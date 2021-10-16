Хмурится и сопит: как распознать, что этот человек вам не подходит (12 опасных «маячков» в поведении)

На что обращаем внимание в первую очередь

Семейный психолог Светлана Цветкова привела примеры ситуаций, которые, без сомнения, можно считать тревожным сигналом. Если в ваших отношениях происходит нечто похожее, то задумайтесь, вполне возможно, что ваш спутник или спутница вам не подходят.

Тревожным симптомом можно считать ситуацию, когда партнер откровенно нарушает ваши границы и посягает на личное пространство: не считает нужным спрашивать разрешения, чтобы воспользоваться вашими личными вещами, заглядывает в телефон или компьютер, читает переписки с другими людьми.

Еще один маячок — человек не интересуется вашей жизнью, ему не интересно, где и кем вы работаете, чем занимаетесь, как любите проводить время. Это может говорить о том, что вы как личность ему не нужны, а только как некая функция. Партнер не смотрит в глаза, постоянно в телефоне, занят своими делами даже на свидании.

— Тревожный сигнал — когда у человека случаются приступы агрессии: крик, раздражение, несдержанность или такая крайность как рукоприкладство. Даже если агрессия направлена не в ваш адрес, не стоит оставлять этот момент без внимания. Ситуации, когда партнер пытается прибегнуть к манипуляциям. Например, перестает разговаривать после ссоры, вместо того чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Часто не отвечает на звонки и сообщения. При этом всем видом показывает, что таким образом «наказывает» вас за неугодное поведение, — объясняет психолог.