Страдает психическим заболеванием, потерял зубы: куда пропал звезда сериала «Солдаты»

Источник: Городские порталы

Сериал «Солдаты» стал трамплином для многих молодых актеров. Юрий Шибанов, сыгравший в проекте добродушного сержанта Фахрутдинова, после съемок внезапно пропал.



В год 20-летия сериала он появился на шоу «Малахов», где рассказал о своей сложной судьбе. Оказалось, что актер попал в больницу с психическим заболеванием. У него сначала подозревали шизофрению, но через пару лет диагноз изменили на «биполярное расстройство».

К этому добавилась проблема с зубами: из-за пародонтоза Юрий потерял большую часть зубов. Взял кредит, но в момент психоза начал раздавать старые долги и задаривать знакомых дорогими подарками. Так ушло почти три миллиона рублей. В дальнейших кредитах банки отказывали, и актер стал просить денег у своих подписчиков в соцсетях, эксплуатируя узнаваемый образ сержанта.

