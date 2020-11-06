Сибиряк сбросил 25 килограммов за три месяца и выиграл машину: фото до и после

Новосибирец похудел на 25 кг и выиграл автомобиль
Новосибирец Алексей Загороднов выиграл автомобиль Datsun on-DO в спортивном проекте «Мохито», который организовал экстрим-центр Coober. Приз Алексей получил за лучший результат. С августа по ноябрь участники конкурса работали над своей физической формой, чтобы показать, как можно изменить свое тело при помощи правильных тренировок и питания.
Алексею 40 лет, он работает начальником одного из структурных подразделений компании «Транснефть Сибирь», которая занимается транспортировкой нефти. Всерьез никаким спортом последнее время не занимался: как и многие время от времени заходил в спортзал, но с момента первой волны коронавируса и эти походы прекратились. Он рассказал, что случайно в Instagram увидел анонс проекта «Мохито» и решил пойти, чтобы немного подправить свою форму.
Но за участников, уточнил мужчина, в проекте взялись серьезно: в неделю — четыре тренировки, у каждого тренирующегося — персональный тренер с личной программой и строгий подход к еде. Некоторые продукты совсем исключили из питания, другие, наоборот, — ввели в регулярный рацион.
— Мой тренер Ольга Старцева, например, убрала всю молочку: молоко, кефир, творог, йогурты, сметану. Я бы никогда не подумал, но вес начал сразу уходить. Сладкое убрали, хотя я его и не особо любил. Весь алкоголь убрали, даже слабоалкогольные напитки. И, наоборот, ввели в рацион орехи — грецкие, миндаль — и оливковое масло первого отжима. Никогда так много клетчатки я не ел, в основном это были огурцы и помидоры. Булгур никогда не пробовал раньше, перловку не особо ел, а тут пришлось. И еще ни одной тренировки не пропустил, даже когда немного температурил после сентябрьской «Гонки героев», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Загороднов.
Проект «Мохито» длился три месяца. В нём приняли участие
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