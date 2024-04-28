Дым видно издалека: в Новосибирске загорелся частный дом — видео полыхающего здания

Горел частный дом и пристройки к нему Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области











В Дзержинском районе на улице Ломоносова загорелся частный дом. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель.



Новосибирец рассказал, что проезжал мимо места пожара на автомобиле. По его словам, в тот момент часть дома полыхала открытым огнем.

Источник: читатель НГС

— Еще издалека дым увидел. Подъехал ближе, смотрю, а там толпа стоит. За домом что-то горело, пламя было видно. Там и реанимация стояла, — рассказал НГС новосибирец.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что загорелся частный дом по адресу Ломоносова, 222. Горел сам дом и пристройки к нему. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

От МЧС на месте происшествия работают 26 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

