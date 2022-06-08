Шесть мусоросортировочных комплексов планируется построить в Новосибирской области — на каждый готовят отдельную концессию
В правительстве подчеркнули, что конкурсный отбор концессионеров будет проходить открыто
7 июня в правительстве Новосибирской области состоялось совещание на тему строительства шести новых мусоросортировочных комплексов на территории региона.
По информации пресс-службы губернатора и правительства НСО, планируется, что объекты будут возведены в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском районах области, а также еще два — в Новосибирском районе. Последние — самые крупные мусоросортировочные комплексы («Левобережный» и «Правобережный»), в результате должны стать агломерационными объектами, на которые будут перенаправлены потоки отходов объемами 300 и 330 тысяч тонн в год.
— На Левобережный объект планируется направить потоки ТКО, которые в настоящее время принимают полигоны: «Левобережный», «Колыванский», «Ордынский», «Коченевский». На Правобережный объект будут направлены потоки с полигона «Гусинобродский», — отметил министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.
Строительство шести комплексов предполагается в рамках концессионных соглашений, которые будут заключены после того, как состоятся конкурсы. В настоящее время в правительстве идет подготовка соответствующей документации, определяются условия проведения конкурсных процедур. По словам вице-губернатора Сергея Сёмки, все конкурсы будут проходить открыто «в соответствии с действующим законодательством».
Впоследствии документы будут отправлены на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.
В конце мая стало известно, что члены правительства Новосибирской области ранее обсуждали заключение концессионного соглашения на строительство 6 мусоросортировочных комплексов в регионе. Планировалось создать «юрлицо с госучастием», в котором 80% принадлежали бы ГК «ВИС», 10% — «Российскому экологическому оператору», 10% — Новосибирской области. Впоследствии члены правительства назвали планы неактуальными.