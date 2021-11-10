В Новосибирске увеличат площадь лицея у метро «Октябрьская» — рядом находятся крупные ЖК

В Новосибирске построят новое здание для лицея № 185
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового здания для лицея
— Есть решение по сносу старого здания, разрешение на строительство. Новое здание, которое будет находиться по тому же адресу, рассчитано на 975 мест. Фактическая площадь — более
В здании разместят бассейн длиной в 25 метров, рассчитанный на шесть дорожек. Также там будут работать три спортивных зала, лаборатории химии, физики, биологии, актовый зал на 500 мест. Для учеников младшего звена выделят отдельный блок.
Нынешнее здание лицея рассчитано на 550 учеников, при этом туда ходят 1020 детей. Учеба организована в две смены. В школу принимают только детей, которые живут на участке, относящемся к ней, хотя желающих поступить сюда больше.
— Здание работоспособное, потому что два года назад прошло укрепление по периметру. Одна из причин перестройки — оно имеет не очень приглядный вид с точки зрения фасадной части. Вторая — активное строительство здесь жилых комплексов вокруг нашего учреждения — «Оазиса», «Гурьевского» и других. Количество детей увеличивается. Поэтому нужно или строить новое здание, или переходить в третью смену. И состояние здания, и востребованность привели к принятию такого решения, — пояснил Игорь Онищенко.
Во время строительства нового корпуса ученики лицея будут учиться в других школах района.
— Новое здание имеет интересную конфигурацию, форму космической станции «Мир». Проектировалось с учетом площади нашего земельного участка, который не может быть расширен, потому что вокруг находится земля, не принадлежащая муниципалитету, — пояснил директор.
Точная дата начала строительства пока не утверждена. Предполагается, что работы начнут в мае 2022 года.
В феврале 2019 года родитель одного из учеников лицея сообщил НГС, что на здании в морозы прогнулись окна. В апреле того же года власти заказали разработку проекта для нового корпуса лицея. Тогда предполагалось, что строительство начнется в 2021 году.