В Сибири нашли труп младенца в мусорном баке

В Омске найден труп младенца. Новорожденный ребенок лежал в мусорном контейнере на улице Малиновского.
Тело было завернуто в пакет, передают наши коллегиг из NGS55.RU. Телесных повреждений на трупе не было. И пока неизвестно, родился ли младенец мертвым или погиб после рождения. Будет проведена экспертиза.
Делом занимается Следственное управление по Омской области. Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции ищут мать ребенка.
В сентябре в селе в Омской области нашли младенца. Мальчик был оставлен в кустах. Его обнаружила