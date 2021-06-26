Родишь — поймешь: каких мам накрывает депрессия и в чем виноват муж

Как помочь себе самой



Надо относиться к материнству как к работе. В обществе, да и у многих мужей, если их не приземлять, есть такое убеждение: «Ты же в декретном отпуске сидишь, ты же отдыхаешь, чего ты тут устала?» А вот устала. Это очень сложный труд 24/7, без выходных, без зарплаты, еще и делаешь работу, которую никто не видит. Надо, как в обычной работе, давать себе возможность на перерыв, выходной. Очень важно маме быть в балансе, находить время, чтобы побыть наедине со своими мыслями, в тишине. Надо радовать себя какими-то мелочами, «делать из себя счастливую маму». Важно маме хотя бы час в день посвящать только себе, принять ванну, расслабиться, почитать интересную книгу, сходить одной в магазин. Помогают быть в ресурсе хобби, чтобы было переключение внимания. Ведь по сути, на первом году жизни каждый новый день похож на предыдущий и напоминает день сурка. А человеку, ведущему когда-то насыщенную жизнь, очень сложно бывает находиться в однообразии.



От состояния женщины зависит вся атмосфера в семье. Поэтому маме надо прежде всего позаботиться о себе, чтобы были силы заботиться о ребенке и муже. Мне нравится метафора, что мама и ребенок — это сообщающиеся сосуды. Чтобы давать что-то второму сосуду, в основной сосуд должно что-то вливаться. Установки о том, что все лучшее надо отдавать детям, не надо быть эгоисткой, на самом деле вредны. Чтобы отдавать, надо быть наполненной самой.



Нет такого датчика, который покажет женщине, что она провалилась в депрессию и надо срочно себя спасать. Если мама постоянно ощущает чувство вины, злости, безвыходности, опустошенности, апатии, раздражения по отношению к ребенку, то это как раз может быть тревожным сигналом. Какие-то компульсивные действия, например, когда женщина постоянно прибирает в шкафах, — это тоже может быть проявлением послеродовой депрессии. Вот здесь пора притормозить, и если ничего не помогает, обратиться за помощью к специалисту.