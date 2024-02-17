«Схватил его, закутал в куртку»: как нашли младенца в мусорном баке — рассказы его спасителя и работников больницы

— В самом баке увидел пакет. Мне было без разницы котенок там или нет, спас бы всё равно. Оказалось, внутри лежал младенец, был прикрыт мусорным пакетом и сам завернут в другой пакет. Я сразу схватил его, в куртку закутал, побежал в подъезд, чтобы отогреть, — вспоминает мужчина. — Видно было, что рожден недавно, потому что на голове еще осталась кровь.