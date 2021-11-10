В Новосибирске увеличат площадь лицея у метро «Октябрьская» — рядом находятся крупные ЖК

Точная дата начала строительства пока не утверждена. Предполагается, что работы начнут в мае 2022 года.



В феврале 2019 года родитель одного из учеников лицея сообщил НГС, что на здании в морозы прогнулись окна. В апреле того же года власти заказали разработку проекта для нового корпуса лицея. Тогда предполагалось, что строительство начнется в 2021 году.