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«Схватил его, закутал в куртку»: как нашли младенца в мусорном баке — рассказы его спасителя и работников больницы

Медики считают, что мальчик родился в рубашке

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Недавно Иван сам стал папой, его дочке чуть больше года

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Иван Журавлёв рассказал НГС, как нашел мальчика в мусорном баке в Новосибирске. Мужчина случайно проходил мимо и услышал, как кто-то плачет, когда заметил малыша, то сразу закутал его в куртку. Работники больницы, где сейчас находится ребенок, говорят, что младенец родился в рубашке

Днем 16 февраля Иван пошел к своей машине, чтобы проверить колеса, проходя мимо мусорки, мужчина услышал плач. Как он вспоминает сам, сначала не понял, то ли плачет котенок, то ли ребенок.

— В самом баке увидел пакет. Мне было без разницы котенок там или нет, спас бы всё равно. Оказалось, внутри лежал младенец, был прикрыт мусорным пакетом и сам завернут в другой пакет. Я сразу схватил его, в куртку закутал, побежал в подъезд, чтобы отогреть, — вспоминает мужчина. — Видно было, что рожден недавно, потому что на голове еще осталась кровь.

В течение 10 минут, говорит Иван, приехали сотрудники полиции, а еще через пять минут приехала скорая помощь. Как рассказал источник НГС в больнице, рожали найденного малыша, скорее всего, дома, потому что остаток пуповины обрезан криво.

— Ребенок на самостоятельном дыхании, с сильным переохлаждением, прогноз благоприятный. Родился в рубашке, — объяснили НГС.

В региональном Минздраве сообщили, что состояние ребенка стабильное.

Иван Журавлёв, спасший малыша, работает начальником почтового вагона, чуть больше года назад у него и жены Юлии родилась дочка. Малышка, по словам мужчины, удивилась, что кого-то принесли домой, бегала и смотрела на младенца.

Журналисту также удалось пообщаться с бывшими соседями Ивана, они рассказали, что в детстве мужчина был обычным ребенком, отзывчивым, общался со всеми, протягивал руку помощи и заступался за девочек.

22-летнюю маму младенца Иван не знает, говорит, что она живет на соседней улице от его дома. Сейчас девушку хотят отправить в СИЗО, ее уже задержали, также сотрудники возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Малыш находится в больнице под присмотром медиков.

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