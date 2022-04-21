Почти миллиард рублей потратят на строительство школы в Октябрьском районе
По контракту здание должны достроить в декабре 2023 года
Мэрия Новосибирска объявила аукцион на строительство школы на месте лицея
Для строительства нового здания будет снесено старое здание лицея
Как следует из проекта, школа будет трехэтажной. Перед входом в здание будут установлены цифры «185».
По контракту закончат строительство школы
Как мы писали ранее, в школе предусмотрено 975 мест. Стоимость строительства оценили в 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на сами работы и оборудование. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов по проекту «Современная школа».
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