов семьи и своих мужей, от того он и задумал жениться на иностранке, правда не сразу определился, с женщиной какой национальности хотел бы познакомиться.

— Я никогда не думал о женитьбе на русской женщине. Когда я регистрировался на сайте знакомств, знал лишь то, что моя цель найти кого-то, с кем можно разделить жизнь. Я не хотел заводить новых друзей, я хотел найти свою вторую половинку, свою королеву, свою жену. В США у меня много друзей, женатых на иностранках. Мои родители — бразильцы, а мой брат женат на азиатке, и у меня есть еще несколько друзей, которые женились на бразильцах, кубинцах и выходцах из Восточной Европы. Так что концепция не была для меня страшной или странной. На самом деле я воспользовался возможностью познакомиться с кем-то из другой культуры, мне стало интересно, чему мы сможем научиться друг у друга — рассказывает Роджер. — Я подумал о русских женщинах, об их красоте, уме и традиционных ценностях, и решение было принято.

Люди отмечают то, что Юлия и Роджер похожи даже внешне

Люди отмечают то, что Юлия и Роджер похожи даже внешне

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Роджер провел на сайте около месяца. Говорит, по началу было сложно — много фейковых профилей, требовались усилия, чтобы отыскать реальных людей, которые действительно заинтересованы в отношениях с мужчиной из другой страны. Он познакомился с несколькими девушками, но общение не ладилось: то языковой барьер, то разные ожидания от знакомства или разные взгляды на жизнь. Роджер хотел найти женщину умную, спортивную, предприимчивую, добрую и оптимистичную, с семейными ценностями — Юлия подошла по всем пунктам.

— Меня очень привлекла ее аватарка — настолько она была красива. Фото отражали ее личность через невероятную улыбку, игривый взгляд, видно, что она получает удовольствие от жизни. Когда мы начали общаться в переписке и по видео, мне стало ясно, почему между нами возникла такая связь. Джулия хорошо говорила по английски, у нас оказались общие семейные ценности, совпали интересы, мы думали одинаково, — делится Роджер. — Она, казалось, тоже хорошо меня понимала и чувствовала мое настроение, душу. Я никогда раньше не чувствовал такой связи, поэтому мне не потребовалось много времени, чтобы понять — я встретил идеальную женщину, и нам нужно встретиться лично в ближайшее время.

Часть 3. Первая встреча и отношения на расстоянии

Юлия Ушакова и Роджер Смит познакомились в апреле 2020 года, как раз когда бушевала пандемия и все границы закрылись. Осуществить первую встречу смог Роджер — он отыскал страну, куда можно было вылететь и из Америки, и из России.

— Еще ему хотелось угодить мне, потому что я очень люблю море. Поэтому через 6 месяцев мы встретились в Египте в роскошном отеле, где у нас был прекрасный номер с двумя спальнями. С нашей первой встречи я поняла: Роджер — мужчина моей мечты, — признается Юлия.

— Я был поражен, что Джулия выглядела еще моложе и красивее вживую, чем в нашем видео чате. Именно после этой встречи подтвердились все мои чувства и ожидания, Юля — моя родственная душа, и что однажды я женюсь на ней. Мы волшебно провели время — это невероятно: быть рядом с любимым человеком и иметь возможность прикасаться к нему, — говорит Роджер.

Первая встреча влюбленных была в Египте

Первая встреча влюбленных была в Египте

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Несмотря на расстояние 11 000 километров, Юлия и Роджер проводили довольно много времени вместе, находясь на связи 24/7: гуляли, ходили в ресторан, на детскую площадку с внучкой Юлии, побывали на работе друг у друга, вместе готовили завтраки и ужины, говорили обо всем.

— Роджер вел себя как джентльмен: дарил цветы, подарки. Спустя два месяца он сказал: «Я не богатый человек. Но я всегда буду относиться к тебе как к королеве». И я почувствовала, что отношусь к нему как к королю, — говорит Юлия.

— У большинства русских женщин традиционное представление о семье, о роли мужа и жены. Как я уже сказал, американки стали более независимыми, они сосредоточены на карьере. Когда муж и жена живут независимо друг от друга — отношения страдают. Джулия ценит мою роль кормильца, это позволяет ей оставаться женственной, больше внимания уделять заботе о семье, о муже. В отношениях мужчины хотят чувствовать себя добытчиками, не только в финансовом плане, но и с эмоциональной, и физической стороны, хотят защищать своих жен, давать им возможность почувствовать себя королевами. Если каждый день рядом со мной Джулия будет чувствовать себя королевой, она сделает всё, что в ее силах для того, чтобы и я почувствовал себя королем, — считает Роджер.

Отношения на расстоянии временами давались Юлии непросто — как и многие женщины, она эмоциональна, порой ей хотелось прижаться к сильному плечу. У влюбленных есть правило: всегда звонить друг другу, делиться переживаниями, спрашивать советы. Своего мужа Юлия называет — soulmate, что в переводе с английского означает родственная душа.

В Египте Роджер понял, что Юлия — женщина его мечты

В Египте Роджер понял, что Юлия — женщина его мечты

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— Бывают дни, когда особенно сильно хочется ощутить близость любимого человека, но это невозможно, и вы чувствуете себя тоскливо. Важно сохранять позитивный настрой и помогать друг другу. Я не могу представить себе это без WhatsApp или других приложений для видеочата, — говорит Роджер.

Оба признаются, что чувства ревности не испытывали ни разу — их отношения основаны на доверии. В отношениях на расстоянии основная задача — быть честными и поддерживать друг друга.

— Я знаю — то, что мы с Джулией нашли друг в друге, — большая редкость, и я не хочу, чтобы что-то могло поставить это под угрозу. Поэтому, когда становится особенно тяжело, я размышляю о наших отношениях, опыте, которым мы делимся друг с другом, погружаюсь в воспоминания, делюсь своими чувствами с Джулией — становится легче, и мне, и ей. Когда вы найдете что-то столь же особенное, как мы с Джулией, вы будете ждать столько, сколько потребуется, — считает Роджер и добавляет, что о ревности не возникало даже мысли, потому что он хорошо знает свою любимую, ее чувства, душу и полностью доверяет.

— Гуляя по Каиру, я слышал вслед: «Lucky man», улыбался и качал в знак согласия: «Да, именно счастливчик, именно мне она сказала "да!"».

После Египта пара встретилась в Доминикане, а спустя еще три месяца Роджер написал маме Юлии и попросил ее руки.

Часть 4. Свадьба, семья и планы на будущее

Пара поженилась в прошлом году

Пара поженилась в прошлом году

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— Это была удивительная история! — восклицает Юлия. — Роджер нашел возможность официально оформить наш союз через единственный государственный орган штата Юта, который стал оформлять такие браки во время пандемии. Мы с Роджером встретились в Санкт-Петербурге 8 сентября 2021 года (спустя 1,5 года с момента знакомства). Прилетели моя мама, дочка и внучка, а вся наша большая американская семья были на церемонии в Zoom. Регистрация брака проходила в онлайн формате.

В планах у молодоженов жить там, где они оба смогут быть вместе, а Роджер сможет работать. Процесс по выдаче визы жены длится уже 9 месяцев. Юлия надеется, что скоро сможет поехать к Роджеру.

Первое время Роджер умалчивал о том, что вновь вступил в отношения, знали лишь самые близкие и удивлялись, как быстро Роджер смог найти любовь. Им было любопытно побольше узнать о Юлии и ее семье.

Свадьба была в Санкт-Петербурге

Свадьба была в Санкт-Петербурге

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— Моя дочь встретилась с Джулией и ее дочерью в ноябре 2021 года, а мои родители и брат смогли увидеть Джулию, ее дочь и внучку только в мае этого года в Турции. Теперь они не могут перестать говорить о том, насколько Джулия идеальна и как же нам повезло, что в нашей семье есть русская сторона. Моя семья всегда поддерживала меня и хотела, чтобы я снова обрел любовь и счастье. Они также уважали мой выбор и не пытались отговорить меня от пути, который я выбрал, — говорит Роджер.

— Наши семьи очень похожи. Мы всегда поддерживаем выбор каждого члена семьи, потому что этот выбор мы делаем сердцем. И моя мама, и родители мужа души не чают, каждый день посылают благословения и пожелания нашей скорейшей совместной жизни, — добавляет Юлия Ушакова.

На фото родители Роджера, его брат, Юлия, ее дочь и внучка

На фото родители Роджера, его брат, Юлия, ее дочь и внучка

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Часть 6. Бонус — инструкция: как выйти замуж за иностранца


Никого сейчас не удивим, но на всякий случай напомним — нужно учить английский, помимо языка нужно изучать мужчин.

— Если вы хотите построить крепкие здоровые взаимоотношения, вам необходимо понимать мужчин, знать, что для них важно, чего они хотят от брака. К сожалению, в нашем обществе не принято готовить девчонок к замужеству: «Учись, а то замуж никто не возьмет». А то, что мы таким образом готовим не будущих жен, а бизнес-леди, которые, достигнув всех высот после 35–40–45, ищут только одного: близкого человека рядом, чтобы можно было просто вместе быть, любить, растить детей, путешествовать, — считает Юлия Ушакова.

Следующий важный пункт — нужно изучить себя, вылечить от всевозможных моральных и физических недугов.

— Вы же не хотите встретить морально нездорового, физически некрепкого и просто несамостоятельного мужчину. Работает закон: всегда притягивается подобное. Станьте счастливой самой с собой, тогда придет счастливый мужчина, который усилит ваше совместное счастье, — подсказывает Юлия.

Юлия дала несколько советов тем, кто также мечтает выйти замуж за иностранца

Юлия дала несколько советов тем, кто также мечтает выйти замуж за иностранца

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Момент, который волнует женщин — как вести себя в обществе иностранца, что говорить? Юлия советует вести себя легко, естественно, женственно:

— Мужчина ищет в вас именно женщину. Нормального мужчину притягивают именно девушки, а не деловые леди. Про деньги, дорогие дома, проекты и прочее он поговорит с партнерами по бизнесу. Будьте честны, но не взваливайте на человека свои проблемы. Помните, что мужчина, с которым вы знакомитесь, — он ничего вам не должен. Ваши проблемы — это ваши проблемы. Вы ищете не спонсора (ведь нет?), а мужа.

Самое основное, про что мало кто из девушек задумывается, по мнению Юлии — понять, что именно вы готовы дать своему будущему партнеру в браке.

— Мужчины ценят физическую красоту, влюбляются в нее, но душевная красота, легкость, сердечная щедрость и желание сделать своего любимого счастливым — именно это и привлекает всех здоровых мужчин, — заключает Юлия Ушакова.

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