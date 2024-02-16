Новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет, нашли в Новосибирске

В Новосибирске днем 16 февраля нашли новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, младенца обнаружили в Железнодорожном районе.
— На придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Младенец доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь, — пояснили в СК.
Следователи возбудили уголовное дело по
Ранее в Омске нашли труп младенца. Новорожденный ребенок лежал в мусорном контейнере на улице Малиновского.