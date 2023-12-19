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В Сибири нашли труп младенца в мусорном баке

Следователи ищут его мать

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Тело было завернуто в пакет.

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В Омске найден труп младенца. Новорожденный ребенок лежал в мусорном контейнере на улице Малиновского.

Тело было завернуто в пакет, передают наши коллегиг из NGS55.RU. Телесных повреждений на трупе не было. И пока неизвестно, родился ли младенец мертвым или погиб после рождения. Будет проведена экспертиза.

Делом занимается Следственное управление по Омской области. Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции ищут мать ребенка.

В сентябре в селе в Омской области нашли младенца. Мальчик был оставлен в кустах. Его обнаружила 50-летняя работница МФЦ, которая шла на работу с обеда и услышала плач. Мать нашли только через полтора месяца. Оказалось, что 33-летняя жительница села Одесского родила ребенка в парке. На допросе она пояснила, что у нее уже есть двухлетняя дочь и второй ребенок ей был не нужен. Женщину поместили под домашний арест. Брошенного мальчика усыновила приемная семья.

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