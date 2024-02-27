Опека одобрила: в Новосибирске отдали бабушке младенца, которого мать выбросила в мусорку

В Новосибирске отдали бабушке младенца, которого мать выбросила в мусорный контейнер. Информацию об этом НГС подтвердил пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.
В рамках расследования уголовного дела была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая установила родство матери и новорожденного ребенка, найденного в контейнере, с вероятностью в 99%.
19 февраля в отдел опеки и попечительства обратилась бабушка ребенка с вопросом об оформлении опеки. Обращений от других родственников новорожденного по поводу опеки не поступало.
После изучения состояния здоровья бабушки, а также проверки её жилищно-бытовых условий, опека пришла к выводу, что женщина может стать опекуном. Именно ей и передали ребенка.
— На мальчика получено свидетельство о рождении, сведения о ребенке зарегистрированы в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, организована работа по жизнеустройству ребенка в соответствии с требованиями действующего законодательства в семью бабушки, — рассказал Черепанов НГС.
Напомним, выброшенного младенца нашли днем 16 февраля в мусорном баке у одного из домов на улице 1905 года. Ребенка, который появился на свет днем ранее, завернули в пластиковый пакет. Мать ребенка задержали 17 февраля. Следственный комитет сообщал, что 22-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела по статье о покушении на убийство малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ). Суд отправил мать младенца в СИЗО на 1 месяц и 28 дней.
НГС также публиковал разговор с Иваном Журавлёвым, который 16 февраля нашел ребенка: он услышал плач, а потом закутал мальчика в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Позже появились кадры, на которых видно мать младенца, она несла некий пакет в руках.
В дальнейшем стало известно, что мальчика назвали Иваном. Известно также, что его мать после инцидента перенесла операцию.