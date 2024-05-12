«Не мог ребенок из-за питания умереть»: родители-сыроеды из Сибири доказывают, что не виновны в смерти дочки

Слева — холодильник семьи, снятый следователем. Справа — родители в ожидании дочери Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю, picnob.com











Около года назад в семье красноярских сыроедов Дениса и Светланы Жителевых произошла трагедия — от коронавируса умерла их двухлетняя дочка. Следствие считает, что родители виноваты в том, что у ребенка из-за неполноценного питания развилась анемия и девочка не смогла справиться с болезнью. К нам в редакцию обратился юрист семьи Олег Богачев. Он рассказал о новых подробностях дела, которые могут помочь родителям девочки уйти от ответственности. В материалах судмедэкспертизы защитник заметил информацию о том, что у ребенка могла отсутствовать вилочковая железа — жизненно-важный орган. Корреспондент NGS24.RU Екатерина Щербакова выслушала его позицию, а также связалась с экспертами-медиками, чтобы разобраться, могло ли это повлиять на гибель ребенка.



Эксперт не знал, что такое вилочковая железа?

Юрист Олег Богачев пришел в редакцию NGS24.RU, чтобы рассказать о новых подробностях в деле красноярской семьи сыроедов, у которых умерла двухлетняя дочь. Отметим, что на данный момент тело ребенка уже кремировано и повторное вскрытие произвести не удастся.

— Патологоанатом установила, что в данном случае […] причина смерти — это COVID-19. При этом было установлено, что в организме неадекватно много ацетона, что явно было вызвано заболеванием поджелудочной железы. И при этом было установлено, что внутренние […] органы находятся плачевном состоянии, […] состоянии недоразвитости. И при этом патологоанатом написала в экспертном заключении, что вилочковая железа не обнаруживается. […] По этому поводу пришлось ее вызывать в судебное заседание, она давала пояснение. И самое удивительное, что в судебном заседании она пояснила, что она не знает вообще, за что этот орган отвечает. […] Когда ей задали вопрос, за что отвечает этот орган, она говорит: «Надо загуглить». В судебном заседании она жевала жвачку, давая пояснение. Это к вопросу об уважении к жизни, к людям, даже к суду у этого человека. Она дала пояснение, что этого органа вообще в теле у малолетней девочки не было, — рассказал Богачев.

По словам мужчины, позже была проведена вторая экспертиза, призванная установить, виноваты ли родители в гибели ребенка.



— Эксперты втроем уже написали, […] что они там питались неправильно, значит и ребенка плохо кормили. И эти трое экспертов, не моргнув глазом, подписались под этим документом, не обратив внимания на то, что вилочковой железы вообще нет, — рассказал защитник. — В нашем случае родителям вменили в вину, что они не кормили ребенка, что ребенок голодал, что они его довели до смерти […]. Если мы посмотрим Большую медицинскую энциклопедию, там написано, что происходит, когда нет вилочковой железы. И там как раз и написано, что внутренние органы плохо развиваются, отстают в развитии. […] И что такие дети к двум годам умирают. Что есть разные варианты, пробы, эксперименты, как их пробуют лечить, пересаживать от других доноров, пересаживать какие-то клетки, всё остальное, ни к чему это не приводит, — рассказал адвокат.

Олег Богачев также отметил, что ребенок находился на грудном вскармливании.



— Ребенок до последнего дня находился на грудном вскармливании. Единственный источник иммунитета — это было мамино молоко. Я специально попросил Свету, чтобы она сходила в медицинскую клинику, сдала анализы. У нее там с гемоглобином и так далее. У нее со здоровьем оказалось всё прекрасно. Даже несмотря на тот стресс, который она пережила. Именно благодаря ее здоровому организму, ребенок получал нормальное, полноценное молочное питание, — сказал адвокат.



Ожидание новой экспертизы

Родители погибшей девочки сами искали эксперта, который сказал, что смерть наступила от ковида, но из-за отсутствия вилочковой железы заболевание протекало скрыто.

