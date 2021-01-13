«Лишний вес копился незаметно»: новосибирец поправился до 250 кг, а потом начал худеть. Фото до и после

Вместе с лишним весом постепенно появлялись и проблемы со здоровьем.

— Стало тяжело ходить, я не мог сесть за руль, постоянно чувствовал себя вялым. В итоге вся жизнь стала состоять из ограничений, — признается Константин.

Жена Ольга добавляет: чтобы дойти до стоматологии, которая находится рядом с домом, приходилось идти с долгими паузами. Муж не мог ходить по ступенькам.

