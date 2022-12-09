«В этой школе творится бардак!»: четвероклассники остались без учителя — их учат все педагоги по очереди

Ученики 4-го «И» класса из школы
Мифический учитель и реальные двойки
В 4-м «И» классе учатся 36 ребятишек, живущих по соседству в Кировском районе. Обеспокоенные родители детей честно признаются: класс непростой. Пятеро детей научились читать по-русски только в школе, еще у пятерых очень сложный характер. С 7 лет детей учила классный руководитель Екатерина Петрова, по совместительству школьный социальный педагог. Однако 1 ноября 2022 года она уволилась, и директор школы нашла новую учительницу.
— Как до нас дошли слухи, на каникулах наша учительница уволилась. Ее пододвинули, вынудили это сделать, — рассказывает мама четвероклассника Ромы Мария Старицына. — Мы сходили к директору и попросили ее вернуть обратно, и она сама готова была выйти. <…> Мы просили, хотя бы чтобы она класс до конца года довела. На это директор сказала: «Нет, решение принято».
Сначала родители четвероклашек пошумели, но потом успокоились: директор пообещала, что надо немного потерпеть и проблема будет решена.
— Сначала сказала [директор школы], что нашли учительницу. Потом — что у нее сломана нога и она выйдет 18 ноября... Потом, 18 ноября, что у нее сняли гипс, но она не может выйти, потому что она восстанавливается и выйдет 28 [ноября]. А сейчас вообще неизвестно, есть ли эта учительница. Сказали: «Ждите», и всё, — перечисляет Екатерина Кукарцева, дочь которой учится в злополучном 4-м «И» классе. — Потом директриса просто перестала с нами разговаривать. Говорит: «В понедельник у меня приемный день, вот тогда и приходите». Мы отвечаем: «Нас 36 человек родителей, мы все придем и устроим митинг. Вы нас пустите?» Она говорит: «Нет».
— Такое впечатление, что этого учителя вообще не существует, — поддерживает ее Мария. — Мы спрашиваем, что за учитель, а директор отвечает: «Не знаю, я еще с ней не знакома».
На маленькой Маше Кукарцевой, по словам мамы, отсутствие учителя уже сказалось. Екатерина уверена: дети, во-первых, не получают знания и, весьма вероятно, не смогут сдать в конце учебного года выпускные проверочные работы, а во-вторых, страдают психологически.
— Дочь у меня теперь не хочет ходить в школу, плачет, — говорит Екатерина Кукарцева.
— Пока была Екатерина Николаевна, мы были как у Христа за пазухой, — поддерживает ее мама четвероклассника Романа Алена Артамонова. — Сейчас мы окунулись в такие дебри… Я даже не подозревала, что в этой школе творится такой бардак! Некоторые нормальные учителя, а некоторые просто срывают свою злость на детях. Орут, обзывают, выгоняют из класса урок стоять за дверью в коридоре... Садят в кабинет два класса вместе, тот класс нахваливают, нашим — двойки ставят.
По словам Алены, за первую четверть с Екатериной Николаевной ее сын сильно подтянулся по учебе. Но за месяц с подменными учителями скатился обратно.
Съехала на тройки и маленькая София Степаненко — третий класс девочка окончила отличницей. Ее мама Надежда уверена, что проблема — именно в той нестабильной ситуации, которая окружает Соню и ее одноклассников уже больше месяца.
— Эти [подменные] учителя по-разному ведут себя, — уточняет Надежда. — Некоторые на детей просто кричат, оскорбляют. Говорят: «Если вы такие тупые, какие же у вас родители».
— У них в день пять уроков могут вести пять разных учителей, — вторит приятельнице Екатерина. — Один оценивает по-своему, другой — по-своему… Это всё учителя начальных классов, но они же все разные. Доходило до того, что дети приходят, как обычно, в первую смену в школу, а им говорят: «Вам сегодня во вторую». И ни ребята, ни родители об этом не знают. Записей в электронном дневнике, естественно, тоже нет.
