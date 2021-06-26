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«3а 300 тысяч устала еще сильнее»: честные истории мам, которые путешествуют с детьми в одиночку

Женщины поделились своими советами и лайфхаками, как успокоить ребенка в дороге и что брать с собой в поездку на море

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А вы часто летаете на отдых с детьми? Поделитесь своими историями в комментариях под статьей

А вы часто летаете на отдых с детьми? Поделитесь своими историями в комментариях под статьей

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Ожидание и реальность от отпуска вдвоем с маленьким ребенком порой сильно отличаются — в вашем воображении вы красиво позируете на фоне моря, держа за руку дочь или сынишку, а на деле происходит катастрофа, которая заканчивается не раньше чем через 14 дней 13 ночей. Часто дети очень активны, любознательны и им скучно сидеть на одном месте (как тут усидишь, вокруг столько интересного), но мы не отрицаем, что встречаются и спокойные малыши. Корреспондент Алёна Золотухина поговорила с молодыми мамами об их опыте путешествий с детьми без помощников — публикуем их истории с полезными советами и лайфхаками.

Наталья, 33 года, руководитель группы продаж. Сын Миша, 3 года

Наталья путешествует вдвоем с сыном с трехмесячного возраста

Наталья путешествует вдвоем с сыном с трехмесячного возраста

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— С сыном мы путешествуем с трех месяцев, чаще всего на самолете, летаем к бабушке в гости, к моей маме. Самое тяжелое испытание было, когда самолет задержали на два часа — Мише тогда было около полугода. Запас еды для него у меня был рассчитан по граммам, и у меня началась паника, что в самолете он проголодается и начнет кричать, а я не смогу его покормить. Обошлось, весь полет он спал — так он проводил время в самолете примерно до года.

Истерик в самолете не случалось ни разу, развлекаю его то книгами, то фигурками животных — у меня есть специальный походный набор. Этим летом первый раз вдвоем ехали поездом. У мужа нет возможности так часто брать отпуска, а у меня есть, пока я в декрете, хочется почаще видеться с бабушкой. Каждый раз перед поездкой я плохо сплю, ведь теперь он стал старше и точно будет вести себя иначе, будет бегать и всех донимать, и каждый раз сын меня удивляет, поездки проходят спокойно.

Самое главное, что я уяснила для себя из путешествий вдвоем с сыном — всего должно быть чуточку больше: чуть больше перекусов, чуть больше игрушек. Например, наш дорожный набор я достаю только когда мы куда-то едем, он не замыливает сыну глаз и каждый раз для него будто новый.

Анжелика, 36 лет, домохозяйка. Дочь Мария, 4,5 года. И сын Артём, 8 лет

— Я ездила в Тунис с двумя детьми: дочь — 2,5 года и сын — 6 лет. Муж решил сделать нам подарок (кажется, подарок он сделал себе). Мне не понравилось, за весь отдых я почти ни разу не присела, если только ночью, и прибавилось пару седых волос на голове.

Сложности начались еще в самолете: младший ребенок хотел ходить по салону, когда ходить было нельзя, не дали — истерика на час. Люди смотрели на меня, как на конченую мать. Но это же тоддлер (понятие используют для объединения детей 1–3 лет. — Прим. ред.), что вы хотите. В его арсенале пока нет достаточных понятий, как вести себя обществе.

В отеле началась адаптация по времени, дети очень рано ложились и очень рано вставали — я как-то не учла, что мне делать с ними в 4 утра, они ведь хотят есть, а всё закрыто. Накупила им еды в магазине в первый же день, эту проблему тоже решили. Дальше старшая простудилась от кондиционера (никто никогда не знает, точно от чего) и заразила младшего. В Тунисе 35 градусов жары, все у бассейна — я в номере с двумя больными детьми, жду врача из госпиталя.

