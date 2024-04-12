Как найти клеща на теле и можно ли его вытащить самому

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После прогулки на природе в период активности клещей в первую очередь стоит проверить свои пах и подмышки — именно там чаще всего кровопийцы присасываются к взрослым. У детей необходимо проверить волосистую часть головы, шею и уши.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы

Медики до сих пор не знают, почему клещи присасываются к разным частям тела у взрослых и детей, заявила врач-невролог Анастасия Якупова.



— На самом деле сложно сказать, почему чаще клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Логично, что ребенок меньше и клещ быстрее поднимается, но каких-либо публикаций на этот счет нет, и точно ответить мы не можем, — рассказала врач.



Анастасия Якупова, врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге.



Но несмотря на то, что у кровопийц есть излюбленные участки тела, присосаться они могут куда угодно — проверить также стоит живот, кожу между лопатками, поясницу и ягодицы.



При этом не нужно думать, что если вы не почувствовали укус — значит, клещ до вас не добрался.



— Ощутить, как клещ ползет по телу и прокусывает кожу, очень сложно. Поэтому присосавшийся паразит может в течение нескольких часов, а иногда и дней оставаться на теле человека, питаться его кровью, а заодно и заражать опасными вирусами и бактериями, — объяснил дерматовенеролог Роман Иванов.