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Происшествия Проехал на красный: под Новосибирском в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Проехал на красный: под Новосибирском в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В салоне автобуса находилось 25–26 пассажиров

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От удара автобус перевернулся на бок

В Мошковском районе Новосибирской области семь человек пострадали в ДТП пассажирского автобуса и внедорожника Chevrolet «Нива». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Авария произошла в 15:55 в воскресенье, 28 апреля, на 60-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту №115, и внедорожника Chevrolet «Нива».

— По предварительным данным водитель Нивы «Шевроле» на регулируемом светофором перекрестке нарушил ПДД, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом, — сообщили в ведомстве.

В салоне автобуса в момент аварии находились 25–26 пассажиров. Травмы получили семеро, они доставлены в Мошковскую центральную районную больницу. От удара автобус завалился на бок. Прокуратура проводит проверку по факту аварии, по её итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в центре Новосибирска водитель кроссовера сбил девушку и парня, которые ехали на электросамокате. От удара пара слетела на дорогу.

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Новосибирск ДТП Новосибирская область Прокуратура
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