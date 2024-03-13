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Рожала дома без врачей: младенец погиб в Новосибирской области

Следователи начали проверку

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Причину смерти младенца выясняют следователи и эксперты

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В поселке Светлая Поляна в Новосибирской области 11 марта обнаружили труп младенца. По данным следователей, его мать решилась на домашние роды, не обращаясь к врачам.

— В частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка. В ходе проверки установлено, что местная жительница в медицинское учреждение не обращалась, а родила ребенка дома. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, — сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета региона.

Местные жители сообщили, что мать младенца в 2020 году оставила другого своего новорожденного на автобусной остановке.

— Второй такой неприятный случай именно с этой многодетной женщиной, которая ранее другого ребенка оставила. В причинах смерти разбираются правоохранители, — сообщил НГС источник в администрации Болотнинского района.

Официально в администрации Болотнинского района трагический случай не комментируют.

В феврале в Новосибирске девушка оставила в мусорке новорожденного ребенка. Все, что известно об инциденте, мы собрали в специальном сюжете.

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Смерть новорожденногоГибель ребенкаХалатностьНовосибирская область
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