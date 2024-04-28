Проехал на красный: под Новосибирском в ДТП с автобусом пострадали семь человек

От удара автобус перевернулся на бок Источник: Прокуратура Новосибирской области











В Мошковском районе Новосибирской области семь человек пострадали в ДТП пассажирского автобуса и внедорожника Chevrolet «Нива». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



Авария произошла в 15:55 в воскресенье, 28 апреля, на 60-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту №115, и внедорожника Chevrolet «Нива».



— По предварительным данным водитель Нивы «Шевроле» на регулируемом светофором перекрестке нарушил ПДД, проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом, — сообщили в ведомстве.



В салоне автобуса в момент аварии находились 25–26 пассажиров. Травмы получили семеро, они доставлены в Мошковскую центральную районную больницу. От удара автобус завалился на бок. Прокуратура проводит проверку по факту аварии, по её итогам будет принято процессуальное решение.

