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Весна подробности Как найти клеща на теле и можно ли его вытащить самому

Как найти клеща на теле и можно ли его вытащить самому

Что делать, если нашел на теле кровопийцу после прогулки по лесу

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Главное — не выбрасывать клеща после того, как достали его

Во многих регионах России вновь проснулись клещи: первые жертвы маленьких кровопийц уже начали появляться по всей стране. Пока клещи спят, многие успевают забыть, как от них защититься и что делать, если кровосос всё-таки вцепился. Напоминаем, что делать в таком случае.

  1. Где искать клеща на теле
  2. Как вытащить клеща
  3. Зачем идти в больницу, если клещ уже не в теле
  4. Как защитить себя от клеща
1

Где искать клеща на теле

После прогулки на природе в период активности клещей в первую очередь стоит проверить свои пах и подмышки — именно там чаще всего кровопийцы присасываются к взрослым. У детей необходимо проверить волосистую часть головы, шею и уши.

Медики до сих пор не знают, почему клещи присасываются к разным частям тела у взрослых и детей, заявила врач-невролог Анастасия Якупова.

— На самом деле сложно сказать, почему чаще клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Логично, что ребенок меньше и клещ быстрее поднимается, но каких-либо публикаций на этот счет нет, и точно ответить мы не можем, — рассказала врач.

Анастасия Якупова, врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге.

Но несмотря на то, что у кровопийц есть излюбленные участки тела, присосаться они могут куда угодно — проверить также стоит живот, кожу между лопатками, поясницу и ягодицы.

При этом не нужно думать, что если вы не почувствовали укус — значит, клещ до вас не добрался.

— Ощутить, как клещ ползет по телу и прокусывает кожу, очень сложно. Поэтому присосавшийся паразит может в течение нескольких часов, а иногда и дней оставаться на теле человека, питаться его кровью, а заодно и заражать опасными вирусами и бактериями, — объяснил дерматовенеролог Роман Иванов.

Роман Иванов, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест».

2

Как вытащить клеща

Если вы нашли на теле присосавшегося клеща — не нужно паниковать. Но вот избавиться от кровопийцы нужно как можно скорее — ведь чем дольше он остается на коже, тем выше риск заражения. И желательно сделать это в больнице. Однако если вы уверены в себе, то можете попробовать избавиться от клеща в домашних условиях.

— Для удаления клеща вам понадобится пинцет. Паразита нужно крепко, но аккуратно захватить пинцетом, а затем выкручивающими движениями снять с тела, при этом не сдавливая тельце паразита.

Если у вас под рукой нет пинцета, то клеща можно вытащить обычной ниткой — обвязать ею голову клеща максимально близко к хоботку и медленными покачивающими движениями вынуть его. После этого обработайте место укуса йодом, а руки помойте с мылом.

— Если после всех манипуляций в ранке осталась темная точка, значит, голова клеща всё еще внутри. В этом случае не нужно убирать ее самостоятельно — это сделает врач, — отметил Роман Иванов.

Главное — не выкидывайте клеща после того, как достали его, — кровососа нужно отнести на анализ в лабораторию.

3

Зачем идти в больницу, если клещ уже не в теле

Чем быстрее врачи проведут анализ клеща, тем быстрее узнают, переносил ли он какую-либо инфекцию. От этого зависит то, удастся ли врачам помочь пострадавшему от кровососа человеку.

Например, боррелиоз, который встречается почти у каждого третьего клеща, поддается лечению, если начать его вовремя, отмечает Роман Иванов.

— Для лечения боррелиоза используют антибиотики, а также симптоматические лекарственные средства — антигистаминные препараты, анальгетики. Обычно курс лечения составляет 3 недели, затем наступает выздоровление, — отмечает Роман Иванов. — Но если не начать терапию вовремя, могут развиться осложнения — артрит, менингит, паралич лицевого нерва, потеря памяти, сбои в работе сердца.

Проблема в том, что многие болезни, которые могут начаться от укуса клеща, наступают после длительного инкубационного периода. Например, боррелиоз проявляет симптомы только через 1–2 недели после укуса.

4

Как защитить себя от клеща

Если вы планируете провести теплые дни на природе, то первым делом нужно задуматься о вакцинации — и сделать это как минимум за две недели до вылазки в лес.

— В некоторой степени защититься от укуса клеща помогает вакцинация. В России применяют вакцину против вирусного клещевого энцефалита — вводят 2–3 дозы лекарства, с перерывом в три и в двенадцать месяцев, в зависимости от препарата, — рассказал Роман Иванов. — При необходимости можно вакцинироваться в ускоренном режиме, когда интервал между прививками составляет от 1 недели до 1 месяца.

Вакцина поможет справиться с самой страшной болезнью, которую переносят клещи. Без прививки клещевой энцефалит может привести к отеку головного мозга, параличу, кровоизлиянию в мозг, пневмонии, сепсису, а в некоторых случаях болезнь заканчивается летальным исходом.

И, конечно, не стоит забывать о мерах предосторожности во время прогулок по лесу: заправьте брюки в носки, носите закрытую обувь, используйте средства защиты и надевайте светлую одежду, на которой можно будет легко обнаружить клеща.

Вернувшись домой, осмотрите себя, детей и домашних животных, с которыми ходили в лес или в парк, а вещи отправьте в стирку.

ПО ТЕМЕ
Клещи Клещ Укус Здоровье Больница Врачи Удаление клеща Присасывание клеща
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