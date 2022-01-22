«Вместе половину жизни»: 5 счастливых пар показали фото в начале отношений и сейчас. В чём их секрет?

Если вы только вступили в отношения, то постарайтесь сразу понять основные потребности любимого человека. Прочитайте книгу «Пять языков любви» и чаще говорите на языке партнера, чтобы сделать его по-настоящему счастливым. И еще: и женщине, и мужчине немаловажно всегда ухаживать за собой, развиваться, иметь свои интересы в жизни, чтобы чувствовать себя хоть чуточку независимым от партнера.



Любовь и Андрей, 41 год

Вместе 25 лет

— Всегда должно быть какое-то общее дело или увлечение. В студенчестве мы вместе занимались цветами — выращивали их у себя на участке, а потом продавали на обочине улицы Немировича-Данченко. Всё делали вместе. Строили сами дом, я подавала гвозди, он их вбивал. Потом у каждого пошла своя карьера, мы часто обсуждали ситуации на работе и помогали друг другу. Отношения сохранять помогают терпение, привычка, общее видение будущего. Ссоры, конечно, случаются. После того как оба успокоимся, садимся обсуждать произошедшее. Важно озвучить, что не понравилось и обидело в данной ситуации. Стараемся в дальнейшем не огорчать друг друга, но мы люди, и не всегда это получается.