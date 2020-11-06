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Сибиряк сбросил 25 килограммов за три месяца и выиграл машину: фото до и после

Алексею Загороднову приходилось тренироваться четыре раза в неделю и отказаться от многих привычных блюд

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Алексей Загороднов получил приз за первое место —&nbsp;Datsun on-DO

Алексей Загороднов получил приз за первое место — Datsun on-DO

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Новосибирец похудел на 25 кг и выиграл автомобиль

Новосибирец Алексей Загороднов выиграл автомобиль Datsun on-DO в спортивном проекте «Мохито», который организовал экстрим-центр Coober. Приз Алексей получил за лучший результат. С августа по ноябрь участники конкурса работали над своей физической формой, чтобы показать, как можно изменить свое тело при помощи правильных тренировок и питания.

Алексею 40 лет, он работает начальником одного из структурных подразделений компании «Транснефть Сибирь», которая занимается транспортировкой нефти. Всерьез никаким спортом последнее время не занимался: как и многие время от времени заходил в спортзал, но с момента первой волны коронавируса и эти походы прекратились. Он рассказал, что случайно в Instagram увидел анонс проекта «Мохито» и решил пойти, чтобы немного подправить свою форму.

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Участникам проекта «Мохито» приходилось выполнять разные упражнения

Участникам проекта «Мохито» приходилось выполнять разные упражнения

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Но за участников, уточнил мужчина, в проекте взялись серьезно: в неделю — четыре тренировки, у каждого тренирующегося — персональный тренер с личной программой и строгий подход к еде. Некоторые продукты совсем исключили из питания, другие, наоборот, — ввели в регулярный рацион.

— Мой тренер Ольга Старцева, например, убрала всю молочку: молоко, кефир, творог, йогурты, сметану. Я бы никогда не подумал, но вес начал сразу уходить. Сладкое убрали, хотя я его и не особо любил. Весь алкоголь убрали, даже слабоалкогольные напитки. И, наоборот, ввели в рацион орехи — грецкие, миндаль — и оливковое масло первого отжима. Никогда так много клетчатки я не ел, в основном это были огурцы и помидоры. Булгур никогда не пробовал раньше, перловку не особо ел, а тут пришлось. И еще ни одной тренировки не пропустил, даже когда немного температурил после сентябрьской «Гонки героев», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Загороднов.

Алексей Загороднов до и после трехмесячного проекта

Алексей Загороднов до и после трехмесячного проекта

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Проект «Мохито» длился три месяца. В нём приняли участие 34 человека: и мужчины, и женщины. Стоимость участия в проекте — 40 тысяч рублей. В финале специальное жюри оценило внешнее преобразование каждого участника и выбрало победителей.

Девушки демонстрируют жюри свою форму

Девушки демонстрируют жюри свою форму

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Алексей перечисляет личные достижения: бицепс увеличился с 37–38 сантиметров до 41–42 сантиметров, талия с 105 сантиметров уменьшилась до 80 сантиметров, а вес с 105 килограммов снизился на 25 килограммов. Помимо автомобиля Datsun on-DO, который Алексей Загороднов получил за первое место, в конкурсе были и другие подарки за разные достижения. Победителям в разных номинациях вручили денежные сертификаты на 100, 80 и 50 тысяч рублей, iPhone 11 и разные призы от спонсоров.

В спортивном проекте «Мохито» участвовало <nobr class="_">34 человека</nobr>

В спортивном проекте «Мохито» участвовало 34 человека

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В середине марта красивые накачанные тела демонстрировали лучшие спортсмены, которые съехались в Новосибирск со всего региона на открытый чемпионат области по бодибилдингу. А про удивительные похудения НГС рассказывал не один раз: в начале октября мы рассказали про Татьяну Кудрявцеву, которая похудела на 32 килограмма, а летом вышел материал, где своими удивительными историями похудения делились сразу четыре красотки.

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