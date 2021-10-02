Мама, мы нищие? Как объяснить ребенку, почему у вас мало денег, и не навредить — разбираемся с экспертами

— В психологии есть понятия субъекта и объекта. Субъект, автор — это тот, кто производит действие: «Я зарабатываю деньги», «Я зарабатываю недостаточно», «Я зарабатываю так, что мне не хватает». Есть позиция объекта: «У меня нет денег», то есть деньги становятся чем-то, что принимает решение — быть им у меня или нет, условно — деньги становятся надо мной главными, а я, как мешок картошки, сижу без копейки. Родителям нужно работать со своим мышлением и не говорить детям, что денег в семье нет, это звучит как финальная точка, позиция беспомощности. Формулировка: «Я зарабатываю недостаточно, чтобы реализовывать наши желания» — это уже лучше, потому что человек берет на себя ответственность за зарабатывание денег. Но это полувариант. Я за то, чтобы говорить ребенку правду в правильной формулировке: «У меня есть вот столько-то. У меня нет 100 000 рублей, но есть 50 000 рублей, на них мы можем рассчитывать, распределяя свои нужды», — объясняет Анна Бабич.

По мнению эксперта, чтобы родителям не травмировать психику ребенка, для начала им самим нужно разобраться со своим мышлением, так как дети считывают отношение мамы и папы к деньгам.

— Если родитель ощущает себя нищим, в постоянном дефиците, то и ребенок будет ощущать то же самое: «Мне небезопасно, мне не хватает». Если родитель считает, что у него все в порядке — к примеру, да у нас нет 50 тысяч рублей, но есть 30 тысяч, но главное, что все живы и здоровы, давай подумаем, как заработать больше, то и ребенку будет комфортно. Вопрос денег вторичен, первично то, как родители выстраивают отношения между собой и свое отношение к деньгам, — объясняет психолог.

Анна Бабич говорит, что человек получает столько денег, сколько ресурсов вкладывает во внешний мир, сколько отдал, столько и получил. Исходя из этого, количество денег — вопрос выбора.

— Если ребенок спрашивает, почему у мамы его одноклассника денег больше, следует ответить: «Я выбираю работать вот так, на такой работе, по столько часов, чтобы по вечерам быть с тобой дома. Этих денег нам достаточно, но если нужно будет больше — заработаем больше». Взрослому нужно принимать ответственность — я зарабатываю столько, сколько прикладываю сил. Бюджетные сферы — учителя или врачи — это тоже вопрос выбора. Я сам выбрал такие условия по оплате моего труда, с точки зрения моих ценностей, мне важно работать здесь. На вопрос ребенка: «Мама, мы что, бедные?», следует объяснять, что бедность — это понятие относительное, как хороший или плохой. То, что у нас меньше денег, не делает нас хуже, мы — люди, и наша ценность равна, она не определяется количеством денег, которые у нас есть, — считает эксперт.

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