В здании Заксобрания Новосибирской области проведут капитальный ремонт за 61 миллион рублей
В холлах 2-го и 3-го этажей заменят пол
Здание Заксобрания Новосибирской области хотят отремонтировать за 61 миллион. Ремонт планируется в холлах
Как следует из документов на сайте госзакупок, окончание работ ремонта здания по адресу Кирова, 3 запланировано на 31 августа 2022 года. Максимальная цена контракта —
Ремонтировать будут элементы холла 2-го и 3-го этажей. Как следует из проведенной ранее экспертизы, паркет в здании в плохом состоянии. Эксперты из ООО «Атика» посоветовали полностью заменить покрытие.
— Предполагается наличие арт-объектов, таких как: оформленные в багет существующие картины, постеры, мраморное панно (карта НСО), — сообщили в проектной документации.
В Заксобрании на 2-м и 3-м этажах также хотят поменять трассы трубопроводов.
В центре города отремонтируют фасад многоквартирного дома на Советской, где когда-то размещался Новосибирский дом моделей. На работы потратят 30,3 миллиона рублей (это максимальная цена контракта).