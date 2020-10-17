«Таня, ты ли это вообще?» Сибирячка похудела на 32 килограмма, и это полностью изменило её внешность

Жительница Новосибирска похудела на 32 кг после беременности
Татьяне Кудрявцевой 32 года, она живет в Пашино, работает на заводе «Искра» и воспитывает двух дочек. Когда сибирячка поступила в техникум, то начала набирать вес — тогда из-за напряженного графика она ела всего раз в день и часто делала выбор в пользу фастфуда. В 2008 году Татьяна вышла замуж, а в 2013-м родила старшую дочь. И если до беременности Татьяна весила 76 килограммов, то после родов вес увеличился ещё на 10. Ей захотелось изменить себя и вернуть прежнюю форму. Что из этого вышло — она рассказала НГС.
— Я очень сильно набрала вес после родов, потом похудела, родила второго ребенка и снова поправилась. В 2016–2017 годах мне захотелось кардинально поменять внешность. В первую очередь занялась своим здоровьем. Толчком послужили проблемы, которые часто возникают у людей с лишним весом: одышка, мне стало тяжело двигаться, а когда у тебя двое детей — это очень неудобно. Я поменяла образ жизни, отказалась от вредных привычек, подстриглась и изменила цвет волос, полностью сменила имидж. Как-то так получилось, что ушли 30 килограммов лишнего веса и внешность в принципе поменялась, — рассказывает Татьяна Кудрявцева свою историю.
В первую очередь Татьяна отказалась от фастфуда. Она до сих пор не ест сладости, майонез, колбасу и прочие калорийные продукты. Поначалу активно заниматься спортом было сложно, и женщина просто начала больше ходить пешком — делала не меньше 10 тысяч шагов в день. После того, как вес немного ушёл, Татьяна приступила к усиленным тренировкам в спортзале.
— Строго два раза в неделю хожу заниматься, — объясняет сибирячка. — Поменялся круг общения, появились другие друзья, другие интересы. Со старыми тоже общаемся, они меня понимают, даже стараются приготовить то, что я буду есть. Какие-то продукты не добавляют, которые я не ем. Можно сказать, что они меня поддерживают.
Татьяна признается, что никогда не слышала негативных комментариев о своей внешности от близких людей и знакомых — её всегда принимали такой, какая есть. Но в какой-то момент она поняла, что её саму не устраивает то, как она выглядит. Это и стало стимулом к изменениям и поиску себя.
— Внутренняя борьба была с собой, потому что смотришь в зеркало и понимаешь, что не должна так выглядеть. Собственно, из-за этого и случился резкий толчок — захотелось взять и измениться, — улыбается мама двоих детей.
Перейти на новую диету было просто — у Татьяны не было срывов, но иногда хотелось съесть что-то, что с трудом можно назвать здоровым питанием.
— Если я хотела съесть что-то вредное, то позволяла себе это в какой-то определенный день. Например, шесть дней ем по графику, а в седьмой позволю что-то из того, что люблю сильнее. На самом деле, когда себя в чем-то ограничиваешь, то потом перестаешь это хотеть, — делится своим опытом Татьяна.
Суть правильного питания, рассуждает Татьяна, не в том, чтобы исключить вредные продукты, а в том, чтобы заменить их чем-то более полезным. По такому принципу она готовит для своей семьи:
— Мясо мы едим, просто не жарим, а запекаем. Муж если попросит что-то конкретное приготовить — я делаю. А вообще рацион у нас сбалансированный — мы едим и крупы, и мясо, и овощи, и фрукты, и молочные продукты.
Дочек Татьяна тоже приучает к здоровому питанию. Например, старшая, которая уже ходит в первый класс, в школе на завтрак ест только кашу и бутерброд с сыром, а сладости раздает или приносит домой, где они просто лежат.
Результаты
Когда Татьяна вернулась на работу после декретного отпуска, коллеги её не узнали. «Таня, ты ли это вообще?» — этот вопрос приходилось слышать постоянно. Тогда же, после похудения и смены имиджа, Татьяна вместе с подругами, с которыми ходила на фитнес, поучаствовала в фотосессии. Снимки она выложила на свою страницу в Instagram. Подписчики, с которыми Татьяна не виделась много лет, тоже не признали в ней свою знакомую.
— Я очень горжусь тобой, ты такая умничка!
— Ты восхитительна, вдохновляешь очень!
— Шикарно выглядишь! — такие сообщения оставляли подписчики.
Но одновременно с восторженными комплиментами начались и проблемы. Например, сотрудники ГИБДД часто смотрят в документы и не верят в то, что женщина на фотографии и та, что сидит за рулём, — это один человек.
— У меня всегда очень смешные истории с ДПС-никами. Они меня останавливают, просят права, я им подаю, они смотрят и говорят: «А это не вы». Я показываю паспорт, а там фотография примерно такая же, как на правах. Говорят: «Так не пойдёт, а как вы докажете, что вы — это вы?» Тогда отвечаю: «Ну посмотрите, глаза такие же». В итоге отпускают, потому что вариантов нет. И машина твоя, и документы есть, а человек как будто другой сидит.
На вопрос о том, какие советы она может дать тем, кто планирует похудеть, Татьяна отвечает коротко:
— Совет могу дать только один: все должно начинаться с головы. Должно быть осознание, для чего тебе это нужно. Все короткие марафоны — это временно, а нужно быть постоянным — ты должен постоянно так питаться, постоянно вести такой образ жизни, по-другому никак. Не будет такого, что ты две недели не ешь, скидываешь 5 кг и остаешься с этим весом. Организм испытает стресс вдвойне. Нужно поменять отношение ко всему. Либо ты принимаешь и любишь себя в том весе, какой есть, либо готова поменяться и остаться такой.
Если вам или вашим знакомым удалось так же преобразиться и изменить свой образ жизни, то расскажите об этом НГС! Возможно, ваша история вдохновит других новосибирцев.
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