Но больше всего шокировал женщин последний случай — его в красках описали все опрошенные родители детей из
— Дети пришли в школу, их там объединили с другим классом и посадили по четыре человека за парты, учительница наставила всем двоек, грубо разговаривала… И это информация не от одного ребенка, который мог приврать, приукрасить, это говорят все дети в классе, — возмущается Мария.
По словам женщины, 4-му «И» выделили временного классного руководителя, но у учителя уже есть свой класс. Четвероклассников учитель на замене не учит, а занимается только информированием об изменении в расписании детей.
— Я не знаю, что там произошло, почему наша прежняя учительница уволилась и почему директор не хочет ее обратно взять, — огорчается Екатерина. — С нашими детьми очень сложно, но Екатерина Николаевна справлялась, потому что она еще и социальный педагог.
Главной причиной, почему конфликт до сих пор не решен, она считает то, что родители так и не смогли перевести его в официальное поле.
— Проблема наша большая в том, что мы просто тупо ходим. Я сто раз говорила, чтобы были доказательства, надо писать [директрисе], — говорит женщина. — А у нас так это происходит: собрались мамашки в общем чате, всё обсудили, всё выплеснули. Сели на пятую точку — а дальше будь что будет.
Всё идет по плану
Директор школы
— На замену выходили учителя начальной школы, помимо своей основной работы, потому что, как вы понимаете, учителей нет, которые в запасе сидят без работы и ждут, когда освободится класс, — рассказала она НГС. — Соответственно, по графику учителя были расписаны и выходили на работу по согласию в соответствии с Трудовым кодексом (вопрос о добровольности или принудительности работы учителей журналист НГС не задавал). Кроме того, хочу отметить, что не каждый день были разные учителя, один учитель вел очень долго уроки.
По словам Елены Третьяковой, карусель учителей начинала мелькать вокруг детей, лишь когда основной подменный классрук уставал от дополнительной работы. С родителями действительно контактировал другой человек — освобожденный классный руководитель.
— Информацию о том, что успеваемость у детей упала, не подтверждаю, — категорически заявила директор. — Качество обученности детей не изменилось, как было на уровне первой четверти, так и на уровне второй четверти, согласно анализу данных дневника электронного и отметкам, которые получали дети.
На вопрос о том, как могло выйти, что учительница, которая так нравилась и детям, и родителям, неожиданно уволилась в середине четверти, Елена Третьякова заверила, что слухи, которые ходят среди родителей четвероклассников, не имеют никакого отношения к истине.
— У нас учителя работают в соответствии с Трудовым кодексом. Они, извините, не крепостные люди. Заявление сотрудник написал — соответственно, заявление было удовлетворено.
— То есть мамы учеников придумали, что ее вынудили уволиться?
— Безусловно. Это было личное заявление, она не по статье уволена. Заявление сотрудник сам написал самостоятельно. Претензий к сотруднику никогда не было, учитель работал с момента открытия школы, характеризуется хорошо.
— Она потом вернуться не хотела?
— Она потом уже не имела возможности вернуться, когда на ее место уже сотрудник был приглашен. В соответствии с Трудовым кодексом я не могу сказать «извините» и место, которое уже пообещала другому сотруднику, отдать ей.
По словам директора школы
— Были приняты меры школой по поиску нового учителя, и новый учитель был найден. Собеседование прошел. Ждал документы, справку об отсутствии судимости, проходил медицинскую комиссию, — заявила Елена Третьякова. — Завтра выходит на работу.
Солидарен с Еленой Третьяковой и департамент образования мэрии Новосибирска. Текст ответа на запрос совпадал с рассказом директора практически слово в слово, за исключением того, что конкретные сроки, в которые новый учитель приступит к выполнению своих обязанностей, в мэрии Новосибирска не назвали.
Между тем обещаниям увидеть нового учителя уже завтра родители не верят: по их словам, подобными «завтраками» их кормят с 18 ноября. Мамы четвероклассников всерьез обдумывают, не перевести ли детей на дистант: учителя при такой форме обучения тоже не будет, зато за чадом будет кому присмотреть.
Ранее НГС писал о том, как отец первоклассницы ужаснулся состоянию школьного туалета. Директор школы заявила, что в санузлах может быть грязно из-за детей из частного сектора.