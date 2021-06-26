«3а 300 тысяч устала еще сильнее»: честные истории мам, которые путешествуют с детьми в одиночку

Ожидание и реальность от отпуска вдвоем с маленьким ребенком порой сильно отличаются — в вашем воображении вы красиво позируете на фоне моря, держа за руку дочь или сынишку, а на деле происходит катастрофа, которая заканчивается не раньше чем через
Наталья, 33 года, руководитель группы продаж. Сын Миша, 3 года
— С сыном мы путешествуем с трех месяцев, чаще всего на самолете, летаем к бабушке в гости, к моей маме. Самое тяжелое испытание было, когда самолет задержали на два часа — Мише тогда было около полугода. Запас еды для него у меня был рассчитан по граммам, и у меня началась паника, что в самолете он проголодается и начнет кричать, а я не смогу его покормить. Обошлось, весь полет он спал — так он проводил время в самолете примерно до года.
Истерик в самолете не случалось ни разу, развлекаю его то книгами, то фигурками животных — у меня есть специальный походный набор. Этим летом первый раз вдвоем ехали поездом. У мужа нет возможности так часто брать отпуска, а у меня есть, пока я в декрете, хочется почаще видеться с бабушкой. Каждый раз перед поездкой я плохо сплю, ведь теперь он стал старше и точно будет вести себя иначе, будет бегать и всех донимать, и каждый раз сын меня удивляет, поездки проходят спокойно.
Самое главное, что я уяснила для себя из путешествий вдвоем с сыном — всего должно быть чуточку больше: чуть больше перекусов, чуть больше игрушек. Например, наш дорожный набор я достаю только когда мы куда-то едем, он не замыливает сыну глаз и каждый раз для него будто новый.
Анжелика, 36 лет, домохозяйка. Дочь Мария, 4,5 года. И сын Артём, 8 лет
— Я ездила в Тунис с двумя детьми: дочь —
Сложности начались еще в самолете: младший ребенок хотел ходить по салону, когда ходить было нельзя, не дали — истерика на час. Люди смотрели на меня, как на конченую мать. Но это же тоддлер (понятие используют для объединения детей 1–3 лет. — Прим. ред.), что вы хотите. В его арсенале пока нет достаточных понятий, как вести себя обществе.
В отеле началась адаптация по времени, дети очень рано ложились и очень рано вставали — я как-то не учла, что мне делать с ними в
Я старалась смотреть на жизнь позитивно и знаю, что у меня просто очень активные дети и поездка с ними — риск. Мамам, у которых трехлетка играет в пазлы по
С собой нужно брать много привычной еды, даже если в отеле есть питание, если вдруг оно не зайдет, и надо заранее узнавать про наличие беби-клуба и квалифицированных работников там. Потому что в нашем отеле, несмотря на звездность, был закуток с одним воспитателем, у которого был вид вчерашнего студента. Ему не то что детей, даже кофе разносить с трудом можно доверить. Итог: за
Рита, 28 лет, ипотечный брокер. Дочь Вероника, 7 лет
— За всё время, что я летаю вдвоем с дочкой, проблем не было ни разу, ситуаций, где бы я ее ругала или переживала, что она начнет плакать, не возникало. В первый раз мы с Никой полетели в Москву в
У меня нет советов или лайфхаков. Я считаю, что, несмотря на то что ребенок маленький, он такой же человек, который всё понимает, который берет пример со взрослого, говорят же: начни с себя. Нужно разговаривать, объяснять. Многие родители берут с собой в дорогу вкусняшки и разные игрушки для детей, сейчас столько всего существует, чтобы отвлекать. Дети, которые балуются и кричат, на мой взгляд, просто невоспитанные, они не понимают, что вокруг люди и так вести себя — некрасиво.
— Сейчас Нике восьмой год, она знает о том, что я боюсь взлетать и садиться. Дочка берет меня за руку, успокаивает, она чувствует ответственность за меня в эти моменты, разговаривает со мной, спрашивает, не страшно ли мне. Нике нравится летать, более того, ей нравится летать определенными авиалиниями. Оказалось, что она у меня привереда — однажды ее не покормили во время полета. Она берет с собой в полет наушники, заранее просит скачать ей то, что нужно, развлекает себя сама или спит. Сейчас она в Москве и домой полетит вместе с моей подругой — я спокойна, знаю, что истерик во время перелета точно не случится.
Юлия, 36 лет, журналист. Дети: Михаил, 16 лет, Милана, 11 лет, Мирон, 10 месяцев
— Мое первое путешествие с ребенком случилось, когда Мише было
Надо понимать, что в полтора года ребенок кушает почти всё с общего стола, но ему нужна и диетическая еда. Ели мы в кафешках, где было детское меню, всегда брала с собой перекусы и воду. Малыш уже знает, что такое горшок, но расстояния в Москве не позволяют рисковать. Эти же расстояния еще то испытание для маминых рук и спины. Миша начал ходить в
— В следующий раз в путешествие я отправилась уже с двумя детьми, на новогодние каникулы и тоже в Москву. Сыну было почти
Как выбрать отель для отдыха с детьми
Учитывая советы опытных мам, редакция собрала краткий дайджест, на что обратить внимание при выборе отеля для отпуска с малышом.
- Можно ли заранее попросить номер на низком этаже, чтобы старшие дети могли спускаться сами в холл/ресторан. Номер на низком этаже хорош еще тем, что в дневной сон ребенка можно сбегать за кофе или лимонадом. А если есть радионяня, и вовсе чинно попить кофе в ресторане.
- Есть ли в номере холодильник достаточного размера, чтобы вместить детское питание (не мини-бар на две бутылки) и супермаркет со всем необходимым поблизости.
- Есть ли детский городок, детский бассейн, услуги няни, детский сад, детская анимация, если да — в каком объеме, насколько это реально займет ребенка по времени (чтобы рассчитать свои силы).
- Чем именно будете кормить ребенка со шведского стола, если его нет, то составить список ресторанов с детскими комнатами, меню поблизости (детям, конечно, можно брать и из взрослого меню, главное, чтобы еда была качественная и не слишком специфичная для малышей, об этом часто можно узнать из отзывов).
- Есть ли у отеля пологий выход к воде, свой пляж с чистой неглубокой водой, отсутствуют ли в воде кораллы, медузы и морские ежи.
- Тип пляжа — галька или песок.
- Предоставляет ли отель детские стульчики, детские кроватки, коляски, велосипед, манеж напрокат. Если да, то сколько стоят эти услуги.
- Насколько далеко расположен отель от городов/госпиталей — в случае если понадобится медпомощь.
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