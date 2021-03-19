«Родственница обозвала меня свиноматкой»: мама 10 детей из Новосибирска похудела на 50 кг. Фото до и после

Мама 10 детей из Новосибирска похудела на 50 кг
Мы уже рассказывали историю Оксаны Усовой из Новосибирска — она многодетная мама со стажем, сибирячка и ее супруг воспитывают 10 детей. Когда Оксана впервые стала мамой — она ушла из бизнеса и посвятила себя заботе о семье. Это вовсе не жертва с ее стороны, а скорее призвание, хотя в будущем она планирует все-таки выйти из декрета и стать акушером-гинекологом. Оксана ведет блог о жизни многодетной семьи, в нем она поделилась с подписчиками историей своего похудения, сейчас мама-блогер имеет подтянутую фигуру, но так было не всегда. Оксана рассказала подробности специально для НГС.
Младшему ребенку Оксаны полтора года, старший Ваня — уже подросток, ему исполнилось 16 лет. Сама женщина выглядит подтянутой, но, по ее признанию, каждые роды приносили ей, кроме детей, проблемы с лишним весом.
— Однажды, помню как сейчас, одна моя родственница за глаза обозвала меня свиноматкой. Бывает. Правда, родственница не кровная. И то радует. Глядя на свои фото до, мне кажется она немного была права. Хотя и обидно. Все-таки своих детей поросятами я назвать не могу. Это факт, — пишет сибирячка.
Но на то, чтобы начать худеть, Оксану сподвиг не случай с обидными высказываниями. Она рассказала, что приводить себя в форму начала только после 7-х родов.
— Так получилось, что каждые роды я набирала достаточно приличный вес от 6 до 30 килограмм, потом сбрасывала, наступала следующая беременность, и вес возвращался стремительно, промежутки были небольшие. Примерно в одном размере я была до 7-х родов. Но после них я стала весить 107 килограмм, — вспоминает многодетная мама.
Вес стал сказываться на физическом состоянии, Оксане было тяжело водиться с детьми. После этого сибирячка пошла в зал (родила 5 августа, а пошла заниматься 9 февраля) и за несколько месяцев, к концу мая, сбросила почти 50 килограмм.
— Я тогда была в шикарной форме. Это титанический труд, — говорит Усова.
Оксана продолжает регулярно заниматься до сих пор. Когда в прошлом году залы закрылись из-за пандемии коронавируса, женщина вставала в 6 утра и бегала — другого времени для этого у многодетной мамы нет. Как только открыли залы, Оксана вернулась к занятиям.
— Мне помогли спорт и пересмотр питания. Я противник диет, считаю, что ни один человек не сможет всю жизнь сидеть на диете. Это чревато срывами. Нужно иметь возможность жить нормальной жизнью, ходить на дни рождения и кушать тортики, шашлыки себе позволять, — говорит она.
— Из рациона я убрала именно сахар, но могу себе позволить что-то сладкое в первой половине дня. Вечером я иду в тренажерный зал и после тренировок уже не ужинаю. Ем в последний раз в
По мнению Усовой, принять и согласиться, что у вас есть проблемы с лишним весом, — уже достаточно для начала пути, а не оправдывать себя широкой костью и наличием детей.
Оксана вспоминает, после 4-х родов она попыталась сесть на жесточайшую диету. Варила брокколи без соли и запаривала овсянку кипятком.
— Но, естественно, потом был срыв и 5 сброшенных килограмм вернулись с 2 дополнительными, — вспоминает она. Больше такой ошибки женщина не совершала.
Муж и дети поддерживают Оксану. Именно супруг остается с детьми по вечером несколько раз в неделю, когда многодетная мама ходит в зал.
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