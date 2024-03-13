«Утопила и в ведре спустила в подпол»: что известно о мертвом младенце и его матери из Болотного — это был ее пятый ребенок

Пила и скрывала беременность

11 марта полицейские вынесли из одного из домов в поселке Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирска тельце новорожденного ребенка, и соседи сразу заговорили о том, что младенец стал жертвой убийства нерадивой матери, 34-летней Юлии Шевяковой, которая уже стала известной на всю страну.



В августе 2020 года она родила девочку и подбросила ее на остановку. Погода была жаркой, и ребенок не успел пострадать, хотя горе-мамаше дочь, разумеется, не вернули. Не помогла (а скорее сыграла отрицательную роль) даже огласка, когда в надежде все исправить Юлия пришла на программу «Мужское и женское». Девочку отправили в дом малютки, но троих старших детей из семьи забирать не стали. К тому моменту женщина воспитывала их одна, а ее супруг отбывал наказание в колонии за двойное убийство. В эфире передачи Юлия плакала и говорила, что ужасно винит себя за содеянное, что после родов ничего не соображала и сама не знает, как могла бросить дочь.

