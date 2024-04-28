Директор при бабках: смотрим, кто из руководителей новосибирских школ зарабатывает больше, — топ зарплат

Администрация города раскрыла заработок директоров школ Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Мэрия Новосибирска опубликовала данные среднемесячных зарплат директоров школ за 2023 год. Зарплаты некоторых выше 100 тысяч рублей, а порой переваливают за 200 тысяч рублей. НГС изучил уровень заработка руководителей учебных заведений всех районов города и узнал, кто получает больше всех. Читайте в материале, что известно о самых богатых директорах школ и самих учреждениях. Одна из руководительниц раньше была депутатом Горсовета, а другая занесена во всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России».

Центральный округ

Самую высокую зарплату среди руководителей школ Центрального округа получает директор лицея №22 «Надежда Сибири» Лариса Потеряева. Ее среднемесячный заработок составил 167,3 тысячи рублей. В 20 лет она начала преподавать русский язык и литературу, учась в институте. По данным сервиса «Контур.Фокус», директор является председателем общественной организации «Союз православных педагогов НСО».

Пару лет назад родители обвинили элитный лицей в очередях в туалет и столовую. По их мнению, школа не справляется с потоком людей, но во время проверки очередей там не заметили. Также родители пожаловались, что дети вынуждены учиться в столовой из-за отсутствия свободных классов для проведения уроков, но руководство это опровергло.



В прошлом году стало известно, что 99-я школа станет частью лицея «Надежда Сибири», тогда родители готовились к повышению взносов.

Лариса Потеряева и Виктор Косьяненко стали самыми высокооплачиваемыми директорами школ в Центральном округе Источник: лицей22.рф / gmsib.ru











Чуть меньше заработал директор гимназии № 1 Виктор Косьяненко, в среднем в месяц он получает 160,6 тысячи рублей. Стаж Виктора Косьяненко в сфере образования почти 60 лет, а в роли директора — 35 лет. По данным сайта гимназии, директор преподает немецкий язык.



Как рассказывал в интервью сам руководитель, в гимназию он пришел в 1988 году. Но сначала за компанию с друзьями вместо педагогического института поступил в медицинский: три месяца проучился на врача и бросил — понял, что медицина ему не подходит.



У Виктора Косьяненко есть ряд наград и званий: например, в 2017 году он получил награду «За заслуги перед Отечеством», а в 2023 году ему присвоили звание «Почетный житель города».

Эту же школу окончили дочери вице-мэра Анна Терешковой. Недавно ученики гимназии устроили спарринг на улице Романова, оказалось, это был дружеский бой, который подростки организовали сами.

Советский район

Больше всех директоров не только в Советском районе, но и в Новосибирске зарабатывает руководитель центра-гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке Ирина Путинцева. Ее среднемесячная зарплата за прошлый год составила 218,7 тысячи рублей.

Ирина Путинцева — почетный работник общего образования России и заслуженный работник образования Новосибирской области. Прежде она была депутатом горсовета Новосибирска от партии «Единая Россия». Сейчас, по данным сайта партии, занимает должность секретаря местной общественной приемной Советского района.



«Горностай» считается престижной школой Новосибирска, учреждение занимает лидирующие места в различных топах, в том числе, по всей России. Но бывают там и ЧП. Так, в феврале ученица гимназии выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже и погибла. После этого школьный психолог работала с одноклассниками девочки, а с родителями провели специальное собрание.

Ирина Путинцева зарабатывает больше всех директоров новосибирских школ Источник: gornostay.com











На втором месте оказался директор лицея № 130 имени Михаила Лаврентьева Сергей Сопочкин. За месяц в среднем он получает чуть больше 155,7 тысячи рублей.



Недавно для лицея построили новый корпус. На первых трех этажах — начальная школа, на четвертом разместили лаборатории для старшеклассников. В здании есть два спортзала, бассейн и актовый зал. Из-за строительства нового здания могли снести мемориальные деревья, которые посадили 1988 году в память об учениках школы: 27 сентября 1987 года пятеро шестиклассников погибли в обвалившейся пещере на берегу Обского моря. Жители встали на защиту деревьев, после чего кедры пересадили в ботсад.



Октябрьский район

Директор самой переполненной школы в Плющихинском жилмассиве № 216 Александр Ситников в среднем в месяц получает больше других директоров в районе — 174,9 тысячи рублей. Он преподает историю и обществознание. С 2015 по 2018 год Александр Ситников был директором школы № 1, а с 2019-го руководит школой № 216. Как рассказывал директор, он сам попросил перевести его в эту школу.

Два года назад в учреждение не смогли попасть около 100 семей из-за переполненности, например, сына из одной семьи взять могли, а для дочери места уже не было.

Слева — Александр Ситников, справа — Иван Пархутов Источник: Антон Дигаев / g_11.edu54.ru











Директор гимназии № 11 «Гармония» Иван Пархутов заработал чуть меньше — в среднем 145,5 тысячи рублей. Он стал руководителем школы в прошлом году, а преподает там 5 лет. В 2021 году Иван Пархутов победил по всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя».



В апреле прошлого года перед ЕГЭ из гимназии массово уволились сотрудники, а дети громили мебель, во всем винили нового директора. При этом несколько лет назад гимназия выпустила рекордное число медалистов. Детям преподают уроки нравственности, человековедение, технологию инновационного мышления, технологию профессиональной карьеры.

