Реклама
СЕЙЧАС -26°С
Пробки 3/10
usd 91.82
eur 98.41
СрочноНовосибирец два дня пролежал в колодце теплотрассы
Все новости
Все новости

Новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет, нашли в Новосибирске

Младенца обнаружили в Железнодорожном районе

4 443

Ребенка передали медикам

Поделиться

В Новосибирске днем 16 февраля нашли новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, младенца обнаружили в Железнодорожном районе.

— На придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Младенец доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь, — пояснили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Омске нашли труп младенца. Новорожденный ребенок лежал в мусорном контейнере на улице Малиновского.

По теме

Нашли ребенкаМладенецСледователиНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ20
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter