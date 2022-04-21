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Почти миллиард рублей потратят на строительство школы в Октябрьском районе

По контракту здание должны достроить в декабре 2023 года

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В школе будет бассейн

В школе будет бассейн

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Мэрия Новосибирска объявила аукцион на строительство школы на месте лицея № 185. На снос существующего здания и строительство нового собираются потратить 989 миллионов рублей. Школа по адресу Тургенева, 84 по проекту будет с бассейном.

Для строительства нового здания будет снесено старое здание лицея № 185. Раньше мэрия сообщила, что здание нельзя реконструировать из-за архитектурных особенностей и технического состояния, поэтому существующий корпус снесут. Также на участке для школы будут снесены деревья.

Школа будет иметь внутренний двор

Школа будет иметь внутренний двор

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Как следует из проекта, школа будет трехэтажной. Перед входом в здание будут установлены цифры «185».

По контракту закончат строительство школы 8 декабря 2023 года. Подрядчик будет обязан два раза в месяц присылать фотоотчет о том, как идет строительство.

Дизайн школы будет с элементами красного цвета

Дизайн школы будет с элементами красного цвета

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Как мы писали ранее, в школе предусмотрено 975 мест. Стоимость строительства оценили в 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на сами работы и оборудование. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов по проекту «Современная школа».

Здание Заксобрания Новосибирской области хотят отремонтировать за 61 миллион. Ремонт планируется в холлах 2-го и 3-го этажей. «Управление контрактной системы» 14 апреля опубликовало закупку.

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