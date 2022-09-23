Отец первоклассницы ужаснулся состоянию туалета в школе — дочке приходится терпеть до дома
Теперь мэрия планирует отремонтировать санузлы до конца октября
Отец двоих детей из Новосибирска ужаснулся состоянию туалета для девочек в школе
«На стенах кал размазан»
Сергей К. — отец двоих учеников новосибирской школы
— Дочь говорит: «Папа, я хотела сходить в туалет, но не смогла: он страшный», — рассказал мужчина корреспонденту НГС.
Инспектировать состояние уборной для маленьких девочек взрослому мужчине затруднительно, к тому же могут не так понять. Сергей попросил сделать фото туалета дочку знакомых, ученицу той же школы, и пришел в ужас.
— Флаг поднимают, гимн включают, а на стене размазан кал, и это туалет девочек, — негодует отец. — Его не убирают неделю, бумага отсутствует. Это как нужно не уважать детей, чтобы допускать школы к учебному году с такими туалетами?
По словам Сергея, от знакомых он знает, что недавно в туалете прорвало трубу. Чистоты и приятного аромата это помещению, естественно, не добавило, а ведь туалет и без того не видел ремонта с момента постройки здания школы.
На запрос НГС по поводу ответили, что сотрудники департамента образования специально сходили в туалет школы
«Первым делом учим первоклассников пользоваться туалетом»
Средняя общеобразовательная школа
По словам педагога, возмущенного отца первоклассницы она даже не видела и решить проблему через руководство школы мужчина не пытался, а сразу начал жаловаться на состояние туалетов. При этом, по мнению Веры Рубан, часть доводов мужчины не имеют под собой реальных оснований.
— Туалеты моются постоянно: у меня есть дневные технички, есть вечерние технички, которые приходят, когда заканчивает учиться вторая смена <...>, — рассказала она корреспонденту НГС, — понятно, что бесконечно технички в туалете не находятся, но моют постоянно. Вакансий нет у меня [свободных], все закрыты.
Работы у уборщиц действительно много: в одном здании учатся 897 учеников школы
Но, по мнению Веры Николаевны, ситуация не такая катастрофичная, как кажется родителям. За размазанные экскременты озабоченный отец мог принять старое, не оттирающееся пятно ржавчины на стене, а в том, что в старых туалетах начального блока не всегда идеальная чистота, порой виноваты сами маленькие школьники:
— Не все дети привыкли ходить на унитаз, — объяснила директриса. — У нас частный сектор, и у многих туалеты на улице.
При этом, по словам Веры Рубан, у привычных к коммунальным удобствам детей устройство школьных уборных тоже вызывает множество вопросов:
— Вот эти туалеты, которые на фотографиях, они давно [построены], — уточнила Вера Николаевна. — Школа построена в
Косметический ремонт, по словам директора, в школе летом действительно проводили. В туалетах побелили стены, а дальше начались проблемы:
— Заключен второй (первый — за побелочные работы. — Прим. ред.) договор. Предварительный, так как лимитов нет, и договоренность с подрядчиками сделать в долг, до 23 года, когда учредитель выделит деньги. Его подписали, но подрядчик не вышел.
Сколько еще терпеть?
По словам Веры Рубан, ремонт в туалетных комнатах начнется в ближайшее время — и не из-за жалоб отца первоклассницы, а согласно плану, немного изменившемуся из-за отказа строителей работать в долг:
— Сейчас нашли нового подрядчика, который начинает работу уже в эти выходные и обещает к 31 октября 2022 года сделать все пять туалетов, обновить кабинки, — заверила она корреспондента. — Поставить новые, современные, как положено.
В пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС уточнили, что специалистами отдела технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений уже подготовлена сметная документация на ремонт кабинок туалетов в школе
Всего, по данным мэрии, в 2022 году на ремонт школ из городского бюджета выделили 278,52 миллиона рублей.
Что думают врачи
Вопрос, насколько серьезна проблема старых (и по словам Сергея К., грязных) туалетов в одной конкретной новосибирской школе, конечно, спорный. Определенная часть горожан (в частности, жители пресловутого частного сектора) могут заметить, что им доводилось посещать и менее уютные клозеты, что никак не повредило их физическому и психическому здоровью. Тем не менее речь идет о маленьких детях, и редакция НГС выяснила, что думают о неуютных уборных медики:
— Если туалет действительно грязный, то это риск заражения кишечными инфекциями и паразитозами, если дети не будут мыть руки после его посещения, — рассказала врач-педиатр отделения гастроэнтерологии городской детской клинической больницы скорой помощи Валентина Маркарян. — Это самое главное, потому что дети тянут руки в рот, грызут ногти.
Но даже если уборщицы действительно постоянно убираются в санузлах и проблема только в старом ремонте, терпеть до дома — идея не лучшая.
— Это риск развития запоров в дальнейшем, — уточнила Валентина Маркарян. — Дефекация, естественно, должна быть ежедневной, грубо говоря, если требуется сходить — ребенок должен сходить.
Ранее НГС провел журналистское расследование и выяснил, кто владеет общественными туалетами Новосибирска и в чью уборную сходить обойдется дороже всего в городе.