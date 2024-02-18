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СрочноНайденного в мусоре ребенка перевели из реанимации
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Мама выброшенного в мусорку младенца находится в больнице — ей сделали операцию

Следователи решают вопрос о мере пресечения

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Следователи будут решать вопрос об аресте мамы

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Мама новорожденного младенца, которого нашли в мусорном баке, находится в больнице. Эту информацию подтвердили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Как добавил источник НГС, знакомый с ситуацией, 22-летней девушке сделали операцию. Завтра, 19 февраля, консилиум будет решать, что делать с матерью ребенка.

Девушку задержали вчера, 17 февраля. Ее обвиняют в покушении на убийство новорожденного. В ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения.

Ребенка нашел местный житель в мусорном баке 16 февраля. Как рассказал НГС Иван Журавлев, он случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку и побежал в подъезд, чтобы отогреть. Через несколько минут приехали сотрудники полиции и врачи скорой помощи.

Сегодня, 18 февраля, младенца перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных. Кроме переохлаждения у него ничего нет. Ребенок находится под наблюдением врачей Областной больницы.

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