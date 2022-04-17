В здании Заксобрания Новосибирской области проведут капитальный ремонт за 61 миллион рублей

Здание Заксобрания Новосибирской области хотят отремонтировать за 61 миллион. Ремонт планируется в холлах 2-го и 3-го этажей. «Управление контрактной системы» 14 апреля опубликовали закупку.

Как следует из документов на сайте госзакупок, окончание работ ремонта здания по адресу Кирова, 3 запланировано на 31 августа 2022 года. Максимальная цена контракта — 61 095 442,64 рубля. Оплачиваться ремонт будет из областного бюджета Новосибирской области. Подрядчики могут подать заявки до 26 апреля 2022 года.