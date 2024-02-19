Нет прописки в Новосибирской области: суд отправил в СИЗО мать, которая выбросила младенца в мусорку

Следователь на заседании попросил отправить женщину в СИЗО, потому что у неё нет прописки в Новосибирской области. Светлана жила в съёмной квартире.

Выброшенного мальчика нашли днем 16 февраля в мусорном баке у дома на улице 1905 года. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. 22-летнюю мать задержали 17 февраля. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).