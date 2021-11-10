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В Новосибирске увеличат площадь лицея у метро «Октябрьская» — рядом находятся крупные ЖК

Своей формой новое здание будет похоже на космическую станцию «Мир»

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Сейчас детям приходится учиться в две смены, а всех желающих не получается принять

Сейчас детям приходится учиться в две смены, а всех желающих не получается принять

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В Новосибирске построят новое здание для лицея № 185

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового здания для лицея № 185 в Октябрьском районе. Его построят на том же месте, по адресу Тургенева, 84.

— Есть решение по сносу старого здания, разрешение на строительство. Новое здание, которое будет находиться по тому же адресу, рассчитано на 975 мест. Фактическая площадь — более 25 000 кв. м. Наше сегодняшнее здание — около 5000. Будет четыре надземных этажа и один подземный, — сообщил НГС директор лицея № 185 Игорь Онищенко.

В здании разместят бассейн длиной в 25 метров, рассчитанный на шесть дорожек. Также там будут работать три спортивных зала, лаборатории химии, физики, биологии, актовый зал на 500 мест. Для учеников младшего звена выделят отдельный блок.

Лицей находится в густонаселенном районе

Лицей находится в густонаселенном районе

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Нынешнее здание лицея рассчитано на 550 учеников, при этом туда ходят 1020 детей. Учеба организована в две смены. В школу принимают только детей, которые живут на участке, относящемся к ней, хотя желающих поступить сюда больше.

— Здание работоспособное, потому что два года назад прошло укрепление по периметру. Одна из причин перестройки — оно имеет не очень приглядный вид с точки зрения фасадной части. Вторая — активное строительство здесь жилых комплексов вокруг нашего учреждения — «Оазиса», «Гурьевского» и других. Количество детей увеличивается. Поэтому нужно или строить новое здание, или переходить в третью смену. И состояние здания, и востребованность привели к принятию такого решения, — пояснил Игорь Онищенко.

Во время строительства нового корпуса ученики лицея будут учиться в других школах района.

— Новое здание имеет интересную конфигурацию, форму космической станции «Мир». Проектировалось с учетом площади нашего земельного участка, который не может быть расширен, потому что вокруг находится земля, не принадлежащая муниципалитету, — пояснил директор.

Точная дата начала строительства пока не утверждена. Предполагается, что работы начнут в мае 2022 года.

В феврале 2019 года родитель одного из учеников лицея сообщил НГС, что на здании в морозы прогнулись окна. В апреле того же года власти заказали разработку проекта для нового корпуса лицея. Тогда предполагалось, что строительство начнется в 2021 году.

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