Отец первоклассницы ужаснулся состоянию туалета в школе — дочке приходится терпеть до дома

— Флаг поднимают, гимн включают, а на стене размазан кал, и это туалет девочек, — негодует отец. — Его не убирают неделю, бумага отсутствует. Это как нужно не уважать детей, чтобы допускать школы к учебному году с такими туалетами?



По словам Сергея, от знакомых он знает, что недавно в туалете прорвало трубу. Чистоты и приятного аромата это помещению, естественно, не добавило, а ведь туалет и без того не видел ремонта с момента постройки здания школы.