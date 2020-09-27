Так вы никогда не похудеете: диетологи рассказали, почему вы не можете сбросить лишний вес

Приближается время теплой одежды, и вы понимаете, что молния на прошлогодней куртке уже не сходится. А кто виноват? Конечно же, еда! Все лето ели одни только фрукты с овощами, но все равно поправились? Не спешите обвинять в этом гормоны и наследственность. Сейчас разберемся, в чем на самом деле причина лишних килограммов.



Самое популярное заблуждение говорит о том, что за идеальной фигурой стоят ограничения и диеты. Отсюда поверье, что есть после шести нельзя, расставание с вкусными и любимыми продуктами, систематические голодания. А зачем себя так изводить?

