Мать младенца, которого нашли в мусорном баке в Новосибирске, хотят отправить в СИЗО

Следователи задержали 22-летнюю мать младенца, которого нашли в мусорный бак в Новосибирске. Ее хотят отправить в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.
По версии следствия, днем 16 февраля в мусорном баке на придомовой территории дома на улице 1905 года нашли новорожденного ребенка. Малыша завернули в полиэтиленовый пакет. Бригада врачей доставила младенца в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимую помощь. Следователи осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначили судебные экспертизы.
— Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении нее меры пресечения, — сообщили в ведомстве.
Также в СК сообщили, что возбудили дело по части 3 статьи 30 пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Ребенка обнаружил случайный новосибирец в мусорном баке на улице 1905 года. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. Мальчик находится в больнице под присмотром медиков.