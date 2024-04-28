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Развлечения Страдает психическим заболеванием, потерял зубы: куда пропал звезда сериала «Солдаты»

Страдает психическим заболеванием, потерял зубы: куда пропал звезда сериала «Солдаты»

Юрий Шибанов в проекте исполнил роль сержанта Рената Фахрутдинова

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Сериал «Солдаты» стал трамплином для многих молодых актеров. Юрий Шибанов, сыгравший в проекте добродушного сержанта Фахрутдинова, после съемок внезапно пропал.

В год 20-летия сериала он появился на шоу «Малахов», где рассказал о своей сложной судьбе. Оказалось, что актер попал в больницу с психическим заболеванием. У него сначала подозревали шизофрению, но через пару лет диагноз изменили на «биполярное расстройство».

К этому добавилась проблема с зубами: из-за пародонтоза Юрий потерял большую часть зубов. Взял кредит, но в момент психоза начал раздавать старые долги и задаривать знакомых дорогими подарками. Так ушло почти три миллиона рублей. В дальнейших кредитах банки отказывали, и актер стал просить денег у своих подписчиков в соцсетях, эксплуатируя узнаваемый образ сержанта.

О чем мечтает Юрий Шибанов и есть ли шанс, что он сможет вернуться на экраны, смотрите в видео выше.

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