Так вы никогда не похудеете: диетологи рассказали, почему вы не можете сбросить лишний вес

Приближается время теплой одежды, и вы понимаете, что молния на прошлогодней куртке уже не сходится. А кто виноват? Конечно же, еда! Все лето ели одни только фрукты с овощами, но все равно поправились? Не спешите обвинять в этом гормоны и наследственность. Сейчас разберемся, в чем на самом деле причина лишних килограммов.
Самое популярное заблуждение говорит о том, что за идеальной фигурой стоят ограничения и диеты. Отсюда поверье, что есть после шести нельзя, расставание с вкусными и любимыми продуктами, систематические голодания. А зачем себя так изводить?
— Есть продукты, которые содержат скрытую калорийность. Это те продукты, которые мы едим и, не замечая, съедаем слишком много, — объясняет врач и фитнес-тренер Виктория Яблокова. — Это могут быть различные напитки. Мы не задумываемся, сколько калорий в обычном кофе с сиропом и молоком, в компоте с сахаром. Это незримые калории. Казалось бы, мы ничего не съели, а приобрели калории. Соусы тоже имеют калорийность.
Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.
Некоторые инстаграмные диетологи смело и уверенно заявляют, что похудеть вам мешают конкретные продукты. В опалу попадают даже овощи — якобы от них начинается брожение и нарушается пищеварение, а чтобы этот эффект минимизировать, предлагают всегда их термически обрабатывать. Среди других «запретных плодов» — ягоды, большинство фруктов, каши, мюсли, кукуруза, отруби, хлеб, мясо, молочные продукты... Какую скучную и голодную жизнь нам обещают модные диетологи. Но вес мы приобретаем (и не можем от него избавиться), только если питаемся в профиците калорий. Получите вы его из фруктов, хлеба или мяса — не так важно.
СЮЖЕТ
— Не бывает продуктов хороших и плохих по-отдельности. Все продукты состоят из белков, жиров и углеводов. И если жиры или углеводы переедать, то вес будет увеличиваться независимо от того, что вы съели. Единственное исключение — трансжиры. Их лучше избегать вообще. Все остальное зависит только от количества съеденного, — говорит Виктория Яблокова.
В поиске «врага», виноватого в лишних килограммах, мы часто не замечаем, как калорийность набирается из незаметных и скрытых на первый взгляд источников. И вот откуда эти скрытые калории появляются.
Посмотрите, как вы готовите
У каждой хозяйки свои рецепты. Одно и то же блюдо можно приготовить с разной калорийностью, даже если использовать одинаковый набор продуктов. Например, всего одна столовая ложка растительного масла прибавляет 120 ккал. А если жарить три раза в день? Любителей посыпать мясо сыром и смазывать майонезом перед приготовлением тоже ждут дополнительные 60 ккал в каждой ложке.
Обратите внимание на то, на каком молоке вы варите кашу. Заменив жирность 3,2% на 1%, можно «сэкономить» 40 ккал, а если использовать ягоды вместо сахара — еще столько же.
«Ловушка» под соусом
Еще одна «ловушка» — соусы, калорийность которых зачастую превышает основное блюдо вместе с гарниром.
— Сто граммов сливочного соуса — это 400 ккал! А 100 граммов натурального томатного соуса с зеленью, не уступающего по вкусу, займет в рационе всего 80 ккал. Даже покупной томатный кетчуп гораздо менее калориен, чем майонез и сливки, — говорит Виктория Яблокова.
Овощи лучше фруктов?
Свежие фрукты и овощи, безусловно, важнейшая часть рациона. Норма суточного потребления, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, составляет 400 граммов. Правильнее будет сместить это количество в сторону зеленых овощей, а не сладких плодов. Даже безобидное зеленое яблоко, от которого и сытости не будет, даст 100 ккал, а в полукилограммовой грозди винограда (это маленькая гроздь, вы справитесь с ней за один подход) — 400 ккал.
Продукция «без сахара»
Увидев заветную маркировку «без сахара», многие думают, что можно ослабить контроль питания. Но это не больше чем самообман. Часто сахар заменяют фруктозой. Но на деле это «родная сестра» глюкозы. Разберем на примере соков.
— В соответствии с действующей в настоящее время терминологией исключен термин «сок с сахаром». Если к фруктовому соку добавляют сахар, то такой продукт обозначают как нектар, — объясняет врач-диетолог Ирина Бородина. — Мы должны помнить, что пакетированные соки содержат большое количество сахара, фруктовый сок — это продукт с высоким гликемическим индексом, частое употребление которого ведет к развитию избыточного веса, что чревато соответствующими осложнениями.
Ирина Бородина — кандидат наук, терапевт 1-й категории, окончила Уральскую государственную медицинскую академию, в профессии с 2013 года.
В случае с продукцией «без сахара» важно читать состав. Бывают более безопасные сахарозаменители, чем фруктоза, которые, к тому же, не имеют калорийности.
Напитки
Не соком единым! Напитки, которые вы употребляете в течение дня, тоже против того, чтобы вы худели. Один поход в фастфуд может обойтись вам минимум в 650 ккал, 250 из которых придутся на маленький гамбургер, а оставшиеся 400 — на молочный коктейль. И это еще не все сюрпризы.
— Привычка пить чай с сахаром (всего три кружки в день) добавит вам 150 невидимых калорий в день. «Полезный» питьевой йогурт — 250 ккал, даже кружка морса — 150 ккал, — добавляет Виктория Яблокова.
Вы все еще уверены, что «совсем ничего не едите», а вес набирается?
Орехи и сухофрукты
Орехи — это сплошная польза? А теперь давайте посмотрим на их калорийность: в среднем на 100 граммов приходится 600–700 ккал. При всей полезности и уникальнейшем составе безгранично их есть точно не стоит.
— 200 граммов орехов в день — это 150 граммов жиров! У некоторых это дневной рацион. У человека помимо этого есть еще поисковая активность. Он хочет с утра позавтракать, вечером поесть. Да, орехи полезны, но это очень калорийно. Грубо говоря, горстка орехов — это вам на день, — говорит сертифицированный диетолог-нутрициолог Игорь Мормиль. — Спортсмены, например, больше 50 граммов не съедают. Для среднего человека 20–25 граммов орехов в день — более чем достаточно. Это половина ладошки. В салат добавить или в другую еду — хорошо, но не наворачивать горстями.
Игорь Мормиль — сертифицированный диетолог-нутрициолог, тренер высшей категории, преподаватель Уральского института фитнеса.
К слову, безобидная курага содержит 60 граммов углеводов и 250 ккал на 100 граммов.
Как быть?
Диетологи советуют не делить продукты на «плохие» и «хорошие». Избыток калорий легко создается и из полезных продуктов с прекрасной репутацией. Вы не получите лишних калорий, если задумаетесь о таких мелочах:
- запекайте мясо, а не жарьте (или хотя бы купите дозатор на бутылку с маслом);
- берите молочные продукты с меньшей жирностью;
- делайте гарнир из зеленых овощей вместо крахмалистых овощей или круп;
- делайте натуральный томатный соус с зеленью или сметану с чесноком вместо того, чтобы покупать соусы и майонез;
- готовьте из цельных, необработанных продуктов;
- замените все напитки на обычную воду.
Также не помешает привыкнуть к осознанному питанию, а не перекусывать стихийно, «на лету». Следите, чтобы в каждом приеме пищи было что-нибудь белковое (важны и животные, и растительные источники), клетчатка и разнообразные жиры.