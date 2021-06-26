Родишь — поймешь: каких мам накрывает депрессия и в чем виноват муж

Сеть городских порталов продолжает «мамский» проект, в котором мы говорим обо всем, что наболело у молодых родителей. Расскажем, когда тело восстановится после родов, как справиться с детскими истериками и фильтровать навязчивые «бабушкины» советы по воспитанию.
Сегодняшняя серия о послеродовой депрессии. «Я была идеальной мамой, пока у меня не родились дети». Так начинается одна известная книга о воспитании детей и материнство у большинства женщин. Когда ожидания о родительстве не совпадают с реальностью, женщина погружается в бесконечное самокопание. Если вовремя не затормозить, можно угодить в капкан послеродовой депрессии. Мы попросили психолога перинатального центра, доулу и трижды маму Елену Скорынину рассказать, что это за состояние, как мужья, родственники провоцируют его у молодой мамы, как она сама вгоняет себя в депрессию, и о том, как выстроить отношения в семье так, чтобы материнство не довело до ручки.
— Сейчас о послеродовой депрессии стали чаще говорить, и кажется, что это явление стало более распространенным, чем раньше. Но послеродовая депрессия была всегда. А повышенный интерес к этой теме, возможно, вызван нашим стремлением качественнее и комфортнее проживать свою жизнь, осознаннее подходить к материнству, родительству, — объясняет Елена Скорынина.
Послеродовая депрессия бывает разная, и на ее развитие нужно время. Ошибочно полагать, что при выписке из роддома, если вместо безудержной радости новоиспеченная мама плачет, значит, у нее послеродовая депрессия. Вообще, у послеродовой депрессии могут быть разные причины. В одном случае это состояние может быть вызвано внутренними причинами — наследственностью, изменением гормонального фона. В другом — внешними причинами, проще говоря, бытовыми трудностями. Но в обыденном представлении под послеродовой депрессией понимают любые эмоциональные проявления родившей женщины.
Не замыкаться на «не таких родах»
Ошибочно думать, что подготовиться к рождению ребенка — это купить коляску, кроватку и сделать ремонт в детской. К родам тоже надо готовиться. Часто женщины придумывают себе роды без опоры на реальность, потом страдают, что все прошло не так. Считают, что роды — это какой-то волшебный путь, и не задумываются, какой это колоссальный труд. Надо быть готовым к тому, что роды могут пойти по разным сценариям. А хорошая подготовка к родам — это готовность принять любой опыт, точно зная, что сделала все от тебя зависящее. Если женщина точно знает, что она готовилась, изучала не только информацию о них, но и готовилась на телесном уровне, шла на роды с позитивным настроем, то как бы роды ни прошли, у нее не будет чувства вины за «не такие роды». И надо быть готовой к тому, что в родах может быть много нюансов, которые от женщины не зависят.
Забыть про идеальных мам
Раньше люди жили большими семьями, и женщины на примере своих братьев и сестер видели реальную сторону материнства, включались в этот процесс. Сейчас много семей с одним ребенком, и реального представления о детях нет.
Многие женщины хотят ребенка, но оказываются не готовы к материнству. Они думают, что дети сплошь ангелочки, которые или улыбаются маме, или сладко спят. И когда мама сталкивается с какими-то сложностями — ребенок не спит, сутками плачет от коликов, все время на руках, болеет, — тогда идеальная картинка рушится. Принять это сложно. Женщину разрушает чувство вины, ущербности, что она не может быть такой заботливой и нежной, потому что она вымотанная, уставшая.
Она видит в соцсетях красивую, но оторванную от реальности картинку — идеальных мам, у которых идеальные дети, всегда идеальная квартира, идеальный муж. А сама женщина в своих глазах этой картинке не соответствует. Это может вызывать тяжелые негативные переживания, влияющие на ее поведение. «Зачем что-то делать, если я и так плохая мать?» Если окружение начинает ее критиковать, говорить: «Соберись, мы в свое время не ныли, и ты не ной», это еще сильнее усугубляет состояние женщины. Больше проблем возникает у матерей, которые склонны к перфекционизму, завышенным требованиям, прежде всего к себе. Им сложно принять свою неидеальность и быть «достаточно хорошей» мамой. Начинается самоедство.
Важно понимать, что мир не рухнет, если что-то сделать неидеально. Не вымыть пол, погулять с ребенком не два раза, как советовал педиатр, а один или вообще не погулять. Надо давать себе разрешение получать свой уникальный опыт материнства. И понять, что ошибаться — это нормально. Не ошибаясь, мы не получаем опыта. Это иллюзия, что можно учиться на чужих ошибках, человек учится только на своих ошибках.
Не обесценивать свои чувства
Так устроен человек, что наши детские травмы начинают актуализироваться, когда мы сами становимся родителями, появляются обиды, что мешает выстраивать отношения с новоиспеченными бабушками и дедушками. С точки зрения одного из подходов в психологии, чтобы маме принимать своего ребенка, быть чуткой к его потребностям, ей надо актуализировать свое детство, своего внутреннего ребенка. Простить родителей, понять самой, что они тоже просто люди, которые тоже могли ошибаться. Если эти детские травмы продолжают давить на женщину, мешают выстраивать отношения с родственниками, надо идти к психотерапевту и прорабатывать это на эмоциональном уровне. И не надо думать, что к психотерапевту ходят только люди с психическими заболеваниями.
