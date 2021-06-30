«Бывает, надо выйти из комнаты и выдохнуть»: как живет семья с 8 детьми

Мамы одного или нескольких детей часто с ужасом смотрят на многодетные семьи. Как, как всё успеть? Если тут с двумя детьми разрываешься между бытом, материнством и работой. А еще нужно выделить хотя бы немного времени, чтобы просто посидеть в тишине (а лучше полежать). Инга Довженко — профессиональная мама, у нее трое кровных и пятеро приемных детей, уже подрастают двое внуков. Все приемные дети семьи Довженко были с ограниченными возможностями здоровья, у троих ребят супругам удалось снять этот диагноз в течение родительства. Специально для НГС Инга рассказала о буднях приемной мамы и поделилась опытом воспитания.
Как решили взять ребенка из детского дома
В семье моего мужа родственники удочерили девочку. Он почему-то решил, что мы тоже так должны сделать. Я всегда крутила у виска и говорила: даже не подходи ко мне с этим. Была против наотрез. Муж не давил на меня и почти отказался от этой идеи, ведь это большая нагрузка именно на женщину в семье. Но когда у нас родились близнецы, мы попали в больницу, и рядом с нами была палата брошенных деток. Слышать об этом — одно, а видеть — совсем другое. Мне стало их жалко, я рассказала мужу, и мы приняли это решение, но шли к этому почти три года. Готовились морально, учились, обустраивали квартиру, ведь это не так, что мы решили, побежали, купили. Это же не пирожок.
Когда мы начинали обучение по приемным детям, думали, ерунда, что мы, детей воспитывать не умеем. Но в процессе мнение поменяли, каждый родитель должен проходить обучение по воспитанию, вне зависимости от того, родные у него дети или приемные и сколько их. Можно самому книги читать или выбрать специальные курсы.
О приемстве и переезде из Украины
Мы взяли детей сначала маленькими. Выбрали одну девочку, Свету, по фотографии — она нам очень понравилась. Мы с ней познакомились, она пошла с нами на контакт, стала называть мамой и папой. И потом оказалось, что у нее есть два брата, они были в другом детском доме. Муж сказал: «Ничего, будем брать всех». Получилось, что мы искали девочку, а появились девочка и два братика. На тот момент у нас уже было трое детей: дочка и два близнеца. В таком составе наша семья просуществовала 6 лет. Мы решили: всё классно, и, наверное, мы хотим еще взять одну девочку. Опять искали девочку, нашли, и у нее опять был брат. Только в этот раз девочка была маленькая, а брат постарше. Так у нас появилось 8 детей. Мы с ними прожили год на Украине. Потом наша семья попала в боевые действия, и мы переехали в Россию, психологически всех откинуло на несколько лет назад. Детей мы забрали с собой. Хотя нам не раз предлагали отвезти их на границу и оставить там. Но они наши дети, как можно это сделать? Сейчас мы купили квартиру и перестали переезжать с места на место, дети стали спокойнее, и всё наладилось.
Как пережить переходный возраст
Мы всегда стараемся оберегать детей, но приходит время, когда они становятся подростками. Здесь уже надо быть не только родителем, а постепенно переходить в дружбу. У нас разные дети, и со всеми по-разному складываются отношения. С кем-то очень тяжело до сих пор, с кем-то, наоборот, легко. Но ребенок должен видеть, что его ценят, уважают и обращаются к нему за помощью. Важно принимать их выбор, даже если он не совпадает с твоим. Наш пример: мы верующая семья, ходим в церковь. У нас двое кровных близнецов — один ходит и служит, а второй сказал, что не будет больше ходить. Но он же остается всё равно нашим сыном.
На фото супруги Довженко со своими 8 детьми на свадьбе старшей дочери Насти.
Часто родители из-за своей гиперопеки забывают, что когда-то были такими же подростками. Если случается у детей какая-то ситуация, нужно выйти из комнаты, выдохнуть, посчитать до 10 и только потом начать разговор. Меньше тыкать их в эту ситуацию, а постараться понять. На самом деле это очень тяжело сделать.
Диагноз ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Когда берешь ребенка из детского дома, практически у всех там стоит ОВЗ, по-простому отставание в развитии. Почему оно происходит? У ребенка нет телесного контакта со взрослым, который о нем заботится, нет проявления любви, можно сказать, он замирает в развитии. У него нет желания расти и развиваться. Есть дети, которые не просто замирают, а ставят себе определенную программу, например что он умирает.
