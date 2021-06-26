«3а 300 тысяч устала еще сильнее»: честные истории мам, которые путешествуют с детьми в одиночку

— С сыном мы путешествуем с трех месяцев, чаще всего на самолете, летаем к бабушке в гости, к моей маме. Самое тяжелое испытание было, когда самолет задержали на два часа — Мише тогда было около полугода. Запас еды для него у меня был рассчитан по граммам, и у меня началась паника, что в самолете он проголодается и начнет кричать, а я не смогу его покормить. Обошлось, весь полет он спал — так он проводил время в самолете примерно до года.

Истерик в самолете не случалось ни разу, развлекаю его то книгами, то фигурками животных — у меня есть специальный походный набор. Этим летом первый раз вдвоем ехали поездом. У мужа нет возможности так часто брать отпуска, а у меня есть, пока я в декрете, хочется почаще видеться с бабушкой. Каждый раз перед поездкой я плохо сплю, ведь теперь он стал старше и точно будет вести себя иначе, будет бегать и всех донимать, и каждый раз сын меня удивляет, поездки проходят спокойно.

Самое главное, что я уяснила для себя из путешествий вдвоем с сыном — всего должно быть чуточку больше: чуть больше перекусов, чуть больше игрушек. Например, наш дорожный набор я достаю только когда мы куда-то едем, он не замыливает сыну глаз и каждый раз для него будто новый.

