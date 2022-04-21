Почти миллиард рублей потратят на строительство школы в Октябрьском районе

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на строительство школы на месте лицея № 185 . На снос существующего здания и строительство нового собираются потратить 989 миллионов рублей. Школа по адресу Тургенева, 84 по проекту будет с бассейном.

Для строительства нового здания будет снесено старое здание лицея № 185 . Раньше мэрия сообщила, что здание нельзя реконструировать из-за архитектурных особенностей и технического состояния, поэтому существующий корпус снесут. Также на участке для школы будут снесены деревья.