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СрочноМладенец умер в искитимской больнице
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Четырехмесячный ребенок умер в искитимской больнице — прокуратура начала проверку

О смерти младенца в больнице сообщила его мать

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Причины гибели ребенка в больнице будут выяснять эксперты

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку после сообщения о смерти младенца в искитимской больнице. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о смерти четырехмесячного младенца опубликовали вчера, 17 марта, в группе «Подслушано в Искитиме». Местная жительница написала, что ее ребенок попал в реанимацию 23 февраля этого года и 7 марта умер. По словам женщины, о смерти младенца сообщили утром 8 марта.

— Очень халатно отнесся к лечению моего малыша, постоянно по-хамски разговаривал. В детской коробочке со смесью были накиданы скорлупа от семечек и бумага. Данная коробочка и смесь вместе с мусором тоже находятся сейчас на экспертизе, где всё тщательно проверяют, — написала в группе «Вконтакте» мама ребенка.

Мать ребенка не уточнила, чем болел младенец и кто, по ее мнению, халатно отнесся к лечению ребенка. Профиль женщины в социальных сетях закрыт, на момент публикации связаться с ней не удалось.

На прошлой неделе в Новосибирской области в одном из частных домов нашли труп новорожденного младенца. Его маму обвинили в убийстве.

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