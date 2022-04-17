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В здании Заксобрания Новосибирской области проведут капитальный ремонт за 61 миллион рублей

В холлах 2-го и 3-го этажей заменят пол

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Ремонт должен быть закончен 31 августа 2022 года

Ремонт должен быть закончен 31 августа 2022 года

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Здание Заксобрания Новосибирской области хотят отремонтировать за 61 миллион. Ремонт планируется в холлах 2-го и 3-го этажей. «Управление контрактной системы» 14 апреля опубликовали закупку.

Как следует из документов на сайте госзакупок, окончание работ ремонта здания по адресу Кирова, 3 запланировано на 31 августа 2022 года. Максимальная цена контракта — 61 095 442,64 рубля. Оплачиваться ремонт будет из областного бюджета Новосибирской области. Подрядчики могут подать заявки до 26 апреля 2022 года.

Ремонтировать будут элементы холла 2-го и 3-го этажей. Как следует из проведенной ранее экспертизы, паркет в здании в плохом состоянии. Эксперты из ООО «Атика» посоветовали полностью заменить покрытие.

— Предполагается наличие арт-объектов, таких как: оформленные в багет существующие картины, постеры, мраморное панно (карта НСО), — сообщили в проектной документации.

В Заксобрании на 2-м и 3-м этажах также хотят поменять трассы трубопроводов.

В центре города отремонтируют фасад многоквартирного дома на Советской, где когда-то размещался Новосибирский дом моделей. На работы потратят 30,3 миллиона рублей (это максимальная цена контракта).

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