У Светы, Сережи и Димы мы легко и быстро сняли этот диагноз. Больше обнимали их, целовали, особенно в те моменты, когда видели, что ребенок начинает раскачиваться или биться головой об диван, палец сосать. Тогда старались их отвлечь, что-то показать, рассказать, обнять, и они успокаивались. Когда мы взяли Диму, у него не было таких проблем, но как будто отсутствовала память. Ему говоришь что-то в одной комнате, он пока доходит до другой, абсолютно всё забывает. Мы ему больше уделяли внимания, обнимали за плечи, нанимали репетитора и сами объясняли, занимались с ним.
У Максима и Вики до сих пор стоит этот диагноз. С ними мы наблюдаемся в психиатрии 2 раза в год. Когда мы взяли Максима, он был совсем плохой. Он не хотел ходить, был из тех детей, которые тухнут на глазах. Некорректное, конечно, сравнение, он был синюшный, как курица из супового набора. Но когда такие дети получают любовь, они очень быстро восстанавливаются. За месяц у нас Максим превратился в щекастого карапуза, когда приехали люди из опеки, его не узнали.
Особенности устройства быта
До того как мы взяли детей, я была педантом. Через месяц после первого приемства я поняла: или сойду с ума, или поломаю себя, перестрою. Постепенно начала себя переделывать, где-то смотреть сквозь пальцы на бардак. Попутно учила детей, соответственно их возрасту, порядку, делать что-то по дому, готовить. Сейчас мои дети умеют всё. Я работаю, а они делают практически всю работу по дому, не переживаю, если задержалась, что они останутся голодными. Ребята могут сделать тирамису, лазанью и разные запеканки, вот в воскресенье Сергей сварил нам крем-суп и к нему сделал шикарные сухарики.
Педант во мне периодически просыпается, и я изучаю разные технологии, как облегчить домашний труд. Мне не нравится привычка раз в месяц наводить генеральную уборку. Я расписываю график, что, когда и кто может убрать в течение месяца, всегда говорю: «Сделал дома полезное — можешь идти гулять». Они дежурят по нему. Конечно, есть такие моменты, кто-то пытается схитрить. Сначала я их проверяла и нервничала. Теперь у нас кто по графику убирает следующий, проверяет предыдущего. Один учится делать на совесть, второй — принимать работу. Если вдруг у ребенка что-то поменялось и он не может дежурить, должен сам с кем-то договориться, чтобы его подменили.
Время для мамы
Когда мы взяли первых троих детей, в какой-то момент я поняла, что теряю себя. Перестала уделять время себе, мужу, начала злиться. Но недовольная мама и к детям не так относится. Как-то мне подарили календарь про маму, которая везде успевает. Там был график, а графики — это мое любимое дело. Я выстроила расписание для себя: стараюсь рано лечь и рано встать, с утра мне нужно 20 минут, чтобы спокойно посидеть, выпить стакан воды, помолиться, умыться, сделать маску. Я всегда стараюсь проводить время за любимыми занятиями, раньше из глины лепила, не лежать на диване, хотя, может, кто-то любит и просто полежать. У меня дети знают, что я устаю. Я им с детства объясняла: мама устала, маме надо немного отдохнуть. Тогда они будут тихонько себя вести.
Мой секрет счастливого материнства — это мой муж и наши отношения с ним. Мне с ним всегда легко, если с чем-то не справляюсь, он тут как тут. У нас Максим очень сложный мальчик, Толя полностью им занимается. Если у меня руки опускаются, он встанет горой и возьмет всё на себя. Без супруга я бы не справилась.
Про деньги
По поводу финансов — на каждого ребенка выйдет разная сумма, нельзя это посчитать заранее. По ходу развития у всех выявляются свои потребности. Например, по одежде: один сын у нас носит одежду долго и хорошо, мы покупаем ему качественную, второй за месяц может убить 3 пары обуви. На питание только уходит по 15 тысяч в неделю, большая часть средств тратится на кружки и одежду.
Недавно многодетная мама участвовала в проекте «Реформа», который разработан фондом «В ответе за будущее». Программа помогает уникальным мамам найти время на себя и начать заботиться о себе с удовольствием. На протяжении трех месяцев участницы проекта учатся заботиться о своем физическом и ментальном здоровье под наблюдением врачей, психологов, фитнес-тренеров и диетологов.
За помощь в организации фотосессии редакция НГС благодарит кинотеатр «Победа».
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