Мама выброшенного в мусорку младенца находится в больнице — ей сделали операцию

Мама новорожденного младенца, которого нашли в мусорном баке, находится в больнице. Эту информацию подтвердили в пресс-службе СК по Новосибирской области.
Как добавил источник НГС, знакомый с ситуацией,
Девушку задержали вчера, 17 февраля. Ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного. В ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения.
Ребенка нашел местный житель в мусорном баке 16 февраля. Как рассказал НГС Иван Журавлев, он случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.
Сегодня, 18 февраля, младенца перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. Кроме переохлаждения у него ничего нет. Ребенок находится под наблюдением врачей Областной больницы.