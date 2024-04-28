Новосибирские парки и скверы обрабатывают от клещей — где уже безопасно гулять

Многие парки и скверы уже прошли обработку Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Новосибирске продолжается обработка зеленых насаждений от клещей. Многие парки и скверы уже прошли обработку, где-то она только запланирована.



Как сообщили корреспонденту НГС в Центральном парке, обработку от клещей провели еще 25 апреля. Специалисты обработали около 7 гектаров зеленой зоны. Днем 22 апреля прошла обработка от клещей и в Затулинском парке. А вот Михайловскую набережную пришлось обрабатывать ночью.



— Территорию мы обработали от клещей в ночь с 24 на 25 апреля. Делали это специально в темное время суток, чтобы не перекрывать набережную и пока нет гуляющих людей, — сообщила сотрудница Михайловской набережной.



А вот парк культуры и отдыха «Сосновый бор» еще пока не обработали от клещей. Как рассказал директор зеленой зоны Вячеслав Гопоненко, ждали, пока на территории растает весь снег.



— По графику у нас обработка запланирована на 8 утра 29 апреля. Так как мы контактируем с лесом, у нас частично снег есть, мы эти кучи сегодня специально раскидали, как раз за сегодня он растает, и всё обработаем. У нас территория 8,4 гектара, — пояснил Вячеслав Гопоненко.



По данным Роспотребнадзора Новосибирской области, с начала эпидемического сезона в больницы региона по поводу укусов клещей обратились 85 человек. Только за неделю с 17 по 23 апреля в области зарегистрирован 61 случай укуса клещом.

