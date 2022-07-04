Бизнес с запашком. Кто держит платные туалеты в парках и скверах Новосибирска и сколько на этом зарабатывает
Большинство туалетов принадлежит одной компании, цены у нее самые высокие
Когда вы слышите словосочетание «концессионное соглашение», что первым приходит вам на ум? Наверное, некое масштабное строительство, на которое у города не хватает собственных средств. Нам тоже. Когда НГС стало известно, что в Первомайском сквере по концессионному соглашению появится обычный платный туалет, мы решили обойти ключевые парки и скверы правобережья, чтобы узнать, как вообще устроен бизнес по взиманию платы за справление нужды.
Хождение по санузлам
Первой точкой нашего обхода стал Центральный парк Новосибирска. Здесь расположены три платных туалета. Один принадлежит ООО Компания «Оптосиб», поход в него обойдется в
ООО Компания «Оптосиб» принадлежит в равных долях Константину Никитину, Леониду Шендалёву и Сергею Емельянову. Выручка компании на конец 2021 года составила
Второй туалет принадлежит ООО «Геотехпроект», воспользоваться сервисом можно за 35 рублей.
ООО «Геотехпроект» на 50% принадлежит директору Андрею Коровину, еще по 25% компании — у Игоря Быкова и Якова Боброва. Выручка компании на конец 2021 года составила 986 тысяч рублей, чистый убыток —
Третий платный санузел входит в туалетный холдинг «Зоологика» (подробнее о нём чуть позже), цена здесь существенно выше — 50 рублей с человека.
В парке «Березовая роща» тоже три платных туалета. Двумя из них (цена по 50 рублей) распоряжается «Зоологика».
Третий туалет в «Березовой роще» принадлежит ИП Молчано
В Первомайском сквере всего один туалет, он принадлежит «Зоологике». Директор фирмы Владимир Ветров ранее называл его «социально значимым туалетом».
На Михайловской набережной три платных туалета, один из них стоит 30 рублей. Вахтерша не дает чека, отказывается назвать своего работодателя, а фотографироваться согласна только с натянутой на лицо кепкой.
Два других туалета на набережной принадлежат «Зоологике», стоимость их посещения уже привычная — 50 рублей.
На вопрос, почему сервис «Зоологике» обходится дороже всех конкурентов, вахтерша поясняет: «У нас чище и вкуснее пахнет». Правда, обойдя все вышеуказанные туалеты, никакой разницы между ними корреспондент НГС не увидел и не унюхал.
В чем заключается «Зоологика»?
Всего у «Зоологики» 7 платных туалетов в Новосибирске, не считая вышеуказанных, еще один — в Сквере Славы. Как пояснили НГС в офисе компании, туалеты — это основной бизнес «Зоологики».
— Мы еще не решили, будем ли участвовать в концессионном проекте в сквере за НОВАТом, этот вопрос лучше задать нашему директору, он будет в понедельник, — сообщили НГС в «Зоологике».
ООО «Зоологика» создано 14 мая 2012 года. Директор фирмы — Владимир Ветров. У общества — два учредителя, владеющих 50% активов каждый, — это Ветров и Дмитрий Емельянов. На конец 2021 года выручка «Зоологики» составила 2,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона. В 2016 году компания за 790 тысяч выполняла подрядные работы по ремонту туалета в новосибирском зоопарке имени Шило, а также за 590 тысяч рублей обслуживала туалет в МУП «Зоологический парк». Источник информации — «Контур.Фокус».
Дружба «Зоологики» с зоопарками держится не только на туалетах. В мае 2017 года новосибирцы Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватами муниципальных парковок, обратили внимание общественности на платную парковку возле зоопарка имени Шило. В результате прокурорской проверки выяснилось, что деньги за стоянку автомобилей взимала «Зоологика». В марте 2021 года суд запретил зоопарку организацию платной стоянки, сообщал «Прецедент».
Туалет по концессии?
11 июня вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила НГС, что туалет в Первомайском сквере будет платным (35 рублей за посещение), так как строится по концессионному соглашению.
Еще один туалет вскоре появится в сквере за НОВАТом, получившем название «Трамвай
— На сегодняшний день конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении строительства общественного туалета в сквере «
В городской пресс-службе добавили, что бизнесмены вправе подать заявку на размещение своих туалетов в городских скверах и парках.
— Актуальные предложения МАУ «Горзеленхоз» по сотрудничеству с предпринимателями по размещению нестационарных объектов (точки общественного питания, общественные туалеты) на территориях городских скверов размещаются на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в разделе «Сотрудничество» по ссылке, — следует из ответа мэрии на запрос НГС. — Также ведется реестр заключенных концессионных соглашений, который актуализируется каждые шесть месяцев и размещается на инвестиционном портале города Новосибирска (http://invest-nsk.ru/).
Документации о конкурсе на строительство какого-либо туалета по договору концессии НГС найти не удалось. Если перейти по полученной ссылке, можно узнать лишь то, что сайт еще находится в разработке.
Ранее стало известно в Новосибирской области построят шесть новых мусоросортировочных комплексов по договорам концессии.