— На 3 июня назначено очередное судебное заседание по уголовному делу. Мы попросили Свету и Дениса поискать экспертов, которые могут быть в качестве специалистов допрошены судом. Нашли такого специалиста, получили от него экспертное заключение. Первый вопрос — что являлось причиной наступления смерти. Как и указано в экспертизе — ковид. Откуда так много ацетона в крови? Ковид 12–14 дней латентно, непроявленно, без повышения температуры, развивается внутри организма. И в данном случае один из органов, который пострадал в результате ковида — это поджелудочная железа, которая, не работая, вот этот ацетон и забросила. Эксперт пояснил, что в результате вот этого заболевания, которое проходит скрытно, ребенок за два дня может потерять треть своего веса. Дальше задается вопрос о том, что с этой вилочковой железой […]. Эксперт пишет […], что это единственный непарный жизненно важный орган, […] отвечающий за иммунитет. Именно по этой причине в течение вот этих двух недель не было иммунного ответа, не было повышения температуры […], потому что органа, который отвечает за иммунный ответ, нет. Ребенок дожил до максимального предусмотренного в Большой медицинской энциклопедии возраста, — рассказал защитник.



— Понятно, что с точки зрения уголовного процесса судье остается только назначить еще одну экспертизу […]. Пусть эксперты скажут уже, а что там с вилочковой железой? Но это время. И самое интересное, что для привлечения к уголовной ответственности есть еще и сроки. Судья сейчас стоит перед выбором, назначать эту экспертизу или не назначать. По моему глубокому убеждению, есть все основания назначать.



Следователи остаются при своем мнении

Следственный комитет из-за новых доводов защиты своей позиции не меняет и считает, что родители виновны в том, что ребенок не смог справиться с болезнью. К тому же родители должны были обратиться к медикам.



— Следствие руководствуется данными экспертного заключения. Эксперты пришли к выводу, что причина смерти — коронавирусная инфекция на фоне хронического расстройства питания и анемии. На основании экспертизы мы видим состав преступления в действиях родителей, ребенок которых не получал полноценное питание, вследствие чего организм истощился и не справился с болезнью. Мы остаемся при своем мнении, что родители виновны, как и ранее, когда направляли дело в суд, — поясняет представитель ведомства в регионе Юлия Арбузова. — Адвокат, если у него появились новые данные, должен ходатайствовать о вызове в суд эксперта в этой области. Если суд посчитает нужным, он это сделает либо отклонит ходатайство.

35-летний отец и 36-летняя мать практиковали сыроедение. Ребенка рожали дома, прививки не ставили, у врача девочка ни разу не была, потому что родители посещали гомеопатов.



Когда малышка заболела, родители не пошли в больницу. Через двое суток она умерла. Выяснилось, что у ребенка был коронавирус.



Как сообщало следствие, Жителевы отрицали, что они веганы и сыроеды. Они утверждали, что не ели многих продуктов из-за проблем с ЖКТ, а детей кормили тем же.

Фото холодильника Жителевых облетело все СМИ Источник: СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии











Родителей обвиняют по статье 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей) и по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи). По первой статье максимальный срок наказания — три года, а по второй — год тюрьмы. Но источник NGS24.RU в правоохранительных органах утверждал, что они вряд ли получат реальные сроки.



В семье остались еще две дочери четырех и семи лет.



«Грамотный врач мог бы заподозрить такую патологию»

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за комментариями к медикам. Врач-эндокринолог Андрей Беляев считает, что, если бы ребенок наблюдался у врача с рождения, отсутствие вилочковой железы могли бы обнаружить и принять меры.



— Основная функция тимуса заключается в регуляции работы иммунной системы. Отсутствие тимуса не связано с диетами или поведением родителей — это генетическая аномалия, и часто она сочетается с отсутствием паращитовидных желез.



Внешнее проявление такой патологии может прослеживаться в особенностях развития лицевого скелета — менее выраженный валик верхней губы, размер глаз, их расположение. Грамотный врач мог бы заподозрить такую патологию, во-первых, визуально, во-вторых — по анализам, и оказал бы ребенку своевременную помощь.

Ребенок был на грудном вскармливании и сыроедении, мы можем предположить, что через грудное молоко какую-то часть необходимых компонентов он получал. Но если говорить про прикорм, то сыроедение — не самый подходящий тип питания для ребенка, и мы можем предполагать, что такой тип питания как минимум не способствовал укреплению детского иммунитета, — пояснил Андрей Беляев.



Врач-эндокринолог Наталья Балашова отметила, что при отсутствии тимуса у ребенка не было бы иммунитета, и он должен был постоянно болеть, хотя грудное вскармливание могло защитить.



— Тимус — это орган иммунной системы, он нужен в том числе для противовирусной защиты. В нем происходит обучение и тренировка лимфоцитов, специальных клеток крови, которые контролируют все инфекционные процессы. Он особенно активно работает в детском возрасте, а со временем начинает уменьшаться. Отсутствие тимуса — это редчайшая вещь.



