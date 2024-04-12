Как найти клеща на теле и можно ли его вытащить самому

Во многих регионах России вновь проснулись клещи: первые жертвы маленьких кровопийц уже начали появляться по всей стране. Пока клещи спят, многие успевают забыть, как от них защититься и что делать, если кровосос всё-таки вцепился. Напоминаем, что делать в таком случае.
- Где искать клеща на теле
- Как вытащить клеща
- Зачем идти в больницу, если клещ уже не в теле
- Как защитить себя от клеща
Где искать клеща на теле
После прогулки на природе в период активности клещей в первую очередь стоит проверить свои пах и подмышки — именно там чаще всего кровопийцы присасываются к взрослым. У детей необходимо проверить волосистую часть головы, шею и уши.
Медики до сих пор не знают, почему клещи присасываются к разным частям тела у взрослых и детей, заявила врач-невролог Анастасия Якупова.
— На самом деле сложно сказать, почему чаще клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Логично, что ребенок меньше и клещ быстрее поднимается, но каких-либо публикаций на этот счет нет, и точно ответить мы не можем, — рассказала врач.
Анастасия Якупова, врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Но несмотря на то, что у кровопийц есть излюбленные участки тела, присосаться они могут куда угодно — проверить также стоит живот, кожу между лопатками, поясницу и ягодицы.
При этом не нужно думать, что если вы не почувствовали укус — значит, клещ до вас не добрался.
— Ощутить, как клещ ползет по телу и прокусывает кожу, очень сложно. Поэтому присосавшийся паразит может в течение нескольких часов, а иногда и дней оставаться на теле человека, питаться его кровью, а заодно и заражать опасными вирусами и бактериями, — объяснил дерматовенеролог Роман Иванов.
Роман Иванов, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест».
Как вытащить клеща
Если вы нашли на теле присосавшегося клеща — не нужно паниковать. Но вот избавиться от кровопийцы нужно как можно скорее — ведь чем дольше он остается на коже, тем выше риск заражения. И желательно сделать это в больнице. Однако если вы уверены в себе, то можете попробовать избавиться от клеща в домашних условиях.
— Для удаления клеща вам понадобится пинцет. Паразита нужно крепко, но аккуратно захватить пинцетом, а затем выкручивающими движениями снять с тела, при этом не сдавливая тельце паразита.
Если у вас под рукой нет пинцета, то клеща можно вытащить обычной ниткой — обвязать ею голову клеща максимально близко к хоботку и медленными покачивающими движениями вынуть его. После этого обработайте место укуса йодом, а руки помойте с мылом.
— Если после всех манипуляций в ранке осталась темная точка, значит, голова клеща всё еще внутри. В этом случае не нужно убирать ее самостоятельно — это сделает врач, — отметил Роман Иванов.
Главное — не выкидывайте клеща после того, как достали его, — кровососа нужно отнести на анализ в лабораторию.
Зачем идти в больницу, если клещ уже не в теле
Чем быстрее врачи проведут анализ клеща, тем быстрее узнают, переносил ли он какую-либо инфекцию. От этого зависит то, удастся ли врачам помочь пострадавшему от кровососа человеку.
Например, боррелиоз, который встречается почти у каждого третьего клеща, поддается лечению, если начать его вовремя, отмечает Роман Иванов.
— Для лечения боррелиоза используют антибиотики, а также симптоматические лекарственные средства — антигистаминные препараты, анальгетики. Обычно курс лечения составляет 3 недели, затем наступает выздоровление, — отмечает Роман Иванов. — Но если не начать терапию вовремя, могут развиться осложнения — артрит, менингит, паралич лицевого нерва, потеря памяти, сбои в работе сердца.
Проблема в том, что многие болезни, которые могут начаться от укуса клеща, наступают после длительного инкубационного периода. Например, боррелиоз проявляет симптомы только через 1–2 недели после укуса.
Как защитить себя от клеща
Если вы планируете провести теплые дни на природе, то первым делом нужно задуматься о вакцинации — и сделать это как минимум за две недели до вылазки в лес.
— В некоторой степени защититься от укуса клеща помогает вакцинация. В России применяют вакцину против вирусного клещевого энцефалита — вводят 2–3 дозы лекарства, с перерывом в три и в двенадцать месяцев, в зависимости от препарата, — рассказал Роман Иванов. — При необходимости можно вакцинироваться в ускоренном режиме, когда интервал между прививками составляет от 1 недели до 1 месяца.
Вакцина поможет справиться с самой страшной болезнью, которую переносят клещи. Без прививки клещевой энцефалит может привести к отеку головного мозга, параличу, кровоизлиянию в мозг, пневмонии, сепсису, а в некоторых случаях болезнь заканчивается летальным исходом.
И, конечно, не стоит забывать о мерах предосторожности во время прогулок по лесу: заправьте брюки в носки, носите закрытую обувь, используйте средства защиты и надевайте светлую одежду, на которой можно будет легко обнаружить клеща.
Вернувшись домой, осмотрите себя, детей и домашних животных, с которыми ходили в лес или в парк, а вещи отправьте в стирку.