13 января среда
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 5/10
usd 74.27
eur 90.32
Тема дняЗадержание криминального авторитета. Подробности

Все новости

Все новости

«Лишний вес копился незаметно»: новосибирец поправился до 250 кг, а потом начал худеть. Фото до и после

Он дважды пробовал худеть. Ел 800 калорий в день, лечился в институте диетологии, ел только овощи и супы. Но помогло не это

13 101
48Обсудить

Поделиться

Константин не замечал, как год от года становился всё больше

Константин не замечал, как год от года становился всё больше

Поделиться

Житель Новосибирска поправился до 250 килограммов и стал худеть

В молодости Константин Краев был подтянутым, спортивным и думал, что доживет до ста лет. Но что-то пошло не так. С каждым годом его вес медленно увеличивался — в итоге мужчина незаметно для себя поправился до 250 кг. Лишние килограммы беспокоили Константина: он дважды пытался худеть, лежал в больницах, отказывался от вредной еды и переходил на овощи с диетическими супами, но ничего не помогало. Пока этой весной не наступил локдаун из-за коронавируса. Как пандемия и активная жена вдохновили сибиряка в очередной раз попробовать похудеть и что из этого вышло — узнала корреспондент НГС Алёна Богинская.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— В юности я занимался гирями, греблей. Всегда думал, что мое здоровье настолько сильное, что его до ста лет хватит. А лишний вес я всегда успею согнать. Так незаметно он и накопился, — рассказывает Константин Краев.

Так Константин выглядел в <nobr class="_">17 лет</nobr> — сразу после окончания мореходного училища в Петропавловске-Камчатском

Так Константин выглядел в 17 лет — сразу после окончания мореходного училища в Петропавловске-Камчатском

Поделиться

Вместе с лишним весом постепенно появлялись и проблемы со здоровьем.

— Стало тяжело ходить, я не мог сесть за руль, постоянно чувствовал себя вялым. В итоге вся жизнь стала состоять из ограничений, — признается Константин.

Жена Ольга добавляет: чтобы дойти до стоматологии, которая находится рядом с домом, приходилось идти с долгими паузами. Муж не мог ходить по ступенькам.

А вот так Константин выглядел уже в <nobr class="_">30 лет</nobr> (на фото слева)

А вот так Константин выглядел уже в 30 лет (на фото слева)

Поделиться

Были проблемы и с покупкой одежды: в Новосибирске, по словам Краевых, всего два магазина для больших людей. В остальных Константин не мог купить себе ничего, кроме носков.

Мужчина дважды пытался похудеть. В 2010 году он попал в московский Институт диетологии. Лежал там по квоте, причем именно лежал — суточный рацион был рассчитан всего на 800 ккал и включал в себя овощи без соли и жидкие супы, поэтому сил особо не было. Пациенты, вспоминает новосибирец, там буквально сходили с ума от голода:

— Мужчины еще как-то терпели, а женщины не выдерживали — пробирались через забор и бегали к метро за чебуреками.

Четыре года назад Константину Краеву сделали операцию: поставили внутрижелудочный баллон. По задумке, он должен был создавать постоянное чувство сытости без еды. Но проявился побочный эффект в виде рвоты, и баллон пришлось удалить. Попытки сбросить вес были оставлены, но потом за дело взялась супруга Константина — Ольга Краева.

Весной 2020 года, когда ввели локдаун из-за коронавируса, женщина решила заняться собой. На тот момент она весила 90 кг, но мечтала вернуть себе форму семилетней давности — времен знакомства с мужем.

Сентябрь 2019 года. Здесь супруги еще «в весе»

Сентябрь 2019 года. Здесь супруги еще «в весе»

Поделиться

Ноябрь 2020-го. Сейчас Ольга выглядит так

Ноябрь 2020-го. Сейчас Ольга выглядит так

Поделиться

И вот так (минус <nobr class="_">21 кг</nobr>)

И вот так (минус 21 кг)

Поделиться

— К возвращению мужа (он находился в полугодовой командировке) я похудела до 69 килограммов, начала ходить в спортзал. А муж был против, поскольку стал ревновать меня: там много мужчин. Тогда я предложила ему присоединиться. Вместе с тренером мы выбрали упражнения, которые подходят Косте по состоянию здоровья. Упражнения он выполняет на сидячих тренажерах, также занимается плаванием и суставной гимнастикой. Сейчас он три дня в неделю тренируется в зале, еще три — плавает в бассейне. Выходной у нас только воскресенье. Муж начал ходить. Правда, пока только по одной ступеньке, но ходит.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
«Разница не очень заметна», — говорит Ольга, жена Константина. Между тем на первом фото (сентябрь 2020 года) вес мужчины составляет 250 килограммов, а справа (январь 2021-го) — 198 килограммов

«Разница не очень заметна», — говорит Ольга, жена Константина. Между тем на первом фото (сентябрь 2020 года) вес мужчины составляет 250 килограммов, а справа (январь 2021-го) — 198 килограммов

Поделиться

Рацион мужчины сильно изменился: из него убрали выпечку, картофель, сладости, из углеводов оставили только зеленую гречку, овсянку длительного приготовления, макароны из шпината и гречки, также ему разрешают съедать немного бездрожжевого хлеба. Углеводы допускаются исключительно на завтрак. Днем и вечером он ест яйца, грудку индейки, приготовленную методом су-вид (так она получается нежной), куриный бульон, смузи из творога, кефира, яблок. А вот свинину нельзя. Чтобы отвлечься от мыслей о еде, Константин моет посуду. Еще они купили X-box и играют в боулинг и бокс. В общем, используют любую возможность для увеличения активности.

— Инсулин сгорает только в мышцах, и только так можно похудеть. Плавание идеально для похудения. Только в бассейне я не чувствую своего веса, — объясняет Константин.

С мужчиной сейчас постоянно занимаются специалисты. Они помогают контролировать и корректировать процесс похудения, следят за его здоровьем

С мужчиной сейчас постоянно занимаются специалисты. Они помогают контролировать и корректировать процесс похудения, следят за его здоровьем

Поделиться

Худеет сибиряк под присмотром врачей — для этого пришлось обратиться к платным специалистам:

— В бесплатной поликлинике ты никому не нужен со своими проблемами. Пару лет назад я начал больше двигаться — ходил каждый день. В итоге сильно заболели колени. Там мне сказали: само пройдет. Сейчас за мной присматривают эндокринолог, уролог, психотерапевт (без него никак во время срывов), невролог. Я хочу сказать всем: «Не доводите себя до такого состояния». Похудение — удовольствие не из дешевых. Сам процесс набора и сброса веса я могу сравнить с катанием на санках: если с горы вы едете быстро и весело, то забираться на горку с санками очень тяжело. У меня был шок, когда я узнал, что один из пациентов, который лежал со мной в Москве, умер несколько лет назад. Он просто устал бороться, перестал двигаться, лег и умер.

За четыре месяца Константин сбросил больше 50 килограммов и не хочет останавливаться. Его цель — весить 100 кг: «Врач сказал, что это мой идеальный вес».

Судно, на котором работает Константин

Судно, на котором работает Константин

Поделиться

Константин уже 20 лет работает капитаном рыболовецкого судна. Теплую половину года он проводит в Беринговом море, полгода — дома. Через два месяца ему снова идти в море, но он уверен, что справится с новыми условиями и даже на корабле сможет питаться полезными продуктами: «Можно отваривать мясо и готовить несложные супы».

Мы уже писали о новосибирцах, которые так сильно изменили себя, что их перестали узнавать знакомые. Так, одна из сибирячек похудела на 32 килограмма. Посмотрите, как она кардинально изменилась. Другая девушка сломала спину на стройке — после травмы она стала воздушной гимнасткой и похудела на 30 кг.

Если вы не знаете, с чего начать, — вот вам пять диет, которые помогут сбросить вес. Не помогло? Узнайте почему.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК13
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ЗОЖлишний веспохудение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (48)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...