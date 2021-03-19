«Родственница обозвала меня свиноматкой»: мама 10 детей из Новосибирска похудела на 50 кг. Фото до и после

Младшему ребенку Оксаны полтора года, старший Ваня — уже подросток, ему исполнилось 16 лет. Сама женщина выглядит подтянутой, но, по ее признанию, каждые роды приносили ей, кроме детей, проблемы с лишним весом.

— Однажды, помню как сейчас, одна моя родственница за глаза обозвала меня свиноматкой. Бывает. Правда, родственница не кровная. И то радует. Глядя на свои фото до, мне кажется она немного была права. Хотя и обидно. Все-таки своих детей поросятами я назвать не могу. Это факт, — пишет сибирячка.