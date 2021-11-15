Мэрия Новосибирска назвала сроки строительства нового здания для лицея № 185

На строительство здания для лицея в Новосибирске потратят 1,3 млрд рублей
Строительство нового здания для лицея
— Планируемый срок ввода в эксплуатацию школы на улице Тургенева, 84 — четвертый квартал 2023 года, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент образования.
Количество мест в лицее увеличится с 575 до 975. Стоимость строительства оценили в 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на сами работы и оборудование. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов по проекту «Современная школа».
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