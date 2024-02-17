«Схватил его, закутал в куртку»: как нашли младенца в мусорном баке — рассказы его спасителя и работников больницы

Иван Журавлёв рассказал НГС, как нашел мальчика в мусорном баке в Новосибирске. Мужчина случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку. Работники больницы, где сейчас находится ребенок, говорят, что младенец родился в рубашке
Днем 16 февраля Иван пошел к своей машине, чтобы проверить колеса, проходя мимо мусорки, мужчина услышал плач. Как он вспоминает сам, сначала не понял, то ли плачет котенок, то ли ребенок.
— В самом баке увидел пакет. Мне было без разницы котенок там или нет, спас бы всё равно. Оказалось, внутри лежал младенец, был прикрыт мусорным пакетом и сам завернут в другой пакет. Я сразу схватил его, в куртку закутал, побежал в подъезд, чтобы отогреть, — вспоминает мужчина. — Видно было, что рожден недавно, потому что на голове еще осталась кровь.
В течение 10 минут, говорит Иван, приехали сотрудники полиции, а еще через пять минут приехала скорая помощь. Как рассказал источник НГС в больнице, рожали найденного малыша, скорее всего, дома, потому что остаток пуповины обрезан криво.
— Ребенок на самостоятельном дыхании, с сильным переохлаждением, прогноз благоприятный. Родился в рубашке, — объяснили НГС.
В региональном Минздраве сообщили, что состояние ребенка стабильное.
Иван Журавлёв, спасший малыша, работает начальником почтового вагона, чуть больше года назад у него и жены Юлии родилась дочка. Малышка, по словам мужчины, удивилась, что кого-то принесли домой, бегала и смотрела на младенца.
Журналисту также удалось пообщаться с бывшими соседями Ивана, они рассказали, что в детстве мужчина был обычным ребенком, отзывчивым, общался со всеми, протягивал руку помощи и заступался за девочек.