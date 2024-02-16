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Новосибирец обнаружил младенца в мусорном баке — подробности страшной находки

Ребенок находится в больнице на улице Вертковская

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Ребенок находится под наблюдением врачей

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В Новосибирске мужчина нашел младенца в мусорном баке. Об этом сообщил источник НГС, уточнив, что ребенка обнаружили на улице 1905 года. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет.

Как уточнила уполномоченная по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко, ребенок находится в Детской городской клинической больнице № 1.

— Новорожденный ребенок госпитализирован в детскую больницу на улице Вертковская. Пока состояние ребенка сложно оценить, так как у него было переохлаждение. Сейчас им занимаются врачи, надеюсь, что ребенок будет жив, — пояснила Надежда Болтенко.

В областном Минздраве сообщили, что состояние ребенка стабильное. Сколько времени он провел на морозе — неизвестно.


— Бригада скорой медицинской помощи доставила ребенка в детскую больницу. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением медиков. Состояние новорожденного стабильное, — пояснили в министерстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Новорожденный ребенокСледователиНадежда БолтенкоНовосибирск
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