Четырехмесячный ребенок умер в искитимской больнице — прокуратура начала проверку

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщения о смерти младенца в искитимской больнице. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.



Сообщение о смерти четырехмесячного младенца опубликовали вчера, 17 марта, в группе «Подслушано в Искитиме». Местная жительница написала, что ее ребенок попал в реанимацию 23 февраля этого года и 7 марта умер. По словам женщины, о смерти младенца сообщили утром 8 марта.