Сибиряк сбросил 25 килограммов за три месяца и выиграл машину: фото до и после

Новосибирец Алексей Загороднов выиграл автомобиль Datsun on-DO в спортивном проекте «Мохито», который организовал экстрим-центр Coober. Приз Алексей получил за лучший результат. С августа по ноябрь участники конкурса работали над своей физической формой, чтобы показать, как можно изменить свое тело при помощи правильных тренировок и питания.



Алексею 40 лет, он работает начальником одного из структурных подразделений компании «Транснефть Сибирь», которая занимается транспортировкой нефти. Всерьез никаким спортом последнее время не занимался: как и многие время от времени заходил в спортзал, но с момента первой волны коронавируса и эти походы прекратились. Он рассказал, что случайно в Instagram увидел анонс проекта «Мохито» и решил пойти, чтобы немного подправить свою форму.