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Мэрия Новосибирска назвала сроки строительства нового здания для лицея № 185

Его наполняемость увеличится на 300 человек

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В старое здание не могут принять всех желающих

В старое здание не могут принять всех желающих

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На строительство здания для лицея в Новосибирске потратят 1,3 млрд рублей

Строительство нового здания для лицея № 185 в Октябрьском районе Новосибирска планируют завершить в ближайшие два года. Его нельзя реконструировать из-за архитектурных особенностей и технического состояния, поэтому существующий корпус снесут.

— Планируемый срок ввода в эксплуатацию школы на улице Тургенева, 84 — четвертый квартал 2023 года, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент образования.

Количество мест в лицее увеличится с 575 до 975. Стоимость строительства оценили в 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на сами работы и оборудование. Средства выделят из регионального и федерального бюджетов по проекту «Современная школа».

Ранее НГС поговорил с директором лицея № 185 Игорем Онищенко о предстоящем строительстве. Он рассказал, как изменится школа и почему для нее потребовалось новое здание.

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Октябрьский районлицейстроительство
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