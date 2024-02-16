Новосибирец обнаружил младенца в мусорном баке — подробности страшной находки

В Новосибирске мужчина нашел младенца в мусорном баке. Об этом сообщил источник НГС, уточнив, что ребенка обнаружили на улице 1905 года. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет.
Как уточнила уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко, ребенок находится в Детской городской клинической больнице
— Новорожденный ребенок госпитализирован в детскую больницу на улице Вертковская. Пока состояние ребенка сложно оценить, так как у него было переохлаждение. Сейчас им занимаются врачи, надеюсь, что ребенок будет жив, — пояснила Надежда Болтенко.
В областном Минздраве сообщили, что состояние ребенка стабильное. Сколько времени он провел на морозе — неизвестно.
— Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Состояние новорожденного стабильное, — пояснили в министерстве.
Следователи возбудили уголовное дело по