Если тимуса действительно у девочки не было, то она из инфекционных заболеваний бы не вылезала. Иммунная система была бы очень ослаблена. Спасал бы только материнский иммунитет, который обеспечивало грудное вскармливание. Через молоко поступают антитела из крови матери, белок, а также витамины и микроэлементы. По-видимому, с переводом на общий стол, с началом прикорма, произошло ухудшение рациона. Сыроедение — это неполноценное питание, но помогало то, что мама кормила грудью, — заявила Балашова.



На фоне травли супруги развелись

Трагедия, произошедшая в семье сыроедов, стала поводом для травли родителей. Юрист семьи рассказал, что с ними стало после того, как про них стали писать в СМИ.

— Произошла травля. […] Во всех новостных СМИ пробежала информация, что семья сыроедов довела до истощения свою дочку, не кормили ее ничем, и в итоге она умерла. Что вот они какие-то сектанты, что они там чуть ли не солнышку поклоняются […]. Они про себя такого никогда не говорили. А дальше пошло, раз в газете написано, значит это уже правда, и пошли пожелания смерти. Что им надо повеситься […] и так далее. Меня в этой ситуации поразило, насколько народ у нас, скажем так, готов желать другим людям смерти, не разобравшись. Понятно, что эти люди не просто закрыли, а удалили свои странички в соцсетях, — рассказал Олег Богачев.



— Им разрушили личную жизнь, им разрушили бизнес. Денис занимался сыродавлением масла. Государство его поддержало в этом вопросе. Ничего противозаконного там нет. Света и Денис собирали Ecstatic Dance, лучших диджеев страны привозили в Красноярск. Денис перестал заниматься этим маслом, — рассказал адвокат.



Как сообщалось ранее, Денис получал грант на развитие производства живого масла в размере 440 тыс. рублей. Но защитник пояснил, что после произошедшего количество клиентов резко снизилось и производство стало нерентабельным. Дискотеки, по его словам, тоже перестали проводить.

Жителевы развелись на фоне травли Источник: Живое СЫРОДАВЛЕННОЕ МАСЛО / Picnob.com











— На фоне всей этой травли, а по-другому это никак не назовешь, Света и Денис, им было и так морально тяжело, а тут еще вот это всё, подали на развод. Потому что у каждого боль, у каждого расстройство. Света переехала за город в Емельяновский район жить с детьми. Но при этом Денис постоянно, каждый день там и с детьми поддерживает ее. Просто вот эта вся ситуация привела к тому, что они развелись. Естественно, они встали на учет в опеке Емельяновского района. Емельяновская опека ходила к ним регулярно […]. Ходили, проверяли, вообще всё идеально, никаких нареканий ни к чему, ни к питанию, ни к условиям, ни к чистоте. Если всё так было плохо, то как вдруг стало идеально? — рассказал Олег Богачев.



Опека давила на бывшего мужа

Юрист рассказал, что у бывшего мужа Светы тоже возникли проблемы с опекой. После развода с бывшим мужем остались старшие сыновья, а дочка — со Светланой, рассказал он.



— «Вот мы вас тоже будем лишать родительских прав» (передает слова представителей опеки юрист. — Прим. ред.) Он такой: «Почему?». «Вы не следили за питанием, за всем остальным. Вот образец искового заявления, подписывайте, иначе будем изымать детей» (передает слова представителей опеки юрист. — Прим. ред.) Он пошел к юристам, они написали иск о том, что установить место жительства его дочери с ним, раз уж такое дело. Почему? Потому что опека его вызвала к себе на ковер, — рассказал Богачев.

Светлана на крыльце суда после одного из слушаний Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Позже юрист посоветовал бывшему мужу Светы отозвать иск, что он и сделал.



— Он присутствовал во всех судебных заседаниях, поддерживая Светлану. С первого судебного заседания он всегда говорил, что Светлана прекрасная мать, прекрасная жена, и всё у них там нормально с питанием, не мог ребенок из-за питания умереть, более того ребенок выглядел развитым, то есть по фотографиям, если вы посмотрите, вы можете увидеть, что нормальный улыбающийся ребенок. Материалы опеки Емельяновского района показали, что там всё хорошо. И в итоге […] судья вынесла решение в удовлетворении иска отказать.



Ранее источник NGS24.RU так и говорил, что вряд ли супругов лишат родительских прав. Он отмечал, что «родители адекватные, просто у них такой образ жизни».