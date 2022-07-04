Бизнес с запашком. Кто держит платные туалеты в парках и скверах Новосибирска и сколько на этом зарабатывает

— На сегодняшний день конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении строительства общественного туалета в сквере « 13-й трамвай», расположенного в границах улиц Орджоникидзе, Депутатская и Каменская, не объявлялся, инициативные предложения от инвесторов в департамент не поступали и не рассматриваются, — сообщили НГС в мэрии Новосибирска.



В городской пресс-службе добавили, что бизнесмены вправе подать заявку на размещение своих туалетов в городских скверах и парках.

