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Младенца нашли в мусоркеЭксклюзив

Нет прописки в Новосибирской области: суд отправил в СИЗО мать, которая выбросила младенца в мусорку

Сибирячка родила 15 февраля

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Светлана Баштакова проведет под арестом 2 месяца

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Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске Железнодорожный районный суд Новосибирска выбрал меру пресечения для Светланы Баштаковой, которая подозревается в том, что она 16 февраля выбросила в мусорку новорожденного ребенка.

Суд назначил женщине арест в СИЗО на 1 месяц 28 дней.

Во время заседания стало известно, что она родила ребенка 15 февраля. С 17 по 19 февраля она находилась в стационаре, была выписана без противопоказаний. Вину Баштакова признала.

Следователь на заседании попросил отправить женщину в СИЗО, потому что у неё нет прописки в Новосибирской области. Светлана жила в съёмной квартире.

Выброшенного мальчика нашли днем 16 февраля в мусорном баке у дома на улице 1905 года. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. 22-летнюю мать задержали 17 февраля. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

НГС также публиковал разговор с Иваном Журавлёвым, который 16 февраля нашел ребенка: он услышал плач, а потом закутал мальчика в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Позже появились кадры, на которых видно мать младенца, она несла некий пакет в руках.

Сегодня стало известно, что врачи дали ребенку имя — его назвали Иваном. Вчера младенца перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных в областной больнице. Известно, что мать после инцидента перенесла операцию.

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