«Утопила и в ведре спустила в подпол»: что известно о мертвом младенце и его матери из Болотного — это был ее пятый ребенок

ЧП произошло 11 марта в поселке Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирска: в одном из частных домов нашли труп новорожденного младенца. Погиб ребенок вскоре после появления на свет, или не имел шансов выжить изначально, будут выяснять эксперты, но кое-что смутило соседей женщины: в 2020 году она уже пыталась избавиться от новорожденной дочки. Тогда 30-летняя Юлия завернула младенца в одеяло и оставила ребенка на остановке, но малышка осталась жива. НГС пообщался со знакомыми и родственниками многодетной сибирячки и узнал, чем она известна в поселке, и что думают о гибели новорожденного ребенка ее соседи.
Пила и скрывала беременность
11 марта полицейские вынесли из одного из домов в поселке Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирска тельце новорожденного ребенка, и соседи сразу заговорили о том, что младенец стал жертвой убийства нерадивой матери, 34-летней Юлии Шевяковой, которая уже стала известной на всю страну.
В августе 2020 года она родила девочку и подбросила ее на остановку. Погода была жаркой, и ребенок не успел пострадать, хотя горе-мамаше дочь, разумеется, не вернули. Не помогла (а скорее сыграла отрицательную роль) даже огласка, когда в надежде все исправить Юлия пришла на программу «Мужское и женское». Девочку отправили в дом малютки, но троих старших детей из семьи забирать не стали. К тому моменту женщина воспитывала их одна, а ее супруг отбывал наказание в колонии за двойное убийство. В эфире передачи Юлия плакала и говорила, что ужасно винит себя за содеянное, что после родов ничего не соображала и сама не знает, как могла бросить дочь.
Наказывать ее в тот момент не стали.
А спустя 4 года в дом женщины вновь пришли полицейские.
— Она скрывала беременность, даже не все родственники знали. Рожала она дома, — говорит на условиях анонимности одна из соседок Юлии. — Муж у нее сидит за убийство, сама — выпить любит. Живут… не очень. В доме я, конечно, не была, но двор выглядит очень страшненько.
О том, что случилось с пятым ребенком Юлии ходит много слухов, но точной причины толком никто не знает. Одни говорят, родила мертвого и отнесла в подвал, другие рассказывают жуткую историю о том, что мертвого младенца женщина закопала в могиле своей покойной матери.
— От общих знакомых знаю, что ребенок родился живой, — рассказала соседка. — В полицию позвонили ее же родственники, те, которые знали о беременности.
— Не знаю я, зачем она это сделала, — ответила на вопрос корреспондента НГС сестра многодетной сибирячки. — Мы после смерти матери ещё не отошли (скоро 40 дней), она ещё добавила. Спросите у нее. Пусть скажет, зачем это сделала.
Еще накануне вечером Юлия не была задержана. Но сегодня ее мобильный телефон уже отключен. Возможно, прямо сейчас с ней работают следователи.
— Я ее вчера точно видела, — говорит еще одна жительница поселка, которая также попросила не упоминать ее имя. — Бухая была. Она в принципе любит это дело, видимо и беременная пила. Может и вправду мертвый родился, но говорят, что она его утопила и в том же ведре спустила в подпол. Как котенка.
Впрочем, по данным издания infopro54, Юлия рассказала полицейским, что как только оттает земля, планировала похоронить малыша:
― Я хотела похоронить его на кладбище по-человечески, когда земля оттает. Весной, наверное, или летом. Я была уверена, что малыш родился мертвым и даже не подумала, что его как-то можно еще спасти. Пол ребеночка я тоже не посмотрела, даже не знаю, кто это ― дочка или сын. До этого все дети рождались доношенные и здоровые у меня. Возможно, стресс повлиял и такое произошло, ― приводят показания женщины журналисты.
Может быть, соседская версия о могиле матери возникла и не на пустом месте.
Судимая пара и еще один мужчина
И сама Юлия, и ее муж Александр полиции и социальным службам давно знакомы. Всего пару месяцев назад сибирячка или ее полная тезка выслушала в Болотнинском районном суде приговор за неуплату алиментов (вероятно, на воспитание той самой младшей дочери 2020 года рождения), однако текст приговора до сих пор не опубликован.
В базе судебных приставов на женщине висят три долга. Один — по исполнительному листу, чуть больше тысячи рублей. Еще два — за кредиты. Работать по одной из задолженностей исполнители уже отказались, вторую — в размере 10 тысяч 200 рублей — на сайте можно оплатить онлайн, но этой возможностью женщина не спешит воспользоваться.
Профили Юлии в соцсетях закрыты, на аватарке — портрет, явно улучшенный при помощи нейросети.
Найти следы пребывания в социальных сетях ее мужа Александра и подавно невозможно: еще в 2014 Новосибирский областной суд приговорил его к 16 годам за решеткой за двойное убийство. Текст этого приговора опубликован на сайте суда, и обстоятельства дела поражают воображение.
— В протоколе явки с повинной Шевяков собственноручно указал, что примерно в процессе распития спиртных напитков в доме у [потерпевшего 1] они играли в карты и договорились, что выигравший стреляет в проигравшего из двуствольного охотничьего ружья, которое имелось у последнего, — указано в тексте процессуального документа.
Присоединился к игре и еще один товарищ нетрезвой парочки. Пока выигрывали собутыльники Александра Шевякова, все было в порядке: они стреляли в стену и шкаф за спиной своего друга. А потом выиграл сам мужчина.
— Когда Шевяков выиграл в первый раз, то не стал стрелять, а лишь взял себе патрон. После очередного выигрыша он зарядил ружье уже двумя патронами, вскинул ружье и произвел выстрел в область головы сидящего за столом [потерпевшего 1], а затем в область головы сидящего напротив [потерпевшего 2].
Технически Юлия могла ездить к супругу на свидания в колонию, но все знакомые женщины отрицают это:
— У нее были и есть мужчины, такие же алкаши, как и она, — утверждает жительница поселка Анна. — У нас женщины говорят, что именно поэтому она с детьми и разбиралась по-своему, чтоб муж не узнал.
Впрочем, следователи не спешат ни в чем обвинять многодетную сибирячку. Во всяком случае, пока не будут готовы результаты экспертизы, и не станет известно, живым или мертвым появился на свет младенец.
Ранее НГС писал о том, как в феврале 2024 года девушка оставила новорожденного малыша на помойке в Новосибирске. Позже ребенка отдали бабушке.