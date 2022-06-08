Шесть мусоросортировочных комплексов планируется построить в Новосибирской области — на каждый готовят отдельную концессию

7 июня в правительстве Новосибирской области состоялось совещание на тему строительства шести новых мусоросортировочных комплексов на территории региона.

По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, планируется, что объекты будут возведены в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском районах области, а также еще два — в Новосибирском районе. Последние — самые крупные мусоросортировочные комплексы («Левобережный» и «Правобережный»), в результате должны стать агломерационными объектами, на которые будут перенаправлены потоки отходов объемами 300 и 330 тысяч тонн в год.

