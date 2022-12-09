«В этой школе творится бардак!»: четвероклассники остались без учителя — их учат все педагоги по очереди

Мифический учитель и реальные двойки

В 4-м «И» классе учатся 36 ребятишек, живущих по соседству в Кировском районе. Обеспокоенные родители детей честно признаются: класс непростой. Пятеро детей научились читать по-русски только в школе, еще у пятерых очень сложный характер. С 7 лет детей учила классный руководитель Екатерина Петрова, по совместительству школьный социальный педагог. Однако 1 ноября 2022 года она уволилась, и директор школы нашла новую учительницу.



— Как до нас дошли слухи, на каникулах наша учительница уволилась. Ее пододвинули, вынудили это сделать, — рассказывает мама четвероклассника Ромы Мария Старицына. — Мы сходили к директору и попросили ее вернуть обратно, и она сама готова была выйти. <…> Мы просили, хотя бы чтобы она класс до конца года довела. На это директор сказала: «Нет, решение принято».