«Лишний вес копился незаметно»: новосибирец поправился до 250 кг, а потом начал худеть. Фото до и после

Житель Новосибирска поправился до 250 килограммов и стал худеть
В молодости Константин Краев был подтянутым, спортивным и думал, что доживет до ста лет. Но что-то пошло не так. С каждым годом его вес медленно увеличивался — в итоге мужчина незаметно для себя поправился до
— В юности я занимался гирями, греблей. Всегда думал, что мое здоровье настолько сильное, что его до ста лет хватит. А лишний вес я всегда успею согнать. Так незаметно он и накопился, — рассказывает Константин Краев.
Вместе с лишним весом постепенно появлялись и проблемы со здоровьем.
— Стало тяжело ходить, я не мог сесть за руль, постоянно чувствовал себя вялым. В итоге вся жизнь стала состоять из ограничений, — признается Константин.
Жена Ольга добавляет: чтобы дойти до стоматологии, которая находится рядом с домом, приходилось идти с долгими паузами. Муж не мог ходить по ступенькам.
Были проблемы и с покупкой одежды: в Новосибирске, по словам Краевых, всего два магазина для больших людей. В остальных Константин не мог купить себе ничего, кроме носков.
Мужчина дважды пытался похудеть. В 2010 году он попал в московский Институт диетологии. Лежал там по квоте, причем именно лежал — суточный рацион был рассчитан всего на
— Мужчины еще как-то терпели, а женщины не выдерживали — пробирались через забор и бегали к метро за чебуреками.
Четыре года назад Константину Краеву сделали операцию: поставили внутрижелудочный баллон. По задумке, он должен был создавать постоянное чувство сытости без еды. Но проявился побочный эффект в виде рвоты, и баллон пришлось удалить. Попытки сбросить вес были оставлены, но потом за дело взялась супруга Константина — Ольга Краева.
Весной 2020 года, когда ввели локдаун из-за коронавируса, женщина решила заняться собой. На тот момент она весила
— К возвращению мужа (он находился в полугодовой командировке) я похудела до
Рацион мужчины сильно изменился: из него убрали выпечку, картофель, сладости, из углеводов оставили только зеленую гречку, овсянку длительного приготовления, макароны из шпината и гречки, также ему разрешают съедать немного бездрожжевого хлеба. Углеводы допускаются исключительно на завтрак. Днем и вечером он ест яйца, грудку индейки, приготовленную методом су-вид (так она получается нежной), куриный бульон, смузи из творога, кефира, яблок. А вот свинину нельзя. Чтобы отвлечься от мыслей о еде, Константин моет посуду. Еще они купили
— Инсулин сгорает только в мышцах, и только так можно похудеть. Плавание идеально для похудения. Только в бассейне я не чувствую своего веса, — объясняет Константин.
Худеет сибиряк под присмотром врачей — для этого пришлось обратиться к платным специалистам:
— В бесплатной поликлинике ты никому не нужен со своими проблемами. Пару лет назад я начал больше двигаться — ходил каждый день. В итоге сильно заболели колени. Там мне сказали: само пройдет. Сейчас за мной присматривают эндокринолог, уролог, психотерапевт (без него никак во время срывов), невролог. Я хочу сказать всем: «Не доводите себя до такого состояния». Похудение — удовольствие не из дешевых. Сам процесс набора и сброса веса я могу сравнить с катанием на санках: если с горы вы едете быстро и весело, то забираться на горку с санками очень тяжело. У меня был шок, когда я узнал, что один из пациентов, который лежал со мной в Москве, умер несколько лет назад. Он просто устал бороться, перестал двигаться, лег и умер.
За четыре месяца Константин сбросил больше
Константин уже
Мы уже писали о новосибирцах, которые так сильно изменили себя, что их перестали узнавать знакомые. Так, одна из сибирячек похудела на
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