У наших мам, бабушек было другое мировоззрение. Любой ценой им надо было восстанавливать страну, работать из последних сил. Ресурса на самих себя не было. Даже мысли такой, чтобы подумать о себе, не было. Надо было думать о других, о стране. Сейчас другая ситуация. Людям важен их внутренний мир, качество жизни, сейчас люди больше рефлексируют. Старшее поколение в силу своего опыта часто просто не знает, как помочь, как поддержать, и тоже по-своему в этом уязвимо. На самом деле, чтобы помочь, достаточно просто выслушать женщину. Не обесценивать ее чувства, говоря: «Главное, что все живы и здоровы, не переживай, а то молоко пропадет». Нет, молоко не пропадет от того, что женщина проговаривает свои эмоции, чтобы прожить их, молоко пропадает, потому что она держит их в себе и находится в постоянном напряжении. Хотите снять напряжение у молодой мамы — просто дайте ей выговориться. Про сложные роды, про беспокойного малыша, про все, что ее гложет.
Что делать бабушкам, дедушкам, подругам
Отдельный повод для переживаний мамы — это когда родственники лезут со своими советами о воспитании, когда этих советов не просят. Надо не нравоучения давать и критиковать, а спрашивать, чем можно помочь. Многим мамам сложно вот так взять и попросить о помощи, даже о самой простой. Это проблема самодостаточных женщин, которые привыкли всего добиваться своими силами. Для них попросить о помощи — это признаться в своем бессилии. А родные думают, ну раз не просит о помощи, значит, ничего ей и не надо. В итоге она сама справляется из последних сил и оказывается на нуле, выгорает. Спрашивайте, чем можно помочь молодой маме. Может, полы помыть, поесть приготовить, погулять час с ребенком и дать ей возможность уделить время себе.
Что делать папам
Теперь поговорим о помощи мужа. Вообще, рождение ребенка — это семейный кризис в каждой паре. После появления ребенка супруги начинают видеть друг друга без розовых очков. И если были какие-то скрытые конфликты, недопонимание, то, как правило, все это обостряется, всплывает на поверхность. Задача семейной пары — научиться слышать друг друга, находить компромиссы, договариваться. Ждать, что муж будет читать мысли и помогать без просьбы, — это иллюзия. Отцу ребенка сложно включиться в эту роль, особенно если он не принимал участия в подготовке к родам, в самих родам. Часто женщина берет на себя всю ответственность, и мужчина первый раз задумывается о том, что стал родителем, в лучшем случае, когда приезжает на выписку из роддома. Женщина ходила девять месяцев с ребенком и выстраивала картину родительства, а папа вдруг оказался перед фактом — вот ребенок, держи. Надо обязательно обсуждать с мужем, какая будет семейная жизнь после родов, как будут делиться обязанности. Например, папа всегда купает ребенка или гуляет-играет с ним по вечерам. Если женщина взвалит на себя весь быт и воспитание ребенка, она быстро окажется в эмоциональной яме.
Как помочь себе самой
Надо относиться к материнству как к работе. В обществе, да и у многих мужей, если их не приземлять, есть такое убеждение: «Ты же в декретном отпуске сидишь, ты же отдыхаешь, чего ты тут устала?» А вот устала. Это очень сложный труд 24/7, без выходных, без зарплаты, еще и делаешь работу, которую никто не видит. Надо, как в обычной работе, давать себе возможность на перерыв, выходной. Очень важно маме быть в балансе, находить время, чтобы побыть наедине со своими мыслями, в тишине. Надо радовать себя какими-то мелочами, «делать из себя счастливую маму». Важно маме хотя бы час в день посвящать только себе, принять ванну, расслабиться, почитать интересную книгу, сходить одной в магазин. Помогают быть в ресурсе хобби, чтобы было переключение внимания. Ведь по сути, на первом году жизни каждый новый день похож на предыдущий и напоминает день сурка. А человеку, ведущему когда-то насыщенную жизнь, очень сложно бывает находиться в однообразии.
От состояния женщины зависит вся атмосфера в семье. Поэтому маме надо прежде всего позаботиться о себе, чтобы были силы заботиться о ребенке и муже. Мне нравится метафора, что мама и ребенок — это сообщающиеся сосуды. Чтобы давать что-то второму сосуду, в основной сосуд должно что-то вливаться. Установки о том, что все лучшее надо отдавать детям, не надо быть эгоисткой, на самом деле вредны. Чтобы отдавать, надо быть наполненной самой.
Нет такого датчика, который покажет женщине, что она провалилась в депрессию и надо срочно себя спасать. Если мама постоянно ощущает чувство вины, злости, безвыходности, опустошенности, апатии, раздражения по отношению к ребенку, то это как раз может быть тревожным сигналом. Какие-то компульсивные действия, например, когда женщина постоянно прибирает в шкафах, — это тоже может быть проявлением послеродовой депрессии. Вот здесь пора притормозить, и если ничего не помогает, обратиться за помощью к специалисту.
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях проекта «Родишь — поймешь» мы поговорили о том, чем опасно кесарево сечение и кому без него не стать мамой. Обсудили сложности грудного вскармливания, «мамские» форумы, а также выяснили, на какие покупки для новорожденного не стоит тратить деньги.