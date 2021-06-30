«Бывает, надо выйти из комнаты и выдохнуть»: как живет семья с 8 детьми

Диагноз ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Когда берешь ребенка из детского дома, практически у всех там стоит ОВЗ, по-простому отставание в развитии. Почему оно происходит? У ребенка нет телесного контакта со взрослым, который о нем заботится, нет проявления любви, можно сказать, он замирает в развитии. У него нет желания расти и развиваться. Есть дети, которые не просто замирают, а ставят себе определенную программу, например что он умирает.

У Светы, Сережи и Димы мы легко и быстро сняли этот диагноз. Больше обнимали их, целовали, особенно в те моменты, когда видели, что ребенок начинает раскачиваться или биться головой об диван, палец сосать. Тогда старались их отвлечь, что-то показать, рассказать, обнять, и они успокаивались. Когда мы взяли Диму, у него не было таких проблем, но как будто отсутствовала память. Ему говоришь что-то в одной комнате, он пока доходит до другой, абсолютно всё забывает. Мы ему больше уделяли внимания, обнимали за плечи, нанимали репетитора и сами объясняли, занимались с ним.