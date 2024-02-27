Опека одобрила: в Новосибирске отдали бабушке младенца, которого мать выбросила в мусорку

В рамках расследования уголовного дела была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая установила родство матери и новорожденного ребенка, найденного в контейнере, с вероятностью в 99%.



19 февраля в отдел опеки и попечительства обратилась бабушка ребенка с вопросом об оформлении опеки. Обращений от других родственников новорожденного по поводу опеки не поступало.

