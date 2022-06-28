«Я отношусь к нему как к королю»: сибирячка вышла замуж за американца в 51 год и дала инструкцию для тех, кто хочет также

Женщина признается, что на момент регистрации на сайте она ничего не знала об иностранных мужчинах, были опасения, что из-за разных культур им будет сложно понять друг друга.

— Как я буду с ним жить, если он не смотрел фильмы Рязанова? Над чем мы будем вместе смеяться? — рассуждала Юлия.

Наверняка, у кого-то из девушек тоже есть такие сомнения — Юлия с уверенностью говорит:

— Не сомневайтесь! Знакомьтесь! У нас с мужем очень похожее чувство юмора, мы одинаково саркастично относимся к себе, постоянно шутим и смеемся над одними шутками. А фильмы Рязанова со временем, думаю, посмотрим, — улыбается собеседница.