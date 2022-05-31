Тайное совещание: кто будет строить мусорные полигоны в Новосибирской области и почему это пытались скрыть

Изначально документ предполагал выплату неустойки концессионеру в размере около 300 миллионов рублей, если соглашение будет расторгнуто по инициативе новосибирского правительства. Однако 18 мая стороны, похоже, обошлись без материальных претензий.



— Расторжение соглашения произошло в соответствии с действующим законодательством, — заявил НГС руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям ГК «ВИС» Сергей Козловский.



В МинЖКХ также подчеркнули, что «последствия прекращения договоров регулируются действующим законодательством РФ». В ведомстве подчеркнули, что условия нового концессионного соглашения в настоящее время разрабатываются.