Я старалась смотреть на жизнь позитивно и знаю, что у меня просто очень активные дети и поездка с ними — риск. Мамам, у которых трехлетка играет в пазлы по 40 минут, не понять, что значит, когда ребенок останавливается, только когда спит и ест. Я сделала выводы, что на отдых обязательно нужен второй взрослый, чтобы хоть немного была возможность отдохнуть у каждого и разделить ответственность.

С собой нужно брать много привычной еды, даже если в отеле есть питание, если вдруг оно не зайдет, и надо заранее узнавать про наличие беби-клуба и квалифицированных работников там. Потому что в нашем отеле, несмотря на звездность, был закуток с одним воспитателем, у которого был вид вчерашнего студента. Ему не то что детей, даже кофе разносить с трудом можно доверить. Итог: за 300 тысяч устала еще сильнее. Не повторяйте моих ошибок. Думаю, в будущем буду брать ребят хотя бы по одному.

Рита, 28 лет, ипотечный брокер. Дочь Вероника, 7 лет

У Риты ни разу не возникало сложных ситуаций с дочкой во время перелетов

У Риты ни разу не возникало сложных ситуаций с дочкой во время перелетов

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— За всё время, что я летаю вдвоем с дочкой, проблем не было ни разу, ситуаций, где бы я ее ругала или переживала, что она начнет плакать, не возникало. В первый раз мы с Никой полетели в Москву в 2015 году (ей был год), сели около окошка, рядом с нами сидел мужчина и с краю — женщина. Мужчина попросил стюардессу его пересадить из-за того, что рядом маленький ребенок. Я же, наоборот, обрадовалась, что освободится место. В итоге женщина, что сидела около прохода, играла с Никой, а мужчина, который пересел, сходил с ума от рядом сидящего шестилетнего ребенка. Ника же большую часть перелета спала у меня на руках.

У меня нет советов или лайфхаков. Я считаю, что, несмотря на то что ребенок маленький, он такой же человек, который всё понимает, который берет пример со взрослого, говорят же: начни с себя. Нужно разговаривать, объяснять. Многие родители берут с собой в дорогу вкусняшки и разные игрушки для детей, сейчас столько всего существует, чтобы отвлекать. Дети, которые балуются и кричат, на мой взгляд, просто невоспитанные, они не понимают, что вокруг люди и так вести себя — некрасиво.

Рита и Ника часто летают вдвоем

Рита и Ника часто летают вдвоем

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— Сейчас Нике восьмой год, она знает о том, что я боюсь взлетать и садиться. Дочка берет меня за руку, успокаивает, она чувствует ответственность за меня в эти моменты, разговаривает со мной, спрашивает, не страшно ли мне. Нике нравится летать, более того, ей нравится летать определенными авиалиниями. Оказалось, что она у меня привереда — однажды ее не покормили во время полета. Она берет с собой в полет наушники, заранее просит скачать ей то, что нужно, развлекает себя сама или спит. Сейчас она в Москве и домой полетит вместе с моей подругой — я спокойна, знаю, что истерик во время перелета точно не случится.

Юлия, 36 лет, журналист. Дети: Михаил, 16 лет, Милана, 11 лет, Мирон, 10 месяцев

Юлия дважды путешествовала с маленькими детьми без помощников

Юлия дважды путешествовала с маленькими детьми без помощников

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— Мое первое путешествие с ребенком случилось, когда Мише было 1,5 года — мы отправились в Москву. С мужем у нас отпуск не совпал, поэтому я купила билет и полетела с сыном. До этого я в столице ни разу не была, оказаться с ребенком на руках в мегаполисе было рискованно, но об этом я тогда не думала. Мне было чуть за двадцать и дух приключений не покидал меня. Остановились мы у родственников, но очень дальних, в планах было посмотреть всю Москву. Поскольку город я не знала, то в качестве гидов выбрали друзей и родных. Гуляли мы с Мишей каждый день много и долго. Без навигатора и специальных приложений. Удалось ли мне не заблудиться? Удалось. Я была с малышом на руках без коляски, без помощника. Сейчас вспоминаю, и волосы дыбом — как я смогла решиться на такую авантюру.

Надо понимать, что в полтора года ребенок кушает почти всё с общего стола, но ему нужна и диетическая еда. Ели мы в кафешках, где было детское меню, всегда брала с собой перекусы и воду. Малыш уже знает, что такое горшок, но расстояния в Москве не позволяют рисковать. Эти же расстояния еще то испытание для маминых рук и спины. Миша начал ходить в 9 месяцев, к полутора годам отлично перемещался, но не так быстро, как нужно было мне. Поэтому большую часть времени он проводил на руках. Больше всего в этой поездке без помощников меня впечатлила доброта и отзывчивость людей. Девушке с ребенком все помогали, подсказывали дорогу, уступали место в транспорте и даже один раз бесплатно на такси довезли. Пробыли мы в столице две недели.

Оба раза Юлия летала одна с детьми в Москву. На фото семья на отдыхе в Турции, там у молодой мамы были помощники

Оба раза Юлия летала одна с детьми в Москву. На фото семья на отдыхе в Турции, там у молодой мамы были помощники

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— В следующий раз в путешествие я отправилась уже с двумя детьми, на новогодние каникулы и тоже в Москву. Сыну было почти 6 лет, дочке только исполнился год. Это приключение не для слабонервных, я пожалела о своем решении уже через 30 минут, после того как мы выехали на такси из дома. Это были споры, крики, истерики, просьбы. Детям было то жарко, то холодно, они всё время что-то хотели — пить, есть, играть, гулять, смотреть, лежать, спать... Все две недели я провела на нервах. Мы много гуляли, ходили в парки, на представления в цирк, театр, каток. Москва впечатлила деток сильно, красивая новогодняя в огнях и гирляндах. В этот раз я брала с собой коляску-трость, было проще. Что я поняла: самое главное в любом путешествии с детьми — это настрой мамы, если мама на нервах, то всё будет идти кубарем. Если мама умудряется соблюдать спокойствие, всё пройдет гладко.

Как выбрать отель для отдыха с детьми

Учитывая советы опытных мам, редакция собрала краткий дайджест, на что обратить внимание при выборе отеля для отпуска с малышом.

  1. Можно ли заранее попросить номер на низком этаже, чтобы старшие дети могли спускаться сами в холл/ресторан. Номер на низком этаже хорош еще тем, что в дневной сон ребенка можно сбегать за кофе или лимонадом. А если есть радионяня, и вовсе чинно попить кофе в ресторане.
  2. Есть ли в номере холодильник достаточного размера, чтобы вместить детское питание (не мини-бар на две бутылки) и супермаркет со всем необходимым поблизости.
  3. Есть ли детский городок, детский бассейн, услуги няни, детский сад, детская анимация, если да — в каком объеме, насколько это реально займет ребенка по времени (чтобы рассчитать свои силы).
  4. Чем именно будете кормить ребенка со шведского стола, если его нет, то составить список ресторанов с детскими комнатами, меню поблизости (детям, конечно, можно брать и из взрослого меню, главное, чтобы еда была качественная и не слишком специфичная для малышей, об этом часто можно узнать из отзывов).
  5. Есть ли у отеля пологий выход к воде, свой пляж с чистой неглубокой водой, отсутствуют ли в воде кораллы, медузы и морские ежи.
  6. Тип пляжа — галька или песок.
  7. Предоставляет ли отель детские стульчики, детские кроватки, коляски, велосипед, манеж напрокат. Если да, то сколько стоят эти услуги.
  8. Насколько далеко расположен отель от городов/госпиталей — в случае если понадобится медпомощь.

Что еще почитать про материнство и семейные отношения

«Я на море, а муж поливает огород». Истории пар, которые проводят отпуск врозь, и что об этом думает психотерапевт.

«Не сможешь оставить чужой тетке»: откровения молодой мамы, которая ни дня не сидела без декрета.

Сибирячка родила 9-го ребенка в элитном роддоме и сравнила его с государственными (роды стоили 140 тысяч).

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