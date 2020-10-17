«Таня, ты ли это вообще?» Сибирячка похудела на 32 килограмма, и это полностью изменило её внешность

В первую очередь Татьяна отказалась от фастфуда. Она до сих пор не ест сладости, майонез, колбасу и прочие калорийные продукты. Поначалу активно заниматься спортом было сложно, и женщина просто начала больше ходить пешком — делала не меньше 10 тысяч шагов в день. После того, как вес немного ушёл, Татьяна приступила к усиленным тренировкам в спортзале.



— Строго два раза в неделю хожу заниматься, — объясняет сибирячка. — Поменялся круг общения, появились другие друзья, другие интересы. Со старыми тоже общаемся, они меня понимают, даже стараются приготовить то, что я буду есть. Какие-то продукты не добавляют, которые я не ем. Можно сказать, что они меня поддерживают.