Кировский район

Самой высокооплачиваемой среди директоров школ Кировского района стала Елена Третьякова, которая руководит школой № 217. Ее средняя зарплата за месяц составила 172,8 тысячи рублей.



Ранее Елена Третьякова руководила школой № 196, также в Кировском районе города, и была ведущим специалистом управления образования администрации района. Школу № 217 открыли недавно. 1 апреля этого года сотни родителей пришли записывать детей в первый класс, учреждение считается одним из самых переполненных. Недавно один из родителей возмутился, что в школе ученики ругаются из-за разной еды в столовой.



Два года назад ученики 4-го «И» класса на месяц остались без классного руководителя. Их учительница уволилась, а нового педагога найти не получалось, предметам детей обучали разные учителя. Родители просили оставить прежнего педагога и уверяли, что ее вынудили уволиться, на что директор заявила, что решение уже приняли, а педагог сама написала заявление.

Инна Талышинская на втором месте по заработку среди директоров школ в Кировском районе Источник: s196.edu.ru











На втором месте директор школы №196 Инна Талышинская с зарплатой в 146,4 тысячи рублей. До декабря 2021 года руководитель была учредителем местной православной организации «Приход храма во имя Святого праведного воина Федора Ушакова».



Ленинский район

Больше других в районе зарабатывает директор второй гимназии Ирина Михно, ее средняя зарплата в месяц — 164,5 тысячи рублей. Она — заслуженный учитель РФ, награждена медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и I степени. Ирина Михно работает в гимназии 42 года.

На фото — руководители школ, которые получают больше других в Ленинском районе Источник: 2nskgym.ru / школа215.рф











Чуть меньше зарабатывает молодой директор школы № 215 Александр Шульга, его средняя зарплата в месяц составляет 155,2 тысячи рублей. Раньше директор преподавал историю и обществознание в гимназии № 1 и выиграл в конкурсе «Новой школе — современный учитель».



Пару лет назад в школе произошел скандал: 9-летнюю девочку отказались зачислять в учреждение после переезда. Отказ в школе объясняли переполненностью, но когда журналист НГС пытался связаться с Александром Шульгой, тот от комментариев отказался и бросил трубку. В прошлом году в школе № 215 также сообщали о переполненности, учреждение ввело три смены для начальных классов.

Дзержинский район

На первом месте в Дзержинском районе центр образования № 82 «Развитие»: директор Ольга Прасолова зарабатывает в месяц 155,4 тысячи рублей. Ранее она была заместителем директора в лицее № 22.

Несколько лет назад в школе навесной шкаф упал на пятерых учениц, девочки получили легкие травмы, а подрядчику дали 2 года условно.

Недавно из школы №82 за полгода уволились 12 учителей, преподаватели и родители написали жалобу губернатору на нового руководителя Ольгу Прасалову.

Слева — Ольга Прасолова, справа — Александра Ключерева Источник: s-82.ru / s_15_sodr.edu54.ru











Второе место по заработку заняла директор гимназии № 15 «Содружество» Александра Ключерева, ее заработок составил 145,6 тысячи рублей. Она — учитель истории, обществознания и культурологии, работает в гимназии 11 лет.



В 2021 году в учреждение нагрянула полиция из-за информации о стрельбе, которую распространили в школьных чатах. Тревога оказалась ложной.



Первомайский район

В Первомайском районе руководители получают не так много, как в других. Топ возглавляет Ольга Жукова, которая управляет школой № 141 с углубленным изучением математики, ее зарплата — 125,9 тысячи рублей. Директор получила несколько благодарностей, в том числе, нагрудный знак «Отличник просвещения РФ». В школе работает уже 28 лет.

Два года назад родители рассказывали, что одна из учениц четвертого класса регулярно срывает уроки, бьет одноклассников и устраивает конфликты. Несмотря на жалобы проблема не решалась, тогда родители на неделю забрали детей из школы.

Слева — Ольга Жукова, справа — Наталья Дорошкевич Источник: s_141.edu54.ru / s_142.edu54.ru











На втором месте — Наталья Дорошкевич. Она руководит школой № 142 и зарабатывает 117,2 тысячи рублей в месяц.



Калининский район

Первое место по заработку среди директоров в Калининском районе занимает Юлия Черявко из школы № 219, в месяц она получает 136,1 тысячи рублей. По профессии она учитель русского языка и литературы, в 2013 году выиграла городской конкурс в номинации «Прорыв года».

Новое здание школы построили в 2022 году, внутри появилась студия звукозаписи, видеостудия, гримерки и белый рояль. Недавно учительница начальных классов уволилась из учреждения из-за конфликта с родителями.

Слева — Юлия Черявко, справа — Валентина Вержук Источник: 219.edusite.ru / school207.edusite.ru











Чуть меньше зарабатывает Валентина Вержук, директор школы № 207, ее средняя зарплата — 135 тысяч рублей в месяц. Согласно сайту организации, Валентина Вержук занесена во всероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России» в номинации «Галерея славы». В школе №207 она работает уже 15 лет.



В пресс-центре мэрии объяснили НГС, что зарплата всех руководителей складывается из оклада, компенсационных, стимулирующих и районных выплат. Также дополнительные средства директор может получить, если преподает какой-либо предмет.

Недавно стала известна зарплата руководителей муниципальных унитарных предприятий города, связанных с транспортом. Больше всех получает начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.



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