Рожала дома без врачей: младенец погиб в Новосибирской области

В поселке Светлая Поляна в Новосибирской области 11 марта обнаружили труп младенца. По данным следователей, его мать решилась на домашние роды, не обращаясь к врачам.

— В частном доме в одном из поселков Болотнинского района обнаружено тело новорожденного ребенка. В ходе проверки установлено, что местная жительница в медицинское учреждение не обращалась, а родила ребенка дома. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца, — сообщили НГС в пресс-службе Следственного комитета региона.