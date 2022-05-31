Тайное совещание: кто будет строить мусорные полигоны в Новосибирской области и почему это пытались скрыть

Региональное правительство обсуждало новую «мусорную» концессию с группой «ВИС» еще до того, как было расторгнуто предыдущее соглашение. Сегодня результаты «тайного» совещания стороны называют неактуальными, хотя часть планов по строительству сортировочных комплексов официально подтвердил еще один участник переговоров — «Российский экологический оператор». Что за совещание прошло в правительстве — разбирался корреспондент НГС Павел Тиунов.
Сэкономили 300 млн?!
18 мая 2022 года Министерство ЖКХ Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» (75% принадлежит ГК «ВИС») расторгли концессионное соглашение о строительстве в регионе двух мусоросортировочных комплексов стоимостью 6,5 млрд рублей. Инициатором расторжения выступили новосибирские власти. Местные депутаты отмечали, что реализация инициативы была невозможна по ряду принципиальных моментов. В частности, речь шла об обязательной компенсации доходов концессионеру из бюджета, если область будет поставлять достаточное количество отходов, а также об экологически опасном расположении комплекса вблизи села Раздольное. Поправки в соглашение с обеих сторон не позволила внести Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в то же время регоператор погряз в долгах и оказался на грани банкротства — концессия была расторгнута.
Изначально документ предполагал выплату неустойки концессионеру в размере около 300 миллионов рублей, если соглашение будет расторгнуто по инициативе новосибирского правительства. Однако 18 мая стороны, похоже, обошлись без материальных претензий.
— Расторжение соглашения произошло в соответствии с действующим законодательством, — заявил НГС руководитель Департамента по корпоративным коммуникациям ГК «ВИС» Сергей Козловский.
В МинЖКХ также подчеркнули, что «последствия прекращения договоров регулируются действующим законодательством РФ». В ведомстве подчеркнули, что условия нового концессионного соглашения в настоящее время разрабатываются.
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности и спарринг-партнера по дзюдо Владимира Путина).
Совещание не для всех
26 мая на сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутат Вадим Агеенко заявил, что, оказывается, условия новой концессии в правительстве обсуждаются с марта. Так, 25 числа замгубернатора Сергей Сёмка и члены правительства провели совещание с директором «Экологии-Новосибирск» Ларисой Анисимовой и акционером компании Юрием Туктаровым.
На переговорах якобы было принято решение начать подготовку к расторжению концессии, но главное — создать юрлицо «с госучастием», которое выступит концессионером в новых соглашениях по строительству сортировочных комплексов сразу в пяти районах региона (Татарском, Тогучинском, Куйбышевском, Каргатском и Новосибирском). При этом 80% компании должно было достаться ГК «ВИС», 10% — Новосибирской области, еще 10% — «Российскому экологическому оператору» (копия протокола совещания имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
«Российский экологический оператор» («РЭО») — публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ 14 января 2019 года. Призвана обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ, развивать и совершенствовать эту сферу: предотвращать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создать систему вторичной переработки и вовлечения в хозяйственный оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, стимулировать инвестиционную активность в сфере обращения ТКО, реализовать нацпроект «Экология» в сфере обращения ТКО.
— Вам не кажется, что это «совещание под протокол» больше похоже на открытый сговор сторон в пользу одного потенциального концессионера? — задал вопрос депутатам на сессии Агеенко.
Согласно протоколу, «РЭО» должен был подготовить и направить в Минэкономразвития проект типового соглашения в рамках частной концессионной инициативы. Ее особенность в том, что соглашение может быть заключено лишь на основе предложения потенциального концессионера без проведения конкурса. Предполагалось, что вновь созданное юрлицо выступит с инициативой по созданию шести сортировочных комплексов до 1 июня 2022 года.
НГС направил запрос в управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области с просьбой оценить действия новосибирских властей на предмет соответствия антимонопольному законодательству.
«Неактуально»
После того как о планах регионального правительства стало известно широкой общественности, итоги мартовского совещания назвали неактуальными.
В ГК «ВИС» журналистам НГС заявили, что решения, принятые на переговорах в правительстве, потеряли актуальность после заявления губернатора Андрея Травникова о расторжении концессии.
— Сегодня никакая практическая работа в этом направлении группой «ВИС» не ведется, — заявил Сергей Козловский.
Замгубернатора НСО Сергей Сёмка в ответ на запрос НГС также отметил, что результаты совещания устарели, а работа по его итогам не ведется.
— Будет объявлен конкурс на заключение нового концессионного соглашения. Решения по данной тематике в настоящее время находятся на стадии проработки, — отметил замгубернатора.
В сервисе «Контур.Фокус» журналистам НГС не удалось найти данные об организации, учрежденной с делением уставного капитала между ГК «ВИС», Новосибирской областью и «РЭО».
Конкурс на 9,4 млрд рублей
«Российский экологический оператор» 26 мая на своем сайте заявил, что примет участие в строительстве шести сортировочных комплексов в Новосибирской области. Причем именно в тех районах, которые были указаны в протоколе мартовского совещания. Предварительные планы обсудили генеральный директор оператора Денис Буцаев и губернатор региона Андрей Травников.
— Планируется, что все проекты будут реализованы на основе концессий. Общая стоимость перспективных объектов в Новосибирской области оценивается в 9,4 млрд рублей, — отметил Буцаев.
Он подчеркнул, что на право заключения соглашений в июне должны объявить конкурс, а в октябре могут быть подписаны все необходимые документы. «РЭО» готово предоставить финансирование концессионерам в виде льготного займа за счет средств, полученных от размещения облигаций компании. Предполагается, что комплексы будут сданы в эксплуатацию в 2024 году.
После расторжения концессии с МинЖКХ в ГК«ВИС» не исключали, что могут принять участие в конкурсе на право заключения новых соглашений в Новосибирской области. В группе компаний подчеркивали, что проекты должны быть «экономически эффективными для бизнеса группы». При этом депутат Заксобрания Вадим Агеенко предположил, что строительство крупных мусоросортировочных комплексов в регионе под силу только крупным игрокам из Москвы и Санкт-